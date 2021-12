Beats Fit Pro contre Powerbeats Pro

Bourgeons d’entraînement minimes

Beats Fit Pro

Son abordable

Powerbeats Pro

Le tout nouveau Beats Fit Pro a une conception semblable à un écouteur avec des embouts d’aile bien ajustés pour les maintenir en place pendant que vous êtes en déplacement. Avec la suppression active du bruit (ANC) et l’audio spatial, ils sonnent aussi bien qu’ils en ont l’air.

200 $ sur Amazon

Avantages

Son superbe Résistant à la transpiration et à l’eau Ajustement sécurisé ANC Commandes supra-auriculaires Audio spatial Boîtier de chargement

Les inconvénients

Pas de charge sans fil Inconfortable après de longues périodes

Les Powerbeats Pro ont un son formidable, des commandes supra-auriculaires sur les deux oreilles et un design supra-auriculaire suffisamment confortable pour être porté toute la journée. Ils manquent d’ANC mais vous feront économiser un peu d’argent à la caisse.

150 $ sur Amazon

Avantages

Excellent son Résistant à la transpiration/à l’eau Commandes supra-auriculaires Ajustement confortable Étui de chargement

Les inconvénients

Manque de charge sans fil Pas d’ANC

Le Beats Fit Pro et le Powerbeats Pro partagent bon nombre des mêmes fonctionnalités, mais pas nécessairement la même technologie. Et ils sont très différents dans la conception. Lequel est fait pour vous ? Prenons une plongée profonde et découvrons.

Beats Fit Pro vs Powerbeats Pro : les détails

Beats Fit Pro et Powerbeats Pro sont sans fil, sont livrés avec un étui de chargement et disposent de commandes supra-auriculaires. Alors, devriez-vous dépenser un peu plus sur le Beats Fit Pro pour obtenir la dernière technologie sonore ou vous soucier davantage de votre budget ?

Beats Fit Pro Powerbeats Pro Date de sortie 2021 2020 Puce H1 H1 Design écouteurs crochets supra-auriculaires Mode transparence Oui Non Fast Fuel Oui Oui Commandes supra-auriculaires Oui Oui Audio spatial Oui Non ANC Oui Non IPX4 résistant à l’eau Oui Oui Chargement sans fil Non Non Chargement boîtier Oui Oui Autonomie en continu 6 heures 9 heures

Le Beats Fit Pro et le Powerbeats Pro sont tous deux d’excellents écouteurs spécialement conçus pour l’entraînement. Le son est presque identique, mais pour l’inclusion de l’audio spatial et de l’ANC dans le Beats Fit Pro. Si vous voulez la dernière technologie, Beats Fit Pro est l’endroit où vous voulez jeter votre argent. Si vous voulez économiser de l’argent et toujours obtenir des écouteurs solides comme le roc, les Powerbeats Pro valent toujours le détour et l’écoute.

Beats Fit Pro vs Powerbeats Pro : la conception

Source : Adam Oram / iMore

Peu importe à quel point le son est impressionnant, les écouteurs ne valent rien s’ils ne se sentent pas bien sur et dans vos oreilles. Toutes les paires d’écouteurs ne conviennent pas à tout le monde. C’est pourquoi les meilleurs écouteurs pour iPhone se déclinent en tant de styles différents. Vraiment, tout dépend de la forme de votre oreille et de vos préférences.

La seule chose qui convient aux deux écouteurs, c’est qu’ils restent en place et ne glissent jamais pendant l’exercice ou le mouvement.

Les Beats Fit Pro ont une conception semblable à des écouteurs avec des embouts flexibles en haut pour les maintenir en place. La conception intra-auriculaire combinée aux extrémités des ailes donne au Beats Fit Pro un ajustement sûr pendant l’exercice, mais on peut irriter votre oreille pendant les longues sessions d’écoute. Contrairement aux têtes plus traditionnelles, l’ajout de bouts d’aile peut creuser et tirer sur votre oreille sur le long terme. Étant donné que ces écouteurs sont spécialement conçus pour l’entraînement, ce n’est pas vraiment un problème, sauf si vous courez un marathon ou si vous vous lancez dans les courses de chiens de traîneau Iditarod. En tant qu’accessoire d’entraînement, Beats Fit Pro est à la hauteur du battage médiatique et se sent à l’aise dans l’oreille pendant que vous courez dans votre quartier ou soulevez dans la salle de gym.

Beats Fit Pro n’a pas de commandes tactiles comme les AirPods Pro, mais utilise à la place des boutons cliquables sur chaque bourgeon. Appuyer sur ces boutons vous permet de lire et de mettre en pause la musique, ainsi que de sauter des pistes. Vous pouvez également prendre des appels et basculer entre le mode transparence et le mode antibruit d’un simple clic. Et si vous n’aimez pas les gestes d’appui et de maintien prédéfinis, vous pouvez les personnaliser à votre guise.

