Beats Studio Buds voit une remise rare à un nouveau plus bas de 130 $, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours et marquée par une collection de remises d’Apple et au-delà. Ouvrir la voie est un nouveau plus bas historique sur les Beats Studio Buds à 130 $, aux côtés d’un 99 $ baisse de prix sur le dernier iPad Air. C’est à côté d’une collection d’essentiels Anker pour iPhone de 8 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les Beats Studio Buds tombent à un nouveau plus bas sur Amazon

Amazon propose désormais les tout nouveaux Beats Studio Buds pour 130 $ dans les trois styles. Atteignant généralement 150 $, vous regardez la toute première baisse de prix d’Amazon à ce jour, l’offre d’aujourd’hui ne baissant le prix que pour la deuxième fois au total pour marquer un nouveau plus bas historique.

Après avoir été lancés plus tôt cet été en tant que dernières offres audio de Beats, ses nouveaux Studio Buds arrivent dans trois styles différents avec une véritable conception sans fil adaptée à tout, du port quotidien aux entraînements et plus encore. Outre la suppression active du bruit associée à un mode de transparence, vous envisagez également la prise en charge de Hey Siri, un boîtier de charge compact avec USB-C qui offre une autonomie de batterie jusqu’à 24 heures et une résistance à l’eau IPX4. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez 99 $ sur le dernier iPad Air

Amazon propose désormais le dernier Apple iPad Air 10,9 pouces à partir de 500 $ dans toutes les couleurs. En baisse par rapport au prix habituel de 599 $, vous envisagez des économies de 99 $ avec les remises d’aujourd’hui marquant les deuxièmes meilleurs prix à ce jour dans toute la gamme. Vous pouvez également réaliser les mêmes économies sur le modèle élevé de 512 Go à 99 $ de rabais ainsi que.

Même avec l’entrée plus récente des nouveaux iPad Pro M1 d’Apple, ceux qui n’ont pas besoin de toute cette puissance peuvent ramener à la maison une grande partie de la même expérience pour moins avec le dernier iPad Air à la place. Centré autour d’un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces prenant en charge Apple Pencil et Magic Keyboard, il est alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic. Mieux encore, Touch ID a enfin fait un grand retour dans le bouton d’alimentation pour s’associer à la charge USB-C et à une autonomie de 10 heures. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

Anker réduit les essentiels de l’iPhone dans la dernière vente à partir de 8 $

Une nouvelle semaine est en cours et Anker emboîte le pas maintenant pour lancer une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon. Vous pourrez obtenir des offres sur les derniers accessoires iPhone et Android, les équipements pour la maison intelligente, et plus encore. Notre premier choix est le câble Anker Powerline III Flow USB-C vers Lightning pour 18 $. En baisse par rapport au taux courant de 22 $, vous bénéficiez du tout premier rabais et d’un nouveau plus bas historique.

Recouverts d’un silicone souple et résistant, ces câbles MFi Lightning font partie des offres les plus haut de gamme du marché. Nous l’avons trouvé dans notre revue Testé avec 9to5Toys plus tôt dans l’année, avec l’avantage supplémentaire de la connectivité USB-C qui vous permet de profiter de temps de charge plus rapides.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Revue Roccat Syn Pro Air : EQ ajuste pour l’avantage concurrentiel [Video]

Test de l’enceinte bibliothèque Fluance Ai41 : Plus de puissance et de polyvalence [Video]

Examen du HTC Vive Pro 2 du point de vue d’un propriétaire de Quest 2

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :