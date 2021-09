Beau mais sans inspiration ⋆ 10z viral

Avec les premières critiques de Kena : Pont des esprits après sa sortie avec le jeu, il semble que le jeu ait beaucoup de cloches et de sifflets tout en sautant un peu sur le fond. Le jeu a été lancé le 21 septembre avec la promesse d’un monde magnifique et d’une narration émouvante. La bande-annonce finale de Kena: Bridge of Spirits montrait un mélange sain de cinématiques et de gameplay démontrant les prouesses visuelles du produit final tout en présentant aux joueurs l’intrigue qui l’accompagne.

Le développeur Ember Lab a beaucoup d’expérience dans la production de publicités pour des expériences de jeu, mais Kena: Bridge of Spirits est l’une de ses premières grandes entreprises dans la production de jeux vidéo. Ember Lab et PlayStation ont annoncé Kena: Bridge of Spirits en 2020, ainsi qu’une fenêtre de lancement PlayStation 5 optimiste. Cependant, le projet a été progressivement reporté en 2021 en raison de nombreuses difficultés de développement. Le projet a finalement été repoussé à l’été 2021 et, après un dernier retard de Kena: Bridge of Spirits jusqu’en septembre, voit enfin le jour en tant qu’exclusivité Epic Games Store pour PC et console PlayStation.

Maintenant que les critiques sont en mesure de mettre la main dessus, Kena: Bridge of Spirit marque bien, mais il existe un consensus général sur le fait qu’il y a un manque regrettable d’inventivité dans le jeu. De nombreux critiques soulignent les concepts sans intérêt et sans originalité du jeu qui semblent être un mélange d’idées d’autres titres populaires. Cependant, l’animation nette et le style visuel captivant de Kena: Bridge of Spirits semblent indéniables, qui transparaissent apparemment sur le matériel PS5 mis à jour. Des comparaisons ont été naturellement établies entre celui-ci et les films Pixar, mais il semble qu’Ember Lab n’ait peut-être pas été innovant, comme Pixar a tendance à l’être avec ses sorties de films. Voici ce que disent certaines critiques initiales de Kena: Bridge of Spirits:

Rob Gordon – 4.5/5 – .

« Dans l’ensemble, Kena : Bridge of Spirits est absolument génial. C’est l’un de ces rares jeux qui donne l’impression d’appartenir à la nouvelle génération grâce à son monde magnifique, et ses développeurs savaient exactement à quel point il fallait être ambitieux tout en offrant une expérience de premier ordre.

Ewan Wilson – Pas de score – Polygone

« Les inspirations doivent toujours servir de tremplin, de base sur laquelle s’appuyer. Mais cela ressemble souvent moins à Kena: Bridge of Spirits a été inspiré par des choses, et plus comme s’il avait décidé qu’il pouvait écraser son monde magnifiquement réalisé de magie et d’esprits dans un moule prêt à l’emploi. Le résultat est un mélange irréfléchi ; une pâte hybridée. Vibrant et sans aucun doute magnifique, Kena: Bridge of Spirits nous montre toutes les couleurs du spectre. Mais étrangement, tout semble marron – un marron boueux et grisâtre qui vient du mélange de toutes les couleurs de la palette. »

Luke Kemp – 65/100 – Joueur PC

“Kena: Bridge of Spirits est un spectateur, et les comparaisons Pixar qui volent autour sont, dans une certaine mesure, justifiées. Le monde luxuriant et ses habitants aux grands yeux rayonnent de personnalité. Même les bulbes de corruption qui affligent le pays sont étrangement attrayants. Kena a les yeux baissés sur Hollywood, mais elle a aussi la détermination hollywoodienne de jouer la sécurité. »

Stacey Henley – 4/5 – Le joueur

« Kena : Bridge of Spirits est un très bon jeu qui donne l’impression d’avoir déjà été dépassé par les conventions de genre modernes. Il n’y a rien de très frustrant à cela – nous ne devrions pas nous attendre à ce que les jeux, en particulier ceux créés par des studios de la taille d’Ember Labs, soient constamment révolutionnaires, mais Kena se sent tellement emprunté à ailleurs qu’il est difficile de l’appeler génial. C’est une expérience solide, agréable et suffisamment charmante pour que vous ne vous souciez pas d’en avoir déjà joué des versions. Cela ne réinvente pas la roue, mais c’est quand même une assez belle roue.

Dalton Cooper – 4/5 – Game Rant

“Malgré quelques défauts, Kena: Bridge of Spirits est un solide jeu d’action-aventure et un premier effort impressionnant d’Ember Lab. Cela grattera les démangeaisons pour tous ceux qui recherchent une aventure de type Zelda sur PlayStation, mais bien qu’il ait été comparé à des jeux comme Zelda et Pikmin, Kena: Bridge of Spirits est toujours autonome.

Les critiques n’ont pas beaucoup de reproches à faire à la qualité globale de ce qui est présent dans le jeu, mais les idées et les mécanismes dérivés de Kena: Bridge of Spirits l’empêchent d’être mémorable. Cependant, compte tenu de la taille relativement petite du studio, les scores globaux semblent dépeindre Kena comme une introduction assez réussie au développement de jeux, en particulier avec l’attention majeure que le jeu a reçue depuis son annonce. Le battage médiatique et la machine marketing derrière cela (il y a même un skin Kena: Bridge of Spirits dans Fall Guys) a suscité des attentes assez élevées, et l’exclusivité de la console PlayStation semble avoir répondu à la plupart d’entre elles.

Cela n’a probablement pas fait de mal qu’Ember Lab ait conclu un accord avec PlayStation et l’ait publié sur la très populaire PS5. Malheureusement, les propriétaires de la console de nouvelle génération qui espèrent une toute nouvelle expérience devraient se préparer à des mécanismes et des fonctionnalités plus familiers. Bien que la qualité globale et les visuels impressionnants soient là, les critiques sont largement d’accord pour dire que Kena: Bridge of Spirits ne fait pas grand-chose en termes de nouveauté.

Kena : Pont des esprits est disponible sur PS5, PS4 et PC.

