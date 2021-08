Les médias sociaux regorgent de messages de personnes se lançant dans la “Grande Démission”, ou de la masse de travailleurs quittant leur emploi alors que l’économie rebondit. Près de 4 millions de personnes ont quitté leur emploi en avril, selon le ministère du Travail, suivis de 3,6 millions supplémentaires en mai.

“Beaucoup de gens quittent un emploi avec l’intention de prendre un congé”, déclare Cady North, CFP et fondatrice de North Financial Advisors à San Diego, en Californie. “Peut-être [they] qualifiez-le plutôt de congé sabbatique, de repos, de répit, peut-être de voyage, ou peut-être même de formation professionnelle afin que [they] peut changer de travail.”

Bien que prendre un congé puisse être un excellent moyen de se ressourcer et de repenser votre orientation, quitter votre emploi de manière impulsive pourrait finir par être assez coûteux, en particulier dans cet écart entre quitter un rôle et en trouver un nouveau.

Voici quelques raisons pour lesquelles cesser de fumer peut coûter cher entre deux emplois et comment planifier à l’avance pour minimiser les coûts.

« COBRA a tendance à être très cher »

L’un des principaux avantages d’avoir un emploi à temps plein est que de nombreux employeurs aident à couvrir le coût de l’assurance maladie. Sans cette prestation de travail, vos frais médicaux pourraient monter en flèche.

« Quand vous quittez un emploi, vous êtes toujours admissible à COBRA », déclare North. Ce programme permet aux travailleurs de continuer à payer l’assurance maladie qu’ils avaient sous leur ancien employeur. Mais vous êtes responsable de la totalité de la prime, y compris la partie que votre employeur a déjà payée. En conséquence, “COBRA a tendance à être très cher, peut-être deux ou trois fois ce que vous payiez dans votre chèque de paie.”

John Dooney, conseiller en connaissances en ressources humaines à la Society for Human Resource Management, explique que les coûts de COBRA peuvent aller de 800 $ à 2 000 $ par mois, selon le plan et si vous avez besoin d’une couverture pour un conjoint et/ou des enfants.

Même avant de quitter votre emploi, North déclare : « J’encourage toujours les clients à comparer le prix de l’assurance maladie COBRA avec ce qui est disponible sur votre bourse de soins de santé de l’État. De cette façon, vous pouvez « voir comment vous pouvez couvrir vos soins de santé de manière à ne pas dépasser votre budget ».

Vous n’aurez probablement pas droit au chômage

Une autre chose à considérer : lorsque vous quittez votre emploi de votre propre gré, vous n’êtes peut-être pas éligible au chômage. “Chaque État est un peu différent dans ce qu’il fait avec le chômage”, explique Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée et directrice de la planification financière chez Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride.

La prestation hebdomadaire moyenne dans un programme de chômage régulier est de 320 $, selon le ministère du Travail. “Je recommande aux gens de comprendre quelles sont les règles [are] dans votre état », dit McClanahan. « Si vous quittez votre emploi simplement parce que vous ne l’aimez plus, je ne pense pas que vous serez admissible au chômage.

Une longue recherche d’emploi pourrait conduire à une “manque d’argent”

Sans revenu et sans accès aux allocations de chômage, vous pourriez devoir puiser dans votre compte d’épargne d’urgence pour couvrir les coûts de base de la vie, y compris le loyer ou une hypothèque, les services publics et l’épicerie.

Et on ne sait pas combien de temps il faudra pour trouver ce prochain concert qui vous passionne vraiment. « Cela dépendra de la situation du marché du travail dans votre domaine », explique McClanahan. Il peut y avoir des ouvertures dans votre domaine à l’échelle nationale, mais elles peuvent ne pas être situées près de chez vous.

La durée de l’écart entre les emplois peut également dépendre de ce que vous cherchez exactement à faire ensuite. Si vous envisagez un pivot, cela peut “prendre beaucoup plus de temps pour trouver un bon poste parce que vous ne voulez pas vous mettre dans la situation de devoir simplement accepter un autre travail parce que vous manquez d’argent”, dit le Nord. “Vous voulez avoir l’opportunité de réfléchir à ce que vous voulez faire ensuite.”

N’importe lequel de ces éléments pourrait finir par épuiser vos économies d’urgence, donc si vous pensez qu’il est peut-être temps de quitter votre poste actuel, il est important de planifier à l’avance. Cela inclut d’économiser autant que vous le pouvez avant de donner votre préavis.

« Quand je coache des clients [leaving their job], dit North, nous n’allons pas faire ça si tout ce que vous avez c’est un mois de dépenses [stowed away]. Nous allons le faire si vous avez probablement un an à un an et demi, peut-être même trois ans de vos dépenses couvertes. »

L’article “‘Beaucoup de gens quittent un emploi avec l’intention de prendre un congé’ : voici comment se préparer” initialement publié le Grandir+Glands.