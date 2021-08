Beau travail si vous pouvez l’obtenir ⋆ 10z viral

Tort!!

C’est ce que j’étais dans mon évaluation de la critique de l’épisode 1 de la saison 5 de Chesapeake Shores. Erreur sur plus d’une chose, comme il s’avère.

L’épisode 2 de la saison 5 de Chesapeake Shores a offert une clôture beaucoup plus résolue au départ de Trace de la ville, et les choses avec l’histoire de Bree vont également dans une direction différente.

Tout d’abord, voici mes excuses à l’équipe de Chesapeake Shores pour mon évaluation selon laquelle rien ne s’est bien passé pendant la première, et c’était une façon dégoûtante de dire au revoir à Trace et Jesse Metcalfe sous plusieurs angles différents.

En réserve pour nous, il y avait plus de conversations avec les O’Brien qui lui importaient le plus, y compris Abby et Mick, et la façon dont il est parti était plutôt inspirante.

Même si Jay fait allusion à son désir de s’engager pleinement dans un scénario de rencontre avec Abby, elle a du mal à lâcher Trace et ses souvenirs de ce qu’ils étaient ensemble.

Cela n’a pas été le cas lors de la première, car elle agissait plus froidement que la normale à propos de Trace, et il semble que c’est ainsi qu’elle traitait sa douleur.

Abby ne voulait pas que Trace parte. Mais, plus important encore, elle ne voulait pas qu’il parte à cause d’elle.

Elle est tombée sur Trace vendant sa part de The Bridge à Mick, sinon elle n’aurait pas su de ses plans. Cela l’a jetée un peu en boucle.

Tout le clan était là pour voir Trace partir, mais c’était plutôt impromptu, car Trace n’avait pas partagé quand, exactement, il partirait. Cela a laissé Abby croire qu’il pourrait aller sans dire au revoir. C’est ce que j’ai ressenti lors de la première, donc c’est logique.

Au lieu de cela, Trace a révélé qu’avec ce dernier développement, il allait essayer de se retrouver. Il a reconnu qu’il cherchait un sens en dehors de lui avec sa musique et avec Abby, mais maintenant, il aimerait faire une introspection pour découvrir ce dont il a vraiment besoin et ce qu’il veut.

C’était une belle scène émotionnellement et visuellement, car son camion sautait toujours et le décor extérieur était coloré et sombre à la fois.

Son départ a encore bouleversé Abby, et elle a reçu de sages conseils de Kevin, qui a répété les mots que Gran lui avait partagés lorsqu’il a vécu sa rupture.

Je vais te dire ce que ma grand-mère m’a dit après ma rupture. Vous ne pouvez jamais guérir en revenant à ce qui vous a brisé. Kévin

Ce devraient être des mots pour vivre. Mais, malheureusement, trop souvent, les gens (moi y compris) essaient de récupérer ce qui a été perdu, et la réalisation que vous ne pouvez pas reprendre là où vous vous êtes arrêté est parfois trop difficile à supporter.

Heureusement, Abby a beaucoup à faire dans son nouveau rôle de présidente de l’entreprise de Mick. Ce n’est pas une bonne nouvelle à laquelle elle est confrontée, car la situation avec Dilpher (que j’appelais Dilford) ne fait que s’aggraver.

Même les proches associés prennent leurs distances à cause de l’histoire entachée dans laquelle Dilpher essaie d’entraîner Mick. Puisque nous savons que les avocats de Dilpher utiliseront Connor (à son insu) pour obtenir des informations privilégiées, ils ont beaucoup à jongler dans les mois à venir.

Jess, qui jongle également beaucoup, se lance tête la première dans les préparatifs du mariage maintenant que Dennis et Diedre Peck ont ​​quitté la ville après avoir acquiescé à une cérémonie aux États-Unis.

Nous n’avons jamais su ce que contenait le contrat de mariage, mais David l’avait déchiré et jeté avant que Jess n’ait la chance de lui en parler.

