Beau! Scarlett Johansson réapparaît sur le tapis rouge trois mois après son accouchement

Le retour de l’actrice sur les tapis rouges avait une raison bien particulière, car lors du Gala de la Cinémathèque américaine 2021, elle a été honorée du 35e Prix de la Cinémathèque américaine, une reconnaissance qui, les années précédentes, est allée à Matt Damon, Robin Williams ou Charlize Theron.

Scarlett Johansson (© . 1354142512)

La dernière fois que le couple a fait une apparition publique, c’était lors de la cérémonie des Oscars en 2020, qui a eu lieu début février, au cours de laquelle ils ont été nominés pour deux statuettes pour deux films différents, en tant que meilleure actrice pour Histoire d’un mariage et Meilleure actrice dans un second rôle. Jojo Lapin.

Pour ce grand soir, Scarlett Johansson a opté pour une robe blanche à la silhouette ajustée sur un corset saisissant orné de cristaux, toute l’œuvre de Atelier Versace, qu’elle accompagnait d’un bijou en or blanc et diamants, gracieuseté d’Anita Ko, et ses escarpins nude éblouissants pleins de paillettes, signés par Gianvito Rossi.