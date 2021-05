Beats Studio Buds, tout comme les nouveaux écouteurs sans fil qu’Apple prépare | La technologie

Tout indique qu’Apple prépare un nouveau casque sans fil TWS: des images des Beats Studio Buds sont apparues dans les versions bêta d’iOS 14.6 et de tvOS 14.6. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

En 2014, Apple a comparé Beats Electronics, la célèbre société de casques haut de gamme fondée par le rappeur Dr Dre. Depuis, ceux de Cupertino ont commercialisé le catalogue de la marque dans leurs magasins officiels et l’ont nourri avec le lancement de nouveaux produits au fil des ans.

Si nous jetons un œil à leur site Web, Beats se définit comme une marque d’écouteurs sans fil haute performance. Dans son catalogue, nous pouvons trouver différents modèles pour tous les goûts et besoins, du Beats Flex, le modèle le moins cher qui a un câble qui relie les casques entre eux, en passant par les PowerBeats Pro, des écouteurs totalement sans fil qui ont un crochet.pour les tenir. bien à l’oreille, même le Beats Studio3 Wireless, un casque haute fidélité avec suppression active du bruit.

Malgré une variété de produits, il manque aujourd’hui des écouteurs True Wireless dans le style des AirPod: intra-auriculaires, sans éléments à fixer à l’oreille et sans câbles.

Tout semble indiquer qu’Apple veut compenser ce manque et qu’il travaille sur un Beats TWS avec ces caractéristiques. C’est du moins ce qui ressort de certaines images qui apparaissent dans les versions bêta d’iOS 14.6 et tvOS 14.6 qui ont été découvertes par Steve Moser, un contributeur du média spécialisé MacRumors.

Selon le rapport, ceux de Cupertino travaillent sur le Beats Studio Buds, de véritables écouteurs sans fil qui aura un design différent des AirPods et sera plus conforme aux Galaxy Buds et Pixel Buds, comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de cette nouvelle et dans l’animation suivante.

Moser assure qu’ils seront disponibles en trois couleurs: rouge, blanc et noir. L’étui de chargement aura une forme ovale, avec le logo de la marque sur le devant.

Hormis sa conception possible, pour le moment nous ne savons rien d’autre sur les Beats Studio Buds, nous devrons donc attendre pour connaître ses caractéristiques et ses fonctions.