Qu’ils survivent à leurs moments orageux avec tant de désinvolture garantit qu’ils vont avoir un grand mariage. Bien sûr, il y aura toujours des épreuves, mais ils commencent très bien à les gérer sans nuire à leur relation.

La seule chose que je vois être un problème, c’est la réception de mariage parce que Jess n’avait pas l’air stable dans ses chaussures de mariée, et une fois qu’elle sera sur une piste de danse glissante, elle va perdre certains de ces mouvements fluides !

Le retour de Bree de Londres lui a laissé toutes sortes de cadeaux. Elle a reçu une offre d’emploi (et non un emploi) de son ennemi juré du lycée et vient de tomber sur son béguin au lycée. Fille chanceuse!

À mon crédit, même Abby et Jess pensaient que Bree finirait par tomber amoureuse de Jerome “Jerry” Trask, dont Mick s’est souvenu toutes ces années plus tard pour avoir rendu Bree malheureuse.

La vraie surprise pour Bree était le pourquoi derrière ses souvenirs et ses sentiments qui l’ont suivie tout au long de sa vie.

Lorsque nous sommes au milieu de nos années scolaires, nous n’avons pas la capacité de voir au-delà de nos émotions quand elles sont toutes enchevêtrées. Les cerveaux se développent encore. Aussi profondément que nous pouvons voir les choses en tant qu’adultes, on ne peut pas en dire autant de vos premières années.

La biologie et l’expérience nous permettent de voir les choses différemment, et cette fois, ni Bree ni Jerry n’ont vu ce qui leur arrivait.

Jerry était penaud en saluant Bree, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’il lui pardonne le traitement qu’elle lui a réservé alors qu’elle s’attendait à des excuses pour lui.

Jerry a trouvé que Bree était une compétition qu’il ne pouvait pas battre au lycée, mais il n’avait aucune animosité envers elle. De la position de Bree, elle pensait juste qu’il ne l’aimait pas.

Ils ont tous deux porté ces blessures avec eux toute leur vie, mais l’écriture de Bree a suffisamment impressionné Jerry pour lire et construire un pont.

Ce que je n’ai pas vu venir, c’est que Bree et Luke auraient également une connexion. À moins que je ne me trompe (et soyons honnêtes, je suis doué pour ça), il l’aimait au lycée autant qu’elle l’aimait.

L’expression de Luke lorsqu’elle a admis son béguin était une chose, mais mentir sur ce qu’il fait depuis son retour et dire qu’il a reçu une offre d’emploi indique qu’il est intéressé à l’impressionner.

S’il était dans un meilleur endroit après avoir appris son béguin, il l’aurait peut-être invitée à sortir. Mais il ne se sent pas si confiant à ce stade. Une fois qu’il l’est, je pense que Bree pourrait trouver sa personne.

Il sera au Bridge, donc ils se verront beaucoup.

Et enfin, Mick a dû tenir compte de deux filles qui ont estimé que leur père les avait mal comprises quand elles étaient plus jeunes.

Il est probable que tous les enfants pensent qu’ils expriment leurs sentiments et que tous les adultes pensent qu’ils comprennent ce que disent leurs petits (au moins dans une certaine mesure), mais ce n’est jamais aussi facile. Il y a tellement de barrières à la communication des enfants et de leurs parents qu’il n’est pas du tout surprenant de voir ce genre de révélation.

C’est une belle histoire parce que Mick est un père tellement impliqué et attentionné. Mais cela montre que même si vous faites de votre mieux et que votre entourage l’apprécie, vous ne faites pas toujours les choses correctement. Et bien, c’est OK.

Êtes-vous satisfait de la fin de l’histoire de Trace ?

Avec toutes les possibilités sur la table alors que nous continuons la saison 5 de Chesapeake Shores, laquelle êtes-vous le plus impatient de voir se dérouler ?

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Chesapeake Shores en ligne ici via TV Fanatic et sauter dans les commentaires afin que nous puissions apprendre à nous connaître grâce à notre amour des drames Hallmark!

Modifier Supprimer

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime guider des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.