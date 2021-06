Les derniers écouteurs intra-auriculaires Beats sont officiellement arrivés et ils sont livrés avec un ensemble de fonctionnalités convaincantes au prix de 100 $ en dessous des AirPods Pro. Mais même s’ils sont livrés avec une suppression active du bruit, un mode de transparence, la prise en charge de Hey Siri, etc., il existe certains compromis. Examinons les Beats Studio Buds par rapport aux AirPods et AirPods Pro pour voir comment ils s’empilent tous.

Ci-dessous, nous avons une comparaison côte à côte des écouteurs entièrement sans fil les plus populaires d’Apple – AirPods/Pro – et des nouveaux Beats Studio Buds en ce qui concerne la conception, la durée de vie de la batterie, les fonctionnalités et la qualité sonore. Et pour plus de détails, n’oubliez pas de consulter notre revue complète :

Beats Studio Buds contre AirPods et AirPods Pro

Conception

La première chose que beaucoup remarqueront est le design compact et sans tige des Beats Studio Buds. Vous bénéficiez également d’un ajustement intra-auriculaire avec trois tailles d’embouts d’oreille inclus comme AirPods Pro.

Un avantage par rapport aux AirPods/AirPods Pro est la possibilité d’opter pour le noir ou le rouge avec les nouveaux Beats au lieu de se limiter au blanc. Cependant, vous n’obtenez pas d’étui de chargement sans fil et vous devrez l’alimenter avec le câble USB-C inclus.

Beats Studio Buds

AirPods Pro

AirPod

Entièrement sans fil

✅ ✅ ✅

Ajustement intra-auriculaire avec 3 tailles d’embouts

✅ ✅ ❌

« Ajustement universel »

❌ ❌ ✅

Couleurs

Blanc, noir, rouge Blanc Blanc

Étui de recharge sans fil

❌ ✅ Facultatif

Vie de la batterie

Les Beats Studio Buds sont un autre avantage des AirPods, offrant huit heures d’autonomie sans suppression active du bruit ni mode de transparence. Si vous utilisez l’une de ces fonctionnalités, vous obtenez toujours cinq bonnes heures. Avec l’étui de charge Beats Studio Buds, vous obtenez jusqu’à 24 heures de lecture totale et vous bénéficiez de la même charge rapide que les AirPod.

Beats Studio Buds

AirPods Pro

AirPod

Bourgeons

Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 5 heures Jusqu’à 5 heures

Étui de charge

16 heures 19+ heures 19+ heures

Total avec étui

24 heures 24+ heures 24+ heures

15 minutes. frais =

3 heures de lecture 3 heures de lecture 3 heures de lecture

Caractéristiques

Au lieu d’utiliser la puce W1 ou H1 d’Apple, les Beats Studio Buds utilisent une puce personnalisée qui apporte de nombreuses fonctionnalités des AirPod, mais en saute quelques-unes.

Plus précisément, vous n’obtenez pas de changement automatique d’appareil (entre iPhone, iPad, Mac, etc.) et le nouveau Beats ignore également les fonctionnalités de détection des oreilles et de pause/lecture automatique.

Beats Studio Buds

AirPods Pro

AirPod

Détection des oreilles, pause/lecture automatique

❌ ✅ ✅

Résistant à la sueur et à l’eau

✅ ✅ ✅

Suivre avec Find My

✅ ✅ ✅

Suppression active du bruit (ANC)

✅ ✅ ❌

Mode transparence

✅ ✅ ❌

Couplage instantané par simple contact

✅ ✅ ✅

Changement automatique d’appareil

❌ ✅ ✅

Soutien “Hey Siri”

✅ ✅ ✅

Bluetooth 5.0

✅ ✅ ✅

Prix

Bien que les Beats Studio Buds partagent de nombreuses fonctionnalités AirPods Pro, leur prix est inférieur à celui-ci. Bien qu’ils soient 100 $ de moins lorsque l’on regarde le PDSF, il est bon de garder à l’esprit que les AirPods et les AirPods Pro se vendent souvent moins cher que le prix suggéré.

Qualité sonore et performances

Après avoir passé en revue les Beats Studio Buds, mon collègue Chance a trouvé la qualité sonore “assez sympa” mais un peu moins riche par rapport aux AirPods Pro ou Powerbeats Pro.

En pratique, les Beats Studio Buds sonnent plutôt bien, en particulier pour le prix modeste de 150 $. Lors de mes tests, le son des Beats Studio Buds n’est pas aussi riche et complet que les Powerbeats Pro ou les AirPods Pro. Ce n’est pas nécessairement surprenant compte tenu de la différence de prix de 100 $ et du design plus compact, mais c’est quelque chose à noter. La qualité sonore est similaire, voire identique, aux AirPod d’entrée de gamme… J’ai tendance à préférer le mode Transparence à la suppression active du bruit dans la plupart des situations, comme à l’extérieur et à l’extérieur de la salle de sport, mais il s’agit vraiment d’une préférence personnelle et non du fait que l’ANC est mauvais sur les Beats Studio Buds. En fait, la suppression active du bruit est particulièrement impressionnante en raison de la conception intra-auriculaire.

Bilan des Beats Studio Buds contre AirPods

Si vous aimez le design sans tige, l’option pour le noir et le rouge et un ajustement intra-auriculaire avec ANC, les Beats Studio Buds sont un excellent moyen d’obtenir la plupart des fonctionnalités AirPods/AirPods Pro à un prix raisonnable. Mais c’est aussi longtemps que cela ne vous dérange pas de manquer un étui de chargement sans fil, la commutation automatique d’appareil et la détection des oreilles/pause automatique et lecture.

Les Beats Studio Buds sont disponibles en précommande dès maintenant directement auprès d’Apple ainsi que d’Amazon avec des livraisons à partir du 25 juin.

