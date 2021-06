Beats fait la promotion des nouveaux Studio Buds avec la campagne étoilée « It’s The Music »

Avant que Beats ne lance les nouveaux écouteurs sans fil Studio Buds, le produit a été vu à quelques reprises dans les oreilles d’athlètes célèbres. Maintenant que les Studio Buds sont sortis, la société en fait la promotion avec une nouvelle campagne sur YouTube.

Appelée « It’s The Music », la campagne compte déjà quatre vidéos différentes publiées cette semaine sur la chaîne YouTube de Beats. Roddy, Ricch, Druski, Serena Williams et maintenant Coi Leray partagent tous ce que la musique signifie pour eux et comment les nouveaux Beats Studio Buds leur permettent d’écouter leurs morceaux préférés.

Pour Coi Leray, rien de plus difficile que « Attic » de SpotemGottem avec les nouveaux Beats Studio Buds.

Dans la vidéo de 30 secondes, il est possible de lire certaines des fonctions disponibles avec ces nouveaux écouteurs : réduction active du bruit, mode transparence, jusqu’à huit heures d’écoute, IPX4 résistant à la sueur et à l’eau, et se glisse facilement dans la poche de l’utilisateur .

Ici, chez ., nous avons pu tester ces nouveaux écouteurs. Différent des Powerbeats Pro, les Studio Buds sont plus faciles à transporter, n’ont pas de tige et, selon Chance Miller, ils ont un impact impressionnant dans un design compact.

Voici comment Beats décrit le son des nouveaux Studio Buds :

Les Studio Buds ont été conçus et fabriqués pour donner la priorité à la lecture audio de haute qualité et au confort général, que vous écoutiez de la musique, diffusiez un film ou discutiez avec un ami. La buse acoustique inclinée de manière ergonomique est dotée d’un micro-évent découpé au laser pour assurer un soulagement de la pression sur le tympan. Son son puissant et équilibré est entraîné par le haut-parleur exclusif à diaphragme à double élément de 8,2 mm, doté d’un piston central rigide avec un contour extérieur flexible. Couplé à une conception acoustique à deux chambres, les Studio Buds permettent d’obtenir une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique sur toute la courbe de fréquence afin que vous entendiez chaque note.

Pour 150 $, ces nouveaux écouteurs sont moins chers que les AirPods Pro et offrent bien plus de fonctions que les AirPod classiques, bien qu’il leur manque un étui de chargement sans fil et une puce H1 ou W1 pour une intégration plus poussée avec les appareils Apple.

Découvrez l’une des nouvelles vidéos Beats Studio Buds ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :