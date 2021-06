Beats Studio Buds offre la suppression du bruit et la prise en charge d’Android à bas prix

TL;DR

Beats a dévoilé les Studio Buds, qui offrent une réduction active du bruit à bas prix. Ils sont faciles à configurer pour Android et iOS et offrent l’audio Dolby Atmos dans Apple Music. Ils sont disponibles à la commande aujourd’hui pour 149,99 $ et expédiés le 24 juin.

Vous n’avez plus besoin de faire des folies sur des appareils comme les AirPods Pro si vous voulez des écouteurs Apple avec suppression active du bruit. Beats a dévoilé les véritables écouteurs sans fil Studio Buds qui offrent l’ANC et d’autres avantages pour un prix relativement bas de 149,99 $.

Tout comme les AirPod haut de gamme, les Beats Studio Buds utilisent des microphones externes non seulement pour éteindre le bruit lorsque vous souhaitez vous concentrer (y compris le vent), mais pour le laisser entrer. Vous pouvez invoquer un mode Transparence en appuyant longuement sur le bouton Bouton « B » qui mélange les sons ambiants avec votre musique pour vous donner une conscience de la situation dans la rue. Une paire de micros à formation de faisceau élimine les sons externes pendant les appels téléphoniques.

Ce sont également quelques-uns des écouteurs les plus compatibles avec Android que vous obtiendrez d’Apple. Alors que les Beats Studio Buds sont clairement rapides à installer sur les iPhones et les iPads, ils prennent également en charge la Fast Pair d’Android pour réduire la configuration à un seul clic. Il s’agit également du premier design Beats à prendre en charge à la fois Find My d’iOS et Find My Device d’Android. Vous pouvez récupérer les mises à jour du micrologiciel sur l’appareil et les boutons prennent en charge votre choix de voix d’assistants sur la plate-forme de Google.

Il y a encore quelques fonctionnalités centrées sur Apple, bien sûr. Les Beats Studio Buds promettent un contrôle vocal mains libres uniquement avec Siri, et vous aurez besoin d’Apple Music si vous voulez écouter des pistes en utilisant Dolby Atmos pour l’audio spatial.

Les écouteurs durent jusqu’à cinq heures de lecture avec ANC ou Tranpsarency activés, avec un total de 15 heures si vous incluez le boîtier de la batterie. Désactivez l’ANC et Beats promet jusqu’à huit heures à partir des Studio Buds eux-mêmes, ou 24 heures en incluant le boîtier. Vous n’utiliserez donc pas l’ANC pendant une journée de travail complète, bien que cinq minutes de charge suffisent pour fournir une heure d’écoute.

La conception est prête pour l’entraînement avec une résistance à la sueur et à l’eau IPX4.

Vous pouvez commander les écouteurs Beats Studio dans les couleurs noir, rouge et blanc aujourd’hui, bien que vous deviez attendre leur date de sortie le 24 juin pour obtenir votre paire.

Les Studio Buds sont peut-être les modèles les plus importants de Beats depuis longtemps. La combinaison d’ANC à prix relativement bas avec une prise en charge Android améliorée les amène à un public plus large. De plus, ce sont les premiers véritables écouteurs sans fil de Beats destinés à une écoute quotidienne. Ils ne sont pas seulement moins chers que les Powerbeats Pro ou les Powerbeats ordinaires, ils abandonnent les crochets qui rendaient ces modèles Powerbeats moins attrayants en dehors de l’exercice. Ce sont les têtes Beats qui sont aussi à l’aise lors d’un appel Zoom que lors d’une course.