Beatstar est LE nouveau jeu de rythme mobile pour Android qu’il faut essayer

Beatstar est le nouveau jeu de rythme mobile en vogue en ville, à ne pas confondre avec l’anime populaire Beatstar. Avec un gameplay facile à comprendre qui évolue en douceur en difficulté, combiné à des listes de lecture adaptées aux tranches d’âge et aux époques musicales préférées, Beatstar séduira un large éventail de joueurs mobiles. Mais peut-il rester dans une catégorie empilée de grands jeux de rythme, ou peut-être même se classer parmi les meilleurs jeux Android ? Cela dépend de vos goûts musicaux, de votre niveau de patience et de la somme d’argent que vous êtes prêt ou non à débourser.

La présentation du gameplay de Beatstar semblera familière aux fans de Guitar Hero. Trois barres musicales verticales s’étendent sur toute la longueur de l’écran de votre téléphone ; des blocs de musique carrés tombent du haut de l’écran vers vous au rythme de la musique. Vous devez ensuite appuyer ou faire glisser les notes précisément lorsqu’elles se chevauchent avec votre barre parfaite. Plus les notes sont proches du centre de la barre Perfect, meilleur sera votre score, allant du parfait évident au parfait, en passant par les échecs catégoriques.

Beatstar a l’air et se sent bien à jouer, avec des centaines de chansons sous licence à débloquer.

Si vous manquez complètement une note, la chanson s’arrête en fait et demande au joueur de payer des gemmes pour refaire uniquement cette partie de la chanson. Si vous choisissez de payer, la chanson se rembobine un peu et vous donne ensuite une autre chance de frapper cette note correctement cette fois. Le coût pour réessayer augmente avec chaque note supplémentaire manquée, la précision est donc cruciale pour pouvoir terminer les pistes.

Beatstar a l’air et se sent bien à jouer. Le gameplay est élégant et professionnel, l’interface utilisateur est parfaitement acceptable et la gamme de chansons disponibles est difficile à battre. C’est une touche particulièrement agréable de voir que l’arrière-plan et les notes brilleront progressivement de plus en plus lumineux au fur et à mesure que vous garderez une séquence parfaite. Cela vous donne vraiment l’impression d’être une rockstar totale lorsque vous avez une séquence de tueurs!

Beatstar a cependant quelques tiques cruciales contre cela. Le premier est pour moi le plus petit reproche : vous ne pouvez jouer au jeu qu’en mode en ligne. C’est frustrant pour les joueurs comme moi, qui voyagent et aiment jouer à des jeux dans les avions. Le wifi en vol est souvent terrible et je ne veux jamais payer pour cela, donc les jeux mobiles sans mode hors ligne perdent de leur valeur à mon avis.

Ma plainte la plus sérieuse avec Beatstar est que sa monétisation punit sévèrement les joueurs hardcore qui ne paient pas. La façon dont fonctionne la progression de Beatstar est que vous commencez avec environ 10 chansons au niveau 1, puis vous débloquez de nouvelles chansons en gagnant de l’XP au fur et à mesure que vous terminez des pistes.

Une fois que vous commencez à faire de réels progrès, la monétisation de Beatstar devient brutalement ennuyeuse.

XP se convertit en lootboxes basées sur le genre qui vous cracheront une piste aléatoire dans cette catégorie lors de leur ouverture. Ce n’est pas si mal lorsque vous êtes en dessous du niveau 2. Mais une fois que vous commencez à progresser au-delà des niveaux débutants, les minuteries du lootbox augmentent en durée, jusqu’à ce que vous attendiez des heures pour qu’un lootbox s’ouvre.

Pire encore, vous n’avez que 3 emplacements disponibles pour les boîtes en attente ; une fois qu’ils sont tous pleins, vous littéralement ne peut plus jouer au jeu jusqu’à ce que l’un de vos créneaux suive son cours et redevienne disponible. Cela inclut même la possibilité de jouer des chansons que vous avez déjà déverrouillées. Ce ne sera probablement pas un problème pour les joueurs occasionnels qui ne jouent qu’une ou deux chansons par jour, mais cela devient rapidement un problème pour les gros utilisateurs.

Ce paywall punitif est un symptôme malheureux du cas terminal du syndrome Free-To-Play de Beatstar. Cette maladie n’est en aucun cas unique à Beatstar, mais cela ne la rend pas moins frustrante, surtout quand on la compare aux schémas de monétisation plus indulgents d’autres jeux de rythme.

Beatstar n’est pas pour tout le monde, mais sa vaste gamme d’artistes et de chansons en fait un choix très attrayant dans les jeux de rythme.

Bref, je dois admettre que Beatstar n’est pas pour moi, mais je peux facilement voir à quel point ce jeu plairait aux autres joueurs. C’est un choix particulièrement bon si votre principale motivation pour jouer à des jeux de rythme réside dans le fait d’apprendre à jouer vos chansons préférées. Beatstar propose une vaste gamme de genres musicaux avec des morceaux d’artistes réels comme Lady Gaga, Outkast, Doja Cat et Owl City, pour n’en nommer que quelques-uns.

Vous avez de la pop, du rock, du hip-hop, du classique, de l’électronique et à peu près n’importe quel autre genre principal auquel vous pouvez penser. Comparez cela avec des jeux plus fortement inspirés de l’EDM comme Cytus II et il est facile de comprendre comment les joueurs peuvent se tourner davantage vers Beatstar que vers des jeux basés sur la musique de niche.

Beatstar est libre de jouer avec des publicités et des achats intégrés, c’est donc un excellent jeu gratuit à essayer, au moins pour quelques chansons. Allez-y prêt à faire face à des incitations à la monétisation flagrantes, qui ne conviennent pas à tout le monde. Si vous êtes prêt à débourser de l’argent pour accélérer les choses, alors allez-y, champion !

Bats-le, c’est tout!

Beatstar

Pouvez vous tenir?

Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, Beatstar est un nouveau jeu de rythme génial pour les amateurs de tous les types de tubes contemporains.

