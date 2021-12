Beats Studio Buds vs Samsung Galaxy Buds Pro : lequel devriez-vous acheter ?

Sentez le confort

Beats Studio Buds

Flow avec Pro

Samsung Galaxy Buds Pro

Beats a conçu les Studio Buds pour qu’ils fonctionnent aussi bien avec les utilisateurs d’Android qu’avec Apple, et cela s’affiche une fois que vous les avez associés pour la première fois. Ils vous donneront certainement des basses, un ajustement confortable que vous pourrez apprécier et une ou deux couleurs flashy pour ajouter du style.

100 $ sur Amazon

Avantages

Meilleur que le son Beats typique Ajustement super confortable Accès mains libres Siri Fonctionne bien avec la prise en charge de l’application Android Decent

Les inconvénients:

Pas de puce H1 ou W1 pour les utilisateurs Apple Pas de lecture et de pause automatique Pas de charge sans fil

Samsung a beaucoup travaillé avec les Galaxy Buds Pro, à commencer par la suppression active du bruit, le mode ambiant et 360 Audio. Ce forfait se combine pour offrir une expérience audio efficace dont vous pouvez profiter tout en étant actif ou en vivant une vie de loisirs.

130 $ sur Amazon

Avantages

Son audacieux et performances ANC Ajustement plus personnalisé Mode ambiant dynamique Résistance à l’eau significative Grande autonomie de la batterie

Les inconvénients

L’ajustement nécessite plus d’agitation Le mode ambiant n’est pas aussi bon

C’est une comparaison un peu étrange, uniquement parce que les deux écouteurs ne ciblent pas nécessairement le même public. Alors que les entreprises lancent souvent le mot « Pro », ces deux écouteurs présentent des atouts différents. Les deux sont assez bons pour être parmi les meilleurs écouteurs sans fil disponibles, mais là où les Samsung Galaxy Buds Pro se sont avérés être une paire stellaire lorsqu’ils s’adaptent bien, les Beats Studio Buds sont un contrepoids efficace et une alternative unique aux AirPods Pro .

Beats Studio Buds contre Samsung Galaxy Buds Pro : rester à l’écart

Source : Beats by Dre

Samsung a développé le Galaxy Buds Pro pour qu’il soit le meilleur proposé par la société jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle paire, de sorte qu’il dispose d’une gamme plus complète de fonctionnalités. Ce n’est pas nécessairement le cas pour les Beats Studio Buds, qui prennent le pas sur le Beats Fit Pro en ce qui concerne la conception et les fonctionnalités. Et pourtant, il s’agit d’une bataille plus difficile qu’il n’y paraît autrement, en partie motivée par des facteurs extérieurs.

Beats Studio Buds Samsung Galaxy Buds Pro Durabilité IPX4 IPX7 Autonomie de la batterie Jusqu’à 8 heures Jusqu’à 8 heures Autonomie de la batterie du boîtier de charge 15 heures (24 sans ANC) 18 heures (28 sans ANC) Connectivité Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 Assistance numérique Assistant Google, Siri Bixby, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC, évolutif Taille des haut-parleurs Pilotes de 8,2 mm Pilotes de 13 mm Suppression active du bruit Oui Oui

Sur le papier, il n’y a pas beaucoup de lumière du jour entre ces deux-là. Samsung possède deux avantages distincts en ce sens que les Galaxy Buds Pro sont beaucoup plus durables et que l’étui offre une recharge sans fil. Les Beats Studio Buds manquent sur ces deux points. Sinon, la durée de vie de la batterie, la connectivité et la prise en charge des codecs sont assez proches.

Plongez plus profondément et vous découvrirez certaines des nuances qui les distinguent. Pour commencer, Beats a un avantage sur l’ajustement des écouteurs, où le niveau de confort s’avérera probablement meilleur que le Galaxy Buds Pro. Samsung a entassé pas mal de technologie dans ses écouteurs, et ça se voit. Le facteur de forme bombé peut ne pas toujours se situer directement dans l’oreille interne (concha) à cause de cela, bien qu’ils se sentent bien quand ils le font.

Malheureusement, cela n’a pas toujours été le cas pour certains, comme en témoignent ceux qui ont subi des infections et des irritations cutanées après les avoir portés. Samsung n’a publiquement reconnu aucun problème spécifique lors du port des Buds Pro, mais il existe une minorité vocale qui les appelle. Cela ne veut pas dire que Beats est à l’abri, car bon nombre des écouteurs sans fil les plus populaires ont rencontré les mêmes problèmes. Mais entre ces deux, les Studio Pro ont obtenu de meilleurs résultats dans le domaine de l’ajustement et du confort.

Beats Studio Buds vs Samsung Galaxy Buds Pro : les distinguer

Source : Daniel Bader / Android Central

L’ajustement est toujours un élément important pour entendre le meilleur son, et c’est certainement vrai pour les deux. Beats n’a pas ridiculement biaisé la scène sonore pour qu’elle se présente comme une basse grondante et rien d’autre. Il est en fait plus équilibré dès la sortie de la boîte, et en supposant que vous obteniez une très bonne étanchéité avec vos oreilles, vous le remarquerez vous-même. C’est également vrai pour les Galaxy Buds Pro, mais je dirais qu’il est plus probable que vous deviez les ajuster plus souvent lors de sessions d’écoute plus longues.

