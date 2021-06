Beats Studio Buds maintenant officiel: ANC, mode Transparence et plus pour 150 $

Beats élargit aujourd’hui sa gamme d’écouteurs véritablement sans fil avec les nouveaux Beats Studio Buds. Après plusieurs semaines de rumeurs, les nouveaux Beast Studio Buds sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui aux États-Unis et au Canada pour 149,99 $ avec la suppression active du bruit, le mode transparence, le chargement USB-C, etc.

Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur Beats Studio Buds.

Détails des écouteurs Beats Studio

Disponible en trois couleurs : noir, blanc et rouge Prise en charge de « Hey Siri » Prise en charge de l’appairage rapide sur iOS et Android Intégration de l’application Find My Mode de suppression active du bruit et de transparence 5 heures d’autonomie avec ANC ou Transparence activés, 8 heures sans l’un ou l’autre activé. 24 heures de lecture combinée avec l’étui de charge doté d’un port USB-C. Disponible à la commande aujourd’hui pour 149,99 $

Les Beats Studio Buds présentent une conception intra-auriculaire similaire à celle des AirPods Pro, mais sans tige qui dépasse du bas. Cela les rend incroyablement compacts, en particulier par rapport au Powerbeats Pro. Beats dit que les Beats Studio Buds représentent son facteur de forme le plus petit et le plus subtil à ce jour », avec chaque bourgeon pesant 5,1 grammes.

« Lors de la construction d’un produit aussi petit, chaque détail a été pris en compte, analysé et sélectionné pour optimiser la qualité sonore, le confort et la durabilité », a déclaré Oliver Schusser, vice-président de Beats et Apple Music. « Studio Buds est notre facteur de forme le plus petit et le plus subtil à ce jour, tout en tenant la promesse de Beats d’offrir une expérience sonore immersive dans un beau design. »

Dans la boîte avec Beats Studio Buds, vous obtenez trois tailles différentes d’embouts en silicone souple. Cela vous permet de personnaliser l’ajustement pour les rendre aussi confortables que possible.

Même s’il n’y a pas de tige, les Beats Studio Buds disposent de commandes de lecture physiques sur les deux écouteurs. Plutôt que des commandes tactiles capacitives comme les AirPod d’Apple, les Beats Studio Buds utilisent un bouton physique aux extrémités des deux boutons pour les commandes. Voici les détails sur les contrôles :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière Appuyez longuement pour basculer entre ANC activé (par défaut), mode transparence et ANC désactivé



ANC et transparence

Tout comme les AirPods Pro, les écouteurs Beats Studio prennent en charge la suppression active du bruit et le mode Transparence. L’ANC bloque les bruits externes indésirables, y compris le bruit du vent, à l’aide d’un contrôle de gain adaptatif en temps réel. Le mode Transparence, quant à lui, utilise des microphones externes pour mélanger les sons de votre environnement dans la musique.

Qualité sonore

Je ne suis pas un expert de la qualité sonore, mais voici comment Beats explique le matériel à l’intérieur des Beats Studio Buds :

Les Studio Buds ont été conçus et fabriqués pour donner la priorité à la lecture audio de haute qualité et au confort général, que vous écoutiez de la musique, diffusiez un film ou discutiez avec un ami. La buse acoustique inclinée de manière ergonomique est dotée d’un micro-évent découpé au laser pour assurer un soulagement de la pression sur le tympan Son son puissant et équilibré est entraîné par le haut-parleur exclusif à diaphragme à double élément de 8,2 mm, doté d’un piston central rigide avec un contour extérieur flexible. Couplé à une conception acoustique à deux chambres, les Studio Buds permettent d’obtenir une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique sur toute la courbe de fréquence afin que vous entendiez chaque note.

Pour les utilisateurs d’Apple Music, Beats Studio Buds prend également en charge la fonctionnalité Spatial Audio récemment lancée. Cette technologie Dolby Atmos apporte un son 3D immersif à des milliers de chansons sur Apple Music.