Source : Adam Oram / iMore

Du côté des Powerbeats Pro, vous obtiendrez un design de contour d’oreille. Chaque casque s’accroche au-dessus de votre oreille et reste bien en place dans votre conduit auditif pendant que vous vous déplacez. Les crochets d’oreille sont souples et ne vous alourdissent pas, comme certains peuvent le faire.

Les commandes sont situées sur les deux écouteurs. Comme le Beats Fit Pro, vous devrez appuyer physiquement sur les boutons pour régler le volume et lire ou mettre en pause les pistes. Vous ne pouvez pas personnaliser les boutons du Powerbeats Pro comme vous le pouvez avec Beats Fit Pro. Il n’y a pas de « bonne » ou « mauvaise » conception avec des écouteurs. Vous savez ce qui fonctionne pour vous. La seule chose qui convient aux deux écouteurs, c’est qu’ils restent en place et ne glissent jamais pendant l’exercice ou le mouvement.

Beats Fit Pro vs Powerbeats Pro : Le son

Source : Adam Oram / iMore

La qualité audio est sans aucun doute la considération numéro un lors du choix de nouveaux écouteurs. Comment se situent nos deux modèles Beats ? Le Beat Fits Pro et le Powerbeats Pro partagent la même puce Apple H1 trouvée dans les AirPod. Grâce à la nouvelle puce d’Apple, des choses comme l’appariement et la connexion de votre iPhone ou iPad se produisent automatiquement et ne nécessitent pas de modifier les paramètres. La puce H1 vous permet également d’utiliser l’écouteur droit ou gauche indépendamment lorsque vous prenez des appels ou écoutez de la musique.

Beats a la réputation d’être lourd sur la basse. Les Beats Fit Pro et Powerbeats Pro sont cependant bien équilibrés, sans osciller trop loin dans le sens des aigus ou des graves, et vous pouvez vraiment le monter. Les deux casques diffusent le son sans distorsion. Et c’est surtout là que s’arrêtent les similitudes.

Les Powerbeats Pro n’ont pas de suppression active du bruit comme le Beats Fit Pro. Au lieu de cela, ils s’appuient sur l’isolation du bruit. Qu’est-ce que ça veut dire? En termes simples, le Beats Fit Pro utilise du matériel pour étouffer le bruit extérieur, tandis que l’isolation acoustique Powerbeats Pro repose sur la conception et la forme des écouteurs pour étouffer les sons autour de vous. En d’autres termes, vous devrez augmenter le volume du Powerbeats Pro de quelques crans pour écouter dans des environnements bruyants.

Source : René Ritchie/iMore

Le Beats Fit Pro bénéficie également de l’inclusion de l’audio spatial. Tout comme Dolby Atmos, l’audio spatial vous offre une expérience d’écoute semblable à un son surround lorsque vous regardez des vidéos ou des films. Lorsque les morceaux sont activés, l’audio spatial et Dolby Atomos fonctionnent ensemble pour vous donner l’impression d’être assis au milieu d’un studio d’enregistrement. Si vous voulez vous perdre dans l’instant, vous ne pouvez le faire qu’avec l’audio spatial et le Beats Fit Pro.

Cela dit, les deux casques ont un son incroyable. Les aigus, les bas et les médiums sont tous présents, et même si les basses sont atténuées dans les deux par rapport aux autres écouteurs Beats, elles sont toujours présentes de manière plus réaliste.

Beats Fit Pro vs Powerbeats Pro : Lequel devriez-vous acheter ?

Choisir entre le Beats Fit Pro et le Powerbeats Pro dépend de votre portefeuille et des fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Si vous avez un peu d’argent supplémentaire, le Beats Fit Pro vous offre un son spatial, une véritable suppression active du bruit et un ajustement qui reste sécurisé pendant que vous travaillez dur dans la salle de sport ou prenez un appel au bureau. Pour ces raisons, les Beats Fit Pro sont les gagnants dans mon livre.

Si vous regardez vos sous, les Powerbeats Pro sont toujours des écouteurs phénoménaux. L’ajustement est confortable, les commandes supra-auriculaires fonctionnent bien et le son est incroyable même s’il leur manque certaines des fonctionnalités haut de gamme du Beats Fit Pro.

Son et ajustement pro

Beats Fit Pro

Notre coup de coeur

Beats Fit Pro est livré avec un étui de chargement et la durée de vie de la batterie peut atteindre 18 heures. Les écouteurs simples offrent un ajustement sûr, un son superbe et des commandes sur les deux écouteurs.

Bon rapport qualité prix

Powerbeats Pro

Finaliste

Le Powerbeats Pro sans fil est livré avec un étui de chargement et la batterie tient jusqu’à 24 heures. Les commandes sont supra-auriculaires sur les deux oreilles et offrent un ajustement sûr et réglable via des crochets d’oreille.

