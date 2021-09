Beats dévoile l’édition limitée sans fil A-Cold-Wall de Beats Studio3

in

Un autre Beats Studio3 Wireless arrivera très bientôt sur les étagères de votre Apple Store préféré. La société appartenant à Apple a annoncé une nouvelle version en édition limitée A-Cold-Wall du Beats Studio3 présentée par Samuel Ross en partenariat avec Beats by Dre.

Comme repéré par Macotakara, ce nouveau Beats Studio3 Wireless est toujours répertorié comme “Coming Soon” sur le site Web d’Apple.

Cette collaboration confère à la silhouette emblématique du casque Beats Studio3 Wireless une palette de couleurs ardoise avec une application de ciment moucheté qui recouvre à la fois le casque et les coussinets d’oreille. Le logo du support ACW et le trait d’onyx descendent de chaque côté avec une bande intérieure de couleur argile pour donner au casque un contraste et une sophistication graphique. Conscient de notre impact environnemental, l’emballage Beats Studio3 est conçu avec de la fibre de bois recyclée ou provenant de forêts gérées de manière responsable. La boîte extérieure et l’élégante bande en creux sont fabriquées avec du contenu en fibres recyclées pour promouvoir la conservation des ressources tout en donnant à l’expérience l’impression d’être profondément prise en compte.

Le Beats Studio3 Wireless a été introduit pour la première fois en 2017 et depuis lors, la société a publié des éditions limitées ainsi que de nouvelles couleurs.

Ces écouteurs offrent une excellente expérience d’écoute avec Pure Active Noise Cancelling, qui bloque le bruit externe et utilise un étalonnage audio en temps réel pour préserver la clarté et la portée.

Différent des Beats Studio Buds, le Studio3 Wireless utilise la puce Apple W1 pour une configuration et une commutation transparentes pour vos appareils Apple, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 22 heures avec Pure ANC activé. Avec la technologie Fast Fuel, il est possible de charger ces écouteurs pendant 10 minutes et d’obtenir 3 heures de jeu.

Ce Studio3 Wireless limité coûtera 349,95 $ et vous pouvez le trouver ici.

