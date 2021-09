Beaucoup d’émotions sont attendues à Aguascalientes; Borrego et Zamora, foncez sur les titres

in

Aguascalientes.- Le boxeur hydro-chaud José Miguel Borrego ne combattra pas ce mercredi soir en raison d’une infection gastro-intestinale, et à sa place entrera dans le Jalisco Jesús Acosta Ayala, afin d’affronter le Vénézuélien Jesús Salvador Correa, pour le poids vacant Fedecaribe ceinture super poids welter de la WBA à dix tours, dans ce qui sera le combat stellaire qui aura lieu dans le Palenque de la Foire nationale de San Marcos. La soirée sera retransmise en direct à 20h00 sur ESPN Knock Out, et à 18h00 sur TVC Deportes.

Le boxeur de Jalisco a une belle opportunité de se montrer et d’obtenir une victoire très significative afin de donner le Cri d’Indépendance de notre pays.

Mais son rival sera un adversaire extrêmement difficile. Le Correa sud-américain avec un record invaincu de treize matchs, nombre égal de KO, est plus que disposé à porter le sceptre dans son pays natal.

Dans une autre réunion internationale, avec dix chapitres, et que de la même manière il y aura un titre impliqué, dans ce cas, le poids léger Fedelatin approuvé par la même WBA, est celui de la Mexicaine Karla Zamora (60 900 Kg.) De Chimalhuacán, État du Mexique, qui tirera au sort le physique avec la Colombienne Liliana “Tigresa” Palmera (60 400 Kg). Il est à noter que celui de Monteria, en Colombie, était déjà champion du monde dans la division des super coqs; tandis que Zamora sait déjà ce que c’est que de vaincre des boxeuses d’un autre pays.

Le colérique Francisco Javier Mercado contre Brandon Garcia, six rounds en super poids léger. Et dans des duels en quatre rounds pour la ceinture des Warriors du Mexique pour les jeunes espoirs : Mario Iván Magallanes et Omar Salazar se battront au poids plume ; Magdiel Hernández-Enrique Aguilar, en poids welters; Mario De La Rosa contre Roberto Gómez, en super-légers ; Carlos David Ibarra échangera des éclats d’obus avec Carlos Daniel Torres, en poids plume ; Alejandro De La Rosa Chavira fera les « honneurs » à Héctor Cordova en 75 kilos ; Danna Kasandra d’Aguascalientes tentera de battre la Vénézuélienne Veronica Zuluaga, pesant 54 kilos ; l’également hydrocalide Itzel Reyes face à la Colombienne Maria Paulina Ángel, en 56 kilos ; Antonio De Jesús-Eduardo Torres, en super-léger.

Le coût du billet pour cette fonction attrayante coûtera 320, 230 et 150 pesos. Le public amateur qui assiste à la soirée devra porter un masque obligatoire pour éviter la contagion par Covid-19, donc le Palenque de la Foire nationale de San Marcos aura une capacité de cinquante pour cent, à titre préventif appliqué par le gouvernement du État d’Aguascalientes.