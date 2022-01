Beaucoup d’argent et quelques minutes : la « torture est terminée » de Deck

L’étape de Gabriel Deck s’est terminée comme on pouvait s’y attendre. Le joueur avait un contrat non garanti de quatre ans qui comportait deux clauses de coupure dans la seconde et la coupure a été activée afin de faire un jeu de répartition dans lequel gagner un choix de repêchage. C’est à cela que la valeur du « Tortuga » en NBA a été réduite, du moins pour l’instant. L’opération a également amené l’Américaine d’origine nigériane Miye Oni, également directement au chômage : le Thunder réalise une acquisition du futur sans toucher au gabarit, puisqu’il déplace Deck et ils ne restent pas avec Oni non plus, et le Jazz en ouvre une autre. Un écart dans l’effectif qui leur donne la flexibilité de fermer le marché des transferts. C’est une mauvaise conclusion pour la première, voire aucune, expérience de Deck de l’autre côté de l’étang.

Le compte officiel qui a été créé pour rendre compte de l’aventure de Gaby dans la NBA indique que « la torture est terminée ». Le joueur n’avait pas la confiance de la franchise et doit désormais trouver une nouvelle destination. Dans deux jours, il sera totalement libre, mais il pourrait conserver son contrat lucratif si quelqu’un le réclamait alors qu’il était dans la catégorie au ballottage (peu probable). Le journaliste Andrew Schlecht, qui suit de près le Thunder et travaille pour ., définit la scène de Deck comme « l’un des plus grands mystères du Thunder » et quelque chose « qui n’avait pas de sens du début à la fin ».

Pour l’équipe d’Oklahoma City, il y avait une raison de le signer. C’était une priorité d’augmenter le salaire minimum requis par la NBA pour se conformer aux règles, c’est pourquoi il a pris 3,8 millions pour n’avoir joué que dix matchs auxquels il ajoute le 1,7 de l’équivalent de son contrat cette année jusqu’à ce qu’il ait fini de coller. L’argent lui a permis de mieux vivre après avoir quitté un Real Madrid où il était l’un des moins bien payés, mais ‘Tortu’ a perdu une exposition médiatique alors qu’il n’a que 26 ans. Cette saison, il n’a récolté en moyenne que 2,6 points et a raté une seule minute dans 26 des 33 matchs de son équipe. L’objectif du Thunder est entre le tanking et la reconstruction, avec Deck sur une corde raide qui a été cassée.

Dès le premier instant, il y a eu des doutes sur son rôle, mais il a été parrainé par Sam Presti comme d’autres Argentins l’avaient déjà été : il est l’usine du pays en NBA, il a choisi Ginobili, Scola et Oberto et a aussi essayé Prigioni, Wolkowyski, Montecchia, Kammerichs et Pepe Sánchez. Le problème était dans le banc et dans l’idée diffuse que l’on se fait de l’équipe. Mark Daigneault l’avait en tête l’an dernier, mais en changeant de saison, il a mis en place de petits changements sans qu’il y ait eu une innovation bestiale sur le campus qui a laissé Gaby Deck de côté. Il n’est pas le seul joueur à qui cela est arrivé : Théo Maledon, un Français de deuxième année, a également failli être fixé en 2020/21 et a été plus dehors que dedans.

Le Thunder se bat pour s’améliorer et il y a quatre équipes pires qu’eux en ce moment dans le classement, donc une clé qui fonctionne est en train d’être jouée. Deck a été forcé de faire des choses auxquelles il n’est pas habitué et a perdu ce match avec le dos au poteau qui se portait si bien en Argentine et en Espagne, en plus d’avoir des problèmes évidents avec la langue.. Les objectifs étaient de tenir le plus longtemps possible avec ce contrat du ciel qui était d’environ 11 millions de dollars et d’essayer dans la meilleure ligue du monde, deux objectifs atteints même si le sentiment peut être de malaise, de colère ou de chagrin pour ses partisans et pour lui-même.

OKC continue d’être une équipe faible dans la Conférence Ouest et teste les joueurs. La star est Shai Gilgeous-Alexander, qui a montré de meilleures compétences en leadership et a remporté l’équipe avec des tirs décisifs, et un nouveau meneur capable de jouer dans différentes positions est arrivé, Josh Giddey, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à faire un triple-double. En dehors d’eux, et en regardant la position avancée qu’occupait Deck, Dort et Bazley étaient immobiles, la recrue, Robinson-Earl, a fait irruption, l’entraîneur a fait confiance à Williams et Roby, Pokusevski est resté comme un combo ‘3’ – ‘4’[…]Il n’avait pas de place ou ils ne l’ont pas fait.