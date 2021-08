Beaucoup de sprint et peu de vent sur la Vuelta

15/08/2021 à 19:43 CEST

Les coureurs ont regardé les feuilles des arbres pour voir comment ils se déplaçaient. Il y avait une panique à ce qui ne s’est pas passé; qu’un air d’ouragan couperait le peloton en mille morceaux et qu’une bataille trop dure se déchaîna avec seulement deux jours de Vuelta. Mais lors d’un voyage à travers la province de Burgos, les cyclistes ont atteint la capitale castillane avec l’air qui souffle derrière eux pour les propulser sur plus de 60 kilomètres et laisser la sentence de victoire parmi les sprinteurs qui se sont inscrits à la course.

En chemin, il y a eu plusieurs frayeurs et les premières victimes parmi ceux qui sont arrivés à la Vuelta avec l’intention de rêver d’une position d’honneur car une chute à 4 kilomètres de Burgos a fait s’écraser de nombreux cyclistes comme s’il s’agissait de dominos placés côte à côte.

Une autre star de la Génération 98 a gagné, celle qui mène Tadej pogacar, une année considérée comme magique chez ceux qui sont nés alors que le Tour connaissait sa pire édition frappée par le dopage et le cyclisme semblait mourir parmi les druides et les potions interdites. Jasper Philippe, un Belge qui court dans l’Alpecin, l’équipe de l’absent Mathieu van der Poel, a remporté la victoire qu’elle méritait peut-être pour l’effort qu’elle a fourni lors du Tour, presque toujours battue par Marc Cavendish, dans sa résurrection en tant que sprinter. Philipsen a terminé trois fois deuxième (dont une à Paris) et trois autres fois troisième aux sprints de la manche française.

Ainsi à Burgos, sur une longue ligne droite, il a battu ses rivaux avec une certaine aisance. et surtout Fabio Jakobsen, le cycliste qui a failli perdre la vie dans un autre sprint il y a un an, en l’occurrence en Pologne. Des fractures partout, plusieurs jours aux soins intensifs avec sa famille et sa petite amie incapables de dormir et souhaitant qu’il ne reçoive pas les pires nouvelles des médecins polonais qui l’ont soigné. Puis vint une longue et lourde convalescence, des mois sans monter sur le vélo jusqu’à ce que dans cette Vuelta, il ait été présenté comme la revendication de Deuceninck de chercher un triomphe dans une arrivée massive. Il aura peu d’occasions, mais à la première occasion, même s’il n’a pas gagné, il n’a pas déçu.

L’air n’était pas très intense mais quand il a semblé que le danger était passé le peloton a été coupé par une chute pour commencer à enterrer les illusions de Adam Yates (abandonné 31 secondes) et Hugh Carthy, troisième l’an dernier à Madrid, qui a perdu 38 secondes avant la première arrivée en altitude de la course contre Picón Blanco de Burgos.

Bien pire était le Catalan David de la Cruz qui a livré 1,11 minutes et surtout, bien qu’en décrochant et non à cause de la chute, Tom Pidcock, le champion olympique de VTT, arrivé à Burgos 4,16 minutes après Philipsen pour montrer qu’il ne semble pas qu’il soit apparu dans la Vuelta avec le forme que j’avais à Tokyo.

Primoz Roglic a gardé le maillot rouge, presque par accident, et parce que Álex Aranburu est resté avec sa cinquième place de but aux portes des bonus après avoir coupé deux secondes au sprint intermédiaire primé.

« Ce sera une étape nerveuse car il y aura du vent avant d’atteindre une montée très dure où il y aura des différences & rdquor ;, a condamné le cycliste slovène en parlant du Python blanc, le sommet de Burgos de Mikel Landa, qui a été vu à soyez attentif et concentré pour éviter les frayeurs inattendues.