Les Beats Studio Buds disposent de six microphones différents, dont un microphone vocal dédié sur chaque oreillette. Pour alimenter l’ANC et la transparence, il y a également des microphones à rétroaction et à rétroaction sur chaque bourgeon. Pour les appels téléphoniques et vocaux, cinq microphones sont utilisés lorsque deux écouteurs sont utilisés et que ANC ou Transparency est activé, trois microphones sont utilisés lorsque ANC et Transparency sont désactivés, et trois microphones sont utilisés pour les appels avec utilisation d’un seul bourgeon.

En ce qui concerne la connectivité, Beats a confirmé à . que les Beats Studio Buds ne disposent pas de la puce H1 ou W1 d’Apple. Au lieu de cela, ils utilisent un chipset Beats propriétaire pour la connectivité. Lors de mes tests, cela n’a eu aucun effet sur les performances et les Beats Studio Buds fonctionnaient aussi bien que les AirPod, mais sans changement automatique de périphérique et synchronisation iCloud pour le couplage.

Trouver mon

Les Beats Studio Buds prennent également en charge l’application Find My d’Apple, mais il n’y a pas de puce U1, il ne s’agit donc pas d’une intégration complète avec l’intégration Find My. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser l’application Find My sur iOS, ainsi que l’application Find My Device sur Android, pour localiser vos Studio Buds perdus via leur dernier emplacement connu lorsqu’ils sont couplés via Bluetooth. Vous pouvez également jouer un son sur eux lorsqu’ils sont à proximité.

Disponibilité et prix

Les Beats Studio Buds sont disponibles à la commande aujourd’hui pour 149,99 $ sur le site Web d’Apple aux États-Unis et au Canada. Contrairement aux AirPods, les Beats Studio Buds sont disponibles en trois couleurs différentes : blanc, noir et rouge.

À 149,99 $, les Beats Studio Buds sont 100 $ moins chers que les AirPods Pro et les Powerbeats Pro. Cela en fait un ajout notable à la gamme d’écouteurs Beats et Apple, en particulier pour ceux qui recherchent une conception intra-auriculaire qui reste vraiment sans fil.

communiqué de presse

Présentation des Beats Studio Buds : un son en plein essor dans un petit boîtier

Les Beats Studio Buds offrent un son de haute qualité, une suppression active du bruit, une transparence et un couplage rapide avec les appareils iOS et Android

Culver City—14 juin 2021—Beats annonce aujourd’hui les Beats Studio Buds, de véritables écouteurs sans fil puissants qui offrent une expérience audio de haute qualité dans un design élégant, léger et confortable. Écouteurs résistants à la transpiration et à l’eau avec un indice IPX41 et jusqu’à 24 heures d’autonomie,2 Studio Buds offre une suppression active du bruit de qualité, une transparence et, pour la toute première fois, un jumelage pratique à une touche aux utilisateurs iOS et Android.

Les Studio Buds sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui dans trois couleurs Beats classiques, noir, blanc et rouge Beats, pour 149,99 $.

« Lors de la construction d’un produit aussi petit, chaque détail a été pris en compte, analysé et sélectionné pour optimiser la qualité sonore, le confort et la durabilité », a déclaré Oliver Schusser, vice-président de Beats et Apple Music. « Studio Buds est notre facteur de forme le plus petit et le plus subtil à ce jour, tout en tenant la promesse de Beats d’offrir une expérience sonore immersive dans un beau design. »

Conception et performances audio haut de gamme

Les Studio Buds ont été conçus et fabriqués pour donner la priorité à la lecture audio de haute qualité et au confort général, que vous écoutiez de la musique, diffusiez un film ou discutiez avec un ami. La buse acoustique inclinée de manière ergonomique est dotée d’un micro-évent découpé au laser pour assurer un soulagement de la pression sur le tympan. Et avec trois options d’embouts en silicone souple et un design léger (5,1 g par oreillette), les Studio Buds sont incroyablement confortables pour une utilisation toute la journée.

