Beaucoup à apprendre pour Max Verstappen après sa première sortie au Qatar à l’entraînement

Max Verstappen pense que Losail est une « piste vraiment cool » à piloter, mais admet qu’il a encore beaucoup à apprendre pour ce week-end.

Les pilotes ont pris la piste pour la première fois vendredi, prenant part aux premiers essais pendant la journée, mais FP2 était une meilleure représentation de la course à venir comme cela s’est passé sous les projecteurs au Qatar.

Verstappen a regardé le rythme dès le départ, se classant premier en FP1 avant de prendre la troisième place en FP2, sur un circuit qui a été largement salué par les pilotes pour les défis qu’il présente sur son tracé à grande vitesse.

Mais après sa journée de course, le leader du championnat du monde a déclaré qu’il lui restait encore à comprendre avant les qualifications.

« C’était la première fois [we ran] dans la soirée, il était donc important de comprendre comment la voiture réagirait », a déclaré Verstappen dans le paddock après la FP2.

« Un peu de changement entre le pneu moyen et le pneu tendre pour moi, c’est pourquoi je pense que sur le pneu tendre ce n’était pas disons incroyable, mais encore une fois, vous savez que c’est notre première fois ici, donc beaucoup de choses à comprendre .

« Il faut apprendre un peu la piste, mais c’est très amusant à piloter pour être honnête. Je pense que c’est une piste vraiment cool.

De l’autre côté du garage, Sergio Perez a déclaré qu’il avait trouvé les choses un peu plus difficiles sur le circuit international de Losail, après avoir bouclé environ trois dixièmes de retard sur son coéquipier lors de son run le plus rapide.

Alors que les qualifications devraient être serrées, le pilote Red Bull espère pouvoir régler sa voiture plus près de son goût avant la course de samedi, et comme Verstappen, il pense qu’il y a encore du travail à faire pour se sentir prêt à performer.

« Je pense que nous avons du travail à faire », a déclaré le Mexicain. « Je ne suis pas entièrement satisfait de l’équilibre, nous avons donc du travail à faire pour régler cela, espérons-le, pour demain.

« Nous avons pris un bon départ, mais nous avons évidemment apporté quelques changements, notamment sur les pneus tendres que nous devons revoir. Et j’espère que nous pourrons régler le problème. Les marges sont très proches, tout est très serré autour des équipes, donc j’espère que nous pourrons être forts en qualification.