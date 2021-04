«Beau, hein? – Le premier goût d’Erling Haaland à Man City alors que la star du Borussia Dortmund sort à Etihad avant le choc de la Ligue des champions

Erling Haaland a plutôt excité les fans de Manchester City lundi soir alors que le Borussia Dortmund a publié une vidéo de l’attaquant sortant pour s’entraîner à l’Etihad.

Le joueur de 20 ans affronte City en quart de finale de la Ligue des champions mardi soir au milieu de la spéculation généralisée d’un transfert estival.

Haaland et Bellingham ont certainement semblé impressionnés par le stade de City

Haaland a eu son premier goût de l’Etihad lundi soir

City est l’un des nombreux clubs, avec Chelsea et Manchester United, lié à la superstar évaluée à 130 millions de livres sterling – et le clip de Dortmund n’a pas fait grand chose pour refroidir ces rumeurs.

Haaland a peut-être visité Man City alors qu’il était enfant, lorsque son père, Alf-Inge, jouait pour le club à l’époque de Maine Road.

Mais lors de ce qui était probablement son premier voyage à l’Etihad, son coéquipier de Haaland et Dortmund, Jude Bellingham, a été filmé marchant dans le tunnel et posant pour des photos – et le Norvégien peut être entendu dire: « Beau, hein? »

Bien sûr, Haaland a peut-être fait référence au cliché du photographe aux côtés de Bellingham, mais ce n’est certainement pas ainsi que les fans enthousiastes de City sur Twitter l’ont interprété, car l’attaquant est apparu sur le gazon Etihad plutôt impressionné.

Tous les yeux seront rivés sur Haaland quand il affrontera City

Alors que le patron de la ville, Pep Guardiola, insiste sur le fait que le club ne dépensera pas beaucoup pour remplacer la légende sortante Sergio Aguero cet été, l’Espagnol a laissé entendre un mouvement potentiel pour Haaland à l’avenir.

S’exprimant avant la confrontation de la Ligue des champions, il a déclaré: «Jusqu’à présent, le club a décidé de ne pas dépenser près de 100 millions de livres sterling pour un joueur, ou plus de 100 millions de livres sterling pour un joueur.

«Peut-être que cela se produira à l’avenir s’ils décident qu’il est nécessaire d’améliorer l’équipe pour les cinq, 10 prochaines années, pour de nombreuses raisons, mais jusqu’à présent, le club, l’organisation, le PDG, le directeur sportif ont décidé de ne pas le faire. fais le. »