Son son puissant et équilibré est entraîné par le haut-parleur exclusif à diaphragme à double élément de 8,2 mm, doté d’un piston central rigide avec un contour extérieur flexible. Couplé à une conception acoustique à deux chambres, Studio Buds permet d’obtenir une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique sur la courbe de fréquence afin que vous entendiez chaque note. De plus, pour les utilisateurs d’Apple Music, Studio Buds lit automatiquement Spatial Audio pour les pistes disponibles mixées en Dolby Atmos afin que vous puissiez profiter d’un véritable son et d’une clarté multidimensionnelles.3

Avec deux modes d’écoute, vous contrôlez totalement votre expérience sonore. La suppression active du bruit (ANC) bloque les bruits externes indésirables, y compris le bruit du vent, en utilisant un contrôle de gain adaptatif en temps réel. Pour garantir une lecture claire après l’application de l’ANC, Studio Buds utilise un algorithme qui surveille le fichier source tout en corrigeant et en nettoyant simultanément les artefacts compromettant l’audio jusqu’à 48 000 fois par seconde.

Passez facilement en mode Transparence en appuyant longuement sur le bouton « b » lorsque vous avez besoin d’entendre le monde qui vous entoure. Les microphones externes mélangent les sons de votre environnement avec votre musique pour une expérience d’écoute naturelle.

Pendant les appels téléphoniques, les microphones à double faisceau ciblent votre voix et filtrent le vent et les bruits extérieurs pour une clarté accrue.

Connexion et contrôles

Les Studio Buds offrent un jumelage simple à une touche avec les appareils Apple4 et Android5.

La technologie Bluetooth® de classe 1 offre une portée étendue et des performances exceptionnelles en cross-body, ce qui signifie une connectivité fiable et moins de décrochages. Chaque écouteur se connecte indépendamment à votre appareil, vous pouvez donc choisir d’en utiliser un ou les deux.

Le bouton multifonction « b » sur chaque écouteur vous permet de répondre/terminer les appels, de lire/mettre en pause du contenu, de sauter des chansons et de basculer entre les modes d’écoute ANC et Transparence.

Les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent changer de mode d’écoute, vérifier les niveaux de batterie ou recevoir des mises à jour du micrologiciel directement sur leur appareil. Les Studio Buds sont compatibles avec l’assistant vocal, et les utilisateurs d’iOS peuvent également activer Siri en mode mains libres en disant « Hey Siri ».6

Vie de la batterie

Les écouteurs ont jusqu’à 8 heures d’écoute7 avec deux charges supplémentaires fournies par son étui de transport de poche, vous offrant jusqu’à 24 heures de lecture combinée. Avec le mode ANC ou Transparency activé, vous obtiendrez jusqu’à 5 heures d’écoute et jusqu’à 15 heures combinées avec le boîtier. Si vous avez besoin d’un peu de jus supplémentaire, la charge Fast Fuel de 5 minutes offre jusqu’à 1 heure de lecture8 lorsque la batterie est faible.

Localisez vos beats perdus

Studio Buds est le premier produit Beats à prendre en charge à la fois FindMy sur iOS et Find My Device sur Android. Localisez facilement vos écouteurs perdus en utilisant leur dernier emplacement connu (lorsqu’ils sont couplés via Bluetooth) ou en émettant un son lorsqu’ils sont à proximité.

Emballage durable

Avec l’approche la plus petite et la plus durable à ce jour, l’emballage Beats Studio Buds est composé à 92 % de matières végétales provenant de fibres recyclées et/ou de forêts durables.

Prix ​​et disponibilité

Les Beats Studio Buds sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui pour 149,99 $ (US) à partir de apple.com aux États-Unis et au Canada, avec une expédition à partir du 24 juin.

À propos de Beats

Beats est une marque audio leader fondée en 2006 par Dr. Dre et Jimmy Iovine. Grâce à sa gamme d’écouteurs, d’écouteurs et de haut-parleurs haut de gamme grand public, Beats a fait découvrir à une toute nouvelle génération les possibilités du divertissement sonore haut de gamme. Le succès continu de la marque contribue à ramener l’énergie, l’émotion et l’excitation de la lecture en studio d’enregistrement à l’expérience d’écoute des mélomanes du monde entier. Beats a été racheté par Apple Inc. en juillet 2014.

