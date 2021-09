Beaucoup de mouvements et peu de dépenses sur le marché Second Market

01/09/2021 à 9h09 CEST

Faire plus avec moins était la maxime de la plupart des clubs LaLiga Smartbank Espagnols lors de ce marché des transferts qui s’est terminé ce mardi, avec jusqu’à une dizaine de transferts par club mais à peine 20 millions dépensés entre toutes les équipes, dont plus de la moitié accumulés dans un seul club : le Almería.

Le presque 12 millions déboursés par l’entité saoudienne Turki Al-Sheikh, selon les données compilées par le site spécialisé Transfermarkt, ils font du groupe d’Almeria celui qui a le plus investi sur ce marché estival, à la recherche de la promotion tant attendue que dans les deux précédents campagnes, ils étaient dans les « éliminatoires ».

Forcé par l’ambition et le budget de tenter à nouveau une promotion, Almería a dépensé ce montant pour signer le pivot portugais Samu costa (Culotte) et l’équipe du Barça Sergio Akime, ainsi qu’a signé le retour au football espagnol de la centrale portugaise Daniel Carriço, ancien de Séville qui arrive libre du chinois Wuhan, et reçoit en prêt à des Serbes Babic Serdjan (Etoile Rouge), parmi ses nombreux mouvements.

Les Gérone, qui était au bord de la promotion la saison dernière, a signé les retours de David Juncá (Celta) et Aleix García (Eibar), en plus du prêt de la sélection espagnole de jeunes Pol lozano et le prêt du jeune argentin Darío Sarmiento (Manchester City), mais son plus grand succès est de retenir l’attaquant uruguayen une saison de plus Christian stuani.

Parmi ceux qui aspirent à revenir en Liga Santander dès que possible, le Huesca signé le paraguayen Isidro Pita (Olimpia) comme renfort offensif et a renforcé sa défense avec l’Argentin Julio Buffarini (Boca Juniors) et les Français Florian Miguel (Nîmes).

Avec le même objectif, le Valladolid assuré la continuité de l’Uruguayen Lucas Olaza payer son transfert à Boca Juniors et a ajouté l’équipe de jeunes de Madrid à son équipe Hugo Vallejo et l’attaquant Cristo González, de l’Udinese italien. Ceux de Ronaldo Nazario ont fait cash avec les 8,5 millions de Valence par le brésilien Marcos André et à la dernière minute ils ont signé Sergio Léon (Raise) et l’Équatorien Gonzalo argent.

Les Eibar, de retour à LaLiga Smartbank après sept ans à savourer la plus haute catégorie du football espagnol, a joué dans une douzaine de mouvements, dont les signatures d’Almería des Français se distinguent Yanis Rahmani, José Corpas et Ager Aketxe, l’arrivée de l’équipe de jeunes madrilènes Franchu, Xabi Etxeita (Getafe) et l’attaquant argentin Gustavo Blanco Leschuk (Antalyaspor).

Dans ce groupe d’aspirants, le Sporting de Gijón a signé le retour du gardien Iván ‘Pichu’ Cuéllar, qui arrive libre de Leganés, l’arrivée de Gijonés Rivera chrétienne (Las Palmás) et les transferts des Panaméens José Luis Rodríguez ‘Puma’ (Alavés), Fran Villalba (Birmingham), Juan Berrocal (Séville) et l’Ukrainien Vasyl Kravets (Leganés).

UN MARCHÉ À COT ZÉRO

En économie pandémique, le renforcement à coût zéro est un plus. C’est le cas du tout nouveau leader de LaLiga Smartbank, le Ponferradina Dirigé par Jon Pérez Bolo et invaincu sur les trois matchs disputés, il a recruté une dizaine de joueurs sans payer un euro. Parmi eux, le Le gardien iranien Amir Abedzadeh (Marítimo) et les attaquants Edu Espiau (Las Palmas), Dani Ojeda (Alcorcón) et José Naranjo (Tenerife).

Parmi ces opérations à coût zéro, la continuité dans le Union sportive de Las Palmas de Jonathan Viera, qui séparait définitivement de Pékin Guoang les arrivées à Saragosse de Álvaro Giménez et Nano Mesa de Cadix; les signatures de Pedro Léon (Eibar) et portugais Nuno Pina (Chievo Vérone) par le Fuenlabrada; et le passage de Huesca à Carthagène des Japonais Shinji Okazaki et l’uruguayen Gaston Silva.

Un nouveau promu avec une bonne première, le UD Ibiza, a signé la continuité de son avant Sergio Castel (Atlético), a obtenu le prêt du Polonais Mateusz faux (Leeds) et a été réalisé avec des joueurs experts qui arrivent gratuitement comme Pape Diop (Eibar), Image de balise Miguel Cifuentes (Elche), Alexandre Galvez (qui retourne en Espagne après avoir joué au Qatar) ou l’Argentin Escobar Gonzalo, qui vient du Colomb de votre pays. Dans une curieuse coïncidence, UD Ibiza a signé Juan Ibiza (Almería).

Ils se sont également renforcés sans dépenser autant de clubs, comme le Mirandés, Saragosse, Malaga, Fuenlabrada, Carthagène, Alcorcón, Lugo, Leganés ou le nouveau promu Amorebieta et Burgos.

S’ils ont déboursé un montant sur Ténérife de Rubén Diez (Castellón), le Oviedo par le slovaque Erik Jirka (Étoile Rouge) en plus de l’arrivée gratuite de Borja Baston (Leganés) ou le Société réelle pour incorporer votre filiale en slovaque Pierre pokorny, du Red Bull Salzburg, en plus d’avoir reçu en prêt l’équipe de jeunes de l’Atlético Valera allemande. La cession de l’Uruguayen Gaston Brugman de Parme italienne à Oviede c’était la dernière opération sur ce marché.