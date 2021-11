Beats Fit Pro désormais officiel: puce H1 d’Apple, conception polyvalente en bout d’aile, ANC et plus encore pour 200 $

La marque Beats d’Apple élargit aujourd’hui sa gamme d’écouteurs véritablement sans fil avec l’introduction officielle du Beats Fit Pro. Après une fuite le mois dernier dans la version Apple d’iOS 15.1, le Beats Fit Pro propose une conception flexible en bout d’aile, une suppression active du bruit, un mode transparence et plus encore pour un prix attractif de 199,99 $. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Points forts des Beats Studio Buds

Disponible en quatre couleurs : violet pierre, gris sauge, blanc et noir Alimenté par la puce H1 d’Apple Mode actif de suppression du bruit et de transparence Jusqu’à 7 heures d’écoute (6 heures avec le mode ANC ou Transparence activé) L’étui de chargement USB-C fournit 21 heures supplémentaires d’autonomie de la batterie Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Disponible à la commande aujourd’hui pour 199,99 $

Les Beats Fit Pro font suite à l’introduction des Beats Studio Buds plus tôt cette année, et ils incluent plusieurs différences notables par rapport. Pour les utilisateurs d’Apple, l’un des plus grands différenciateurs est que le Beats Fit Pro utilise la puce H1 d’Apple.

Cette puce H1 alimente une poignée de fonctionnalités remarquables adaptées à Apple, notamment Hey Siri, l’intégration Find My, la commutation automatique de périphérique, le test d’ajustement de l’embout, le partage audio et l’appairage par simple contact.

Conception et ajustement

L’une des caractéristiques les plus remarquables de Beats Fit Pro est la conception en bout d’aile. Le bout de l’aile est conçu pour s’adapter à l’intérieur de votre oreille pour un ajustement hautement sécurisé. Beats dit que le bout de l’aile « a été modélisé numériquement à l’aide de mesures de milliers d’oreilles pour obtenir la combinaison parfaite de matériau souple et flexible autour d’un noyau rigide pour un ajustement confortable et stable sur n’importe quelle forme ou taille d’oreille ».

« Beats Fit Pro offre une innovation remarquable en termes d’ajustement et de fonctionnalités, ce qui en fait le produit Beats le plus performant et le plus avancé à ce jour », a déclaré Oliver Schusser, vice-président de Beats et d’Apple Music. « Avec l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête, Beats Fit Pro offre une expérience d’écoute vraiment immersive. À ce prix, il établit une nouvelle norme pour les écouteurs haut de gamme.

Trois tailles d’embouts auriculaires différentes sont incluses avec Beats Fit Pro pour plus de polyvalence. Le test d’ajustement des embouts, que nous avons déjà vu sur les AirPods Pro, est destiné à vous guider tout au long du processus de choix de l’ajustement parfait pour vos oreilles. Il est accessible sur iOS 15.1 ou version ultérieure via l’application Paramètres, et sur Android en utilisant la dernière version de l’application Beats.

Semblable aux AirPods 3 qui viennent de sortir, les nouveaux Beats Fit Pro utilisent des capteurs de détection de peau pour lire et mettre en pause automatiquement le contenu lorsque les écouteurs sont placés dans vos oreilles ou retirés de vos oreilles. Le bouton physique « b » sur chaque bouton vous permet de contrôler facilement la lecture et de basculer entre les trois modes d’écoute. Le design est également résistant à la sueur et à l’eau avec un indice IPX4.

Qualité sonore

En termes de qualité sonore, Beats Fit Pro coche toutes les cases sur papier. Cela inclut la prise en charge de trois modes d’écoute, dont la suppression active du bruit, le mode transparence et l’égaliseur adaptatif. L’expérience d’écoute est alimentée par la technologie « audio informatique » d’Apple, qui utilise le microphone orienté vers l’intérieur de chaque oreillette pour écouter le son que vous entendez et ajuster automatiquement les basses et moyennes fréquences à la forme de votre oreille.

Beats Fit Pro inclut également la prise en charge du dernier son spatial d’Apple avec fonction de suivi dynamique de la tête. Cela offre une « expérience immersive semblable au cinéma pour le contenu enregistré en 5.1, 7.1 et Dolby Atmos ». Beats Fit Pro comprend des gyroscopes et des accéléromètres pour aider à alimenter cette fonctionnalité.

Pour les appels téléphoniques, Beats Fit Pro utilise des microphones à formation de faisceau combinés au micro interne et à l’accéléromètre vocal pour offrir une expérience de haute qualité.

Autonomie de la batterie et boîtier de charge

Enfin, en termes d’autonomie, le Beats Fit Pro offre jusqu’à 6 heures d’écoute lorsque vous utilisez soit le mode Suppression active du bruit, soit le mode Transparence. Avec seulement Adaptive EQ activé, le nombre passe à 7 heures. Le boîtier de charge « de poche » ajoute 21 heures supplémentaires d’autonomie. Les Beats Fit Pro incluent également la prise en charge de la technologie de charge Fast Fuel incroyablement utile, qui ajoute 1 heure de lecture avec seulement 5 minutes de charge.

Le boîtier de charge lui-même est alimenté par la connectivité USB-C. Il n’y a pas de support pour le chargement sans fil.

Prix ​​et disponibilité

Beats Fit Pro est disponible en quatre couleurs : Stone Purple, Sage Grey, White et Black. Vous pouvez les commander dès aujourd’hui sur l’Apple Store Online pour 199,99 $ aux États-Unis, les premières commandes étant expédiées le 5 novembre. Beats dit que Beats Fit Pro sera disponible en Chine à partir de début décembre et dans d’autres régions à partir de 2022.