Les deux ont une annulation active du bruit (ANC), que vous pouvez aider davantage avec une bonne étanchéité pour créer une isolation phonique passive efficace.

Les deux ont une annulation active du bruit (ANC), que vous pouvez améliorer avec une bonne étanchéité pour créer une isolation phonique passive efficace. Samsung a fait du bon travail avec l’ANC sur le Buds Pro, le rendant vraiment bon dans diverses circonstances. Faites-les bien s’adapter et vous noyerez une grande partie de l’arrière-plan. Vous pourriez obtenir des résultats similaires avec les Studio Buds, bien que la suppression du bruit ne soit tout simplement pas aussi efficace pour traiter les fréquences et les hauteurs variables.

Les deux s’appuient également sur des applications dédiées pour promouvoir et mettre en évidence des fonctionnalités pour un certain degré de personnalisation. Samsung va un peu plus loin, tandis que Beats garde les choses assez simples. Vous pouvez régler l’ANC avec deux niveaux sur l’application Galaxy Wearable, tandis que l’application Beats le maintient à un niveau. Vous pouvez modifier les commandes intégrées pour les Studio Buds, et comme ils ont des boutons physiques, ils ont tendance à être plus fiables que sur les Buds Pro.

Samsung intègre également des fonctionnalités uniques, telles que la détection vocale, où le volume diminue une fois qu’il détecte que vous parlez à quelqu’un. Il remonte ensuite après 5 à 15 secondes de silence.

Beats Studio Buds vs Samsung Galaxy Buds Pro : sons et appels

Source : Daniel Bader / Android Central

Aucune des deux applications ne vous permet de personnaliser le son à l’aide d’un égaliseur manuel, ce qui est vraiment dommage lorsque d’autres marques proposent cette option. Pour ces deux-là, vous devez utiliser des préréglages limités qui vous sont proposés. Beats a à peine cela, préférant simplement laisser le son par défaut, tel quel. L’application Galaxy Wearable a six préréglages qui sont décents, mais vous pouvez en chercher plus.

Compte tenu de l’ajustement et des composants internes, il n’est pas surprenant que les Galaxy Buds Pro sonnent mieux.

Les Studio Buds sonnent bien pour ce qu’on vous donne. J’ai mentionné qu’ils ne s’en remettaient pas complètement à la basse, mais même si vous vouliez une signature lourde en basse, vous ne serez pas déçu. Samsung aborde cela sous un angle différent, préférant vous laisser décider si vous souhaitez utiliser le préréglage Bass Boost de l’application Galaxy Wearable. Quoi qu’il en soit, Samsung a l’avantage sur la qualité sonore globale, mais c’est normal étant donné qu’il possède la paire d’écouteurs haut de gamme dans ce match.

Samsung a le meilleur réseau de microphones, ce qui améliore la situation pour les appels téléphoniques, en particulier lors de la prise en compte des performances ANC. Mais les Studio Buds empruntent à la qualité des appels de style AirPods d’Apple, ce qui les rend étonnamment aptes à gérer les appels avec clarté.

En ce qui concerne les choix de couleurs, Beats vous propose du rouge, du blanc ou du noir, tandis que les Galaxy Buds Pro sont disponibles en noir fantôme, argent fantôme et violet fantôme.

Beats Studio Buds vs Samsung Galaxy Buds Pro : lequel choisir ?

Source : Daniel Bader / Android Central

Une partie de cette décision repose sur l’écosystème que vous utilisez. Je ne parle pas forcément d’Android, mais plutôt d’Apple et de Samsung. Les Galaxy Buds Pro offrent des fonctionnalités supplémentaires associées aux appareils Samsung, tout comme les produits Beats ont plus de synergie avec les appareils Apple. La différence est que Beats a conçu les Studio Buds pour qu’ils soient compatibles avec Android et, en tant que tels, ils fonctionnent de manière assez transparente avec n’importe quel appareil Android. Il y a toujours le cachet de la marque à l’état sauvage lorsqu’on berce une paire d’écouteurs Beats, mais le style n’est pas toujours synonyme de substance.

Pas non plus pour le confort, comme cela a été une triste réalité pour certains utilisateurs du Buds Pro. Dans des circonstances différentes, je n’aurais même pas comparé ceux-ci, mais étant donné la différence de prix qui diminue, ils sont tous deux devenus des propositions de valeur intéressantes. Optez pour les Studio Buds si vous voulez que la basse aille avec les bases. Optez pour le Galaxy Buds Pro si vous voulez des extras et que vous êtes prêt à les essayer pour la taille.

Sentir les battements

Beats Studio Buds

Beats décents

Les Beats Studio Buds font les quelques choses qui comptent, c’est-à-dire comment ils s’adaptent, comment ils sonnent et comment ils fonctionnent avec Android.

En avant

Samsung Galaxy Buds Pro

Bon son et plus

Samsung fait passer ses meilleurs véritables écouteurs sans fil au niveau supérieur en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui les distinguent des versions précédentes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.