George Russell a déclaré qu’il n’avait pas le rythme pour capitaliser sur un excellent début de Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Williams s’alignait en fond de grille en raison d’une pénalité moteur, juste derrière Fernando Alonso et Sebastian Vettel qui avaient subi un sort similaire.

Il n’y a eu qu’un incident assez mineur dans les escarmouches d’ouverture entre Lance Stroll et le coéquipier de Russell Nicholas Latifi.

Mais c’était aussi bien que cela pour Russell, qui a franchi la ligne dans la même position avec seulement Latifi et les deux voitures Haas derrière lui suite aux abandons d’Alpine et de Pierre Gasly.

Depuis la pause estivale, Russell a été un joueur de milieu de terrain certain – il s’est même qualifié deux fois dans le top trois – plutôt qu’un retardataire, mais cette course rappelait davantage l’endroit où Williams se trouvait dans la première moitié de la saison avant leur amélioration.

« Cela n’a jamais été facile », a déclaré Russell au site Web de la Formule 1. « Pour être honnête, nous n’avions pas vraiment le rythme ce week-end, pour une raison quelconque. Beaucoup à examiner.

« J’ai pris un bon départ, P20 jusqu’à P14 ou quelque chose du genre, en luttant pour garder Fernando et Sebastian derrière moi, mais c’était comme ça.

« Puis une course assez longue et solitaire à partir de ce moment-là. Un week-end difficile et le suivant. »

Méga foule ce week-end. Vraiment apprécié d’être à Austin, comme toujours. À la prochaine. ️ pic.twitter.com/q0KcgFUY7l – George Russell (@GeorgeRussell63) 24 octobre 2021

Le joueur de 23 ans, qui rejoint Mercedes pour 2022, a suggéré que le résultat décevant sur le circuit des Amériques d’Austin était peut-être spécifique à la piste et espère qu’il pourra ajouter à sa saison de 16 points au Grand Prix du Mexique en novembre. 7.

« C’était un week-end vraiment unique avec la surface, tout le monde luttait pour un peu d’adhérence globale », a expliqué Russell.

« Je pense que cela a semblé nous faire plus mal, ou nous n’avons pas vraiment compris comment optimiser cette glissade sur le tarmac.

« Vous avez de bonnes courses, de pires courses – ils ne peuvent pas toujours être en position de paiement de points, alors juste un de ces week-ends. »

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, a ajouté dans la revue de course de l’équipe : « C’était difficile avec la piste chaude et les rafales rendant la gestion des pneus difficile.

« George a fait un bon premier tour et a montré un bon rythme, surtout sur son premier set Prime, mais la courte période de Virtual Safety Car a nui à la température des pneus.

« Dans le dernier relais, nous avons pu suivre le rythme de Stroll et étant donné que nous avons pris une pénalité de moteur, la position finale de George était honorable. »