Beats Studio Buds obtient le premier design en édition limitée en partenariat avec Union

Beats a annoncé aujourd’hui une nouvelle version de Beats Studio Buds en collaboration avec Union. Ces écouteurs en édition limitée seront disponibles dans les magasins Union de Los Angeles et Tokyo et en ligne à partir de demain 1er décembre.

Cette nouvelle version des Beats Studio Buds célèbre le 30e anniversaire d’Union. Les Studio Buds présentent un design et un emballage audacieux rouge, noir et vert, s’inspirant du drapeau panafricain et rendant hommage aux racines d’Union en tant qu’entreprise appartenant à des Noirs. Le boîtier présente également le logo du leader historique d’Union comme une ode à l’héritage de la marque.

La musique est la pierre angulaire de notre magasin, alors quand Beats nous a approchés, nous étions ravis de travailler avec eux sur ces Buds. La collaboration est presque aussi importante que la musique », ont déclaré les fondateurs de l’Union, Chris et Beth Gibbs. « C’est formidable d’avoir travaillé avec Beats sur ce projet et d’avoir collaboré avec Vince Staples, un ami de longue date du magasin, pour donner vie à notre vision.

Les Beats Studio Buds sont sortis pour la première fois en juin. Avant cela, . avait annoncé en exclusivité le plan de Beats concernant ces écouteurs avant leur lancement.

Les Beats Studio Buds sont les premiers véritables écouteurs sans fil de la société à proposer un mode de suppression active du bruit et de transparence. Avec six microphones, ces écouteurs sont capables d’isoler le son extérieur ou de donner l’impression que vous ne portez pas du tout d’écouteurs.

Différent du Powerbeats Pro ou d’autres écouteurs Beats, ceux-ci ne disposent pas de la puce H1 ou W1 d’Apple. Cela signifie que bien que vous puissiez facilement coupler ces écouteurs avec votre iPhone et votre iPad, vous devez les coupler avec chaque appareil à la fois. Des fonctionnalités telles que la détection intra-auriculaire n’existent pas dans ces écouteurs.

Beats Studio Buds propose également une intégration avec l’application Find My d’Apple. Lorsqu’il est couplé via Bluetooth, cela vous permet de localiser vos Beats Studio Buds perdus en utilisant leur dernier emplacement connu ou en jouant un son.

Si vous êtes intéressé par ces nouveaux écouteurs sans fil, Bets les lancera dans les magasins Union de Los Angeles et Tokyo et sur unionlosangeles.com et uniontokyo.jp pour 149,99 $ le mercredi 1er décembre à 9 h 00 HNP et JST.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :