Beaucoup chez Ferrari « surpris » Carlos Sainz peut défier Charles Leclerc

Bernie Ecclestone dit que le père de Carlos Sainz lui a dit que beaucoup de Ferrari étaient surpris que l’Espagnol ait pu défier Charles Leclerc cette année.

Sainz a connu une excellente première saison avec l’équipe italienne, marquant quatre podiums et 5,5 points de plus que son coéquipier Leclerc au cours de la campagne 2021.

Le fait qu’il ait pu prendre le dessus sur le Monégasque a été une surprise pour beaucoup qui s’attendaient à ce qu’il soit le numéro deux de l’équipe lorsqu’il sera choisi pour remplacer Sebastian Vettel.

En fait, selon Ecclestone, même les membres de l’équipe ne s’attendaient pas à ce que le joueur de 27 ans puisse se battre contre Leclerc autant que lui.

« Le père de Carlos Sainz m’a appelé et m’a parlé de la situation de son fils », a déclaré l’ancien patron de F1 Blick.

« Disons-le de cette façon… beaucoup de gens à Maranello sont surpris que l’Espagnol ait pu donner à son coéquipier Charles Leclerc une telle course pour son argent en 2021. »

Le joueur de 91 ans lui-même dit qu’il n’a jamais cru que Leclerc était quelque chose de spécial de toute façon.

« Pour moi, Leclerc a toujours été un très bon pilote mais plus maintenant [than that], » il ajouta.

Le Britannique ressent très différemment un autre jeune pilote très apprécié, le champion du monde 2021 Max Verstappen.

Il considère le Néerlandais comme le meilleur pilote de course au monde en ce moment, et pense que Lewis Hamilton rester dans les parages et ne pas prendre sa retraite ne ferait que de bonnes choses pour sa réputation.

« Je comprends cela », a déclaré Ecclestone lorsqu’on lui a dit que Verstappen n’était pas d’accord avec sa conviction que Hamilton ne reviendrait pas l’année prochaine.

« À Hamilton, Max avait un rival que tout le monde appréciait grandement. Le succès compte deux fois. Et je prétends : Max est actuellement le meilleur pilote de course au monde.

Alors qu’il dit que Verstappen a quelque chose à gagner à Hamilton restant sur la grille, il pense que le contraire est vrai pour le pilote Mercedes même s’il n’est pas entièrement convaincu de l’homme qui sera son partenaire l’année prochaine, George Russell.

« Lewis ne pourrait perdre qu’en 2022. Qui sait comment les nouvelles voitures repositionneront le peloton », a déclaré Ecclestone.

« Avec George Russell, il aurait un coéquipier ambitieux, dont je ne suis d’ailleurs pas aussi convaincu que de nombreux experts.

« Et puis nous n’oublions pas Verstappen. Avec lui, Hamilton a enfin trouvé un adversaire égal après de nombreuses années.