Beaucoup d’enjeux pour l’Inde alors que les négociations de l’OMC s’essoufflent

À la suite des attaques persistantes des États-Unis contre des pays, dont la Chine et l’Inde, pour s’être « auto-désignés » en tant que pays en développement à l’OMC afin de bénéficier d’avantages commerciaux spéciaux et différenciés, New Delhi s’est enracinée pour une politique de renonciation volontaire à un tel statut.

Alors que la 12e réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui doit débuter le 30 novembre, est reportée indéfiniment en raison de l’émergence de la situation liée au Covid, le sort de plusieurs problèmes critiques concernant les pays en développement, en particulier l’Inde, est en jeu.

Des sources officielles ont déclaré à FE que New Delhi, quant à elle, continuerait de travailler avec d’autres pays en développement et de faire pression pour des demandes clés, y compris une dispense de brevet pour fabriquer des vaccins Covid-19, une solution permanente à ses programmes de marchés publics pour la sécurité alimentaire, pas de fin immédiate aux subventions à la pêche pour la plupart des pays en développement et aux réformes de l’OMC.

Cependant, en l’absence d’un calendrier strict pour la reprise de la réunion ministérielle, ce qui entraîne généralement l’urgence de résoudre les questions en suspens, les pays en développement auront du mal à faire des progrès substantiels dans les négociations de sitôt.

Mais la clé est de « continuer à persister », ont-ils ajouté.

Marchés publics

Au premier rang des demandes de l’Inde et du reste du soi-disant G-33 (une coalition de pays en développement) est une solution permanente à la question des marchés publics pour la sécurité alimentaire. Les principaux programmes de passation des marchés de l’Inde sont protégés des dispositions pénales en vertu d’une clause de paix obtenue lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Bali en 2013 (son statut permanent a été confirmé fin 2014). Mais certains pays ont commencé à exiger de nouvelles garanties et obligations de transparence après que New Delhi a invoqué la clause de paix pour ses achats de riz en 2018-19 et 2019-2020.

New Delhi a cherché une solution durable à l’OMC afin que cette protection en vertu de la clause de paix permanente soit encore renforcée et même si un pays membre renie sa promesse et se plaint du programme d’approvisionnement de l’Inde, le mécanisme de règlement des différends de l’organisme mondial a gagné Ne considérez pas son attrait.

Il cherchera également un mécanisme de sauvegarde spécial pour les pays en développement, à l’instar de celui disponible pour les pays développés, afin de protéger leurs agriculteurs de tout pic irrationnel des importations.

Dispense de brevet pour les vaccins Covid

L’Inde continuera de travailler avec ses alliés pour faire pression sur les économies développées comme l’UE pour une dérogation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins et les fournitures Covid-19 afin de mieux lutter contre la pandémie à travers le monde. La proposition, lancée conjointement par l’Inde et l’Afrique du Sud il y a un an, s’est heurtée à une vive résistance, principalement de la part de l’UE, du Royaume-Uni et de la Suisse, bien que les États-Unis, après une réticence initiale, aient approuvé la dérogation.

Shyamal Misra, co-secrétaire au ministère du Commerce, a déclaré jeudi que l’Inde ne parlerait pas seulement pour elle-même sur la question, mais pour les autres pays en développement avec lesquels elle travaille en étroite collaboration.

Subventions à la pêche

New Delhi est favorable à une exemption de 25 ans de l’interdiction des subventions à la surpêche pour les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière. Dans le même temps, il suggère que les grands subventionneurs abolissent leurs distributions au cours de ces 25 années, ouvrant la voie à la plupart des pays en développement pour emboîter le pas.

L’Inde estime que les grands subventionneurs (pays de pêche avancés) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la suppression de leurs distributions et la réduction des capacités de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

Des subventions massives, accordées principalement par les grandes nations de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks de poissons du monde. Une étude indépendante d’un groupe d’auteurs, dirigée par U Rashid Sumaila de l’Université de la Colombie-Britannique, montre que les subventions à la pêche en Inde ne s’élevaient qu’à 227 millions de dollars en 2018, bien en deçà de 7,26 milliards de dollars en Chine, 3,80 milliards de dollars dans l’UE, 3,43 milliards de dollars en aux États-Unis, 3,19 milliards de dollars en Corée du Sud et 2,86 milliards de dollars au Japon.

Réformes de l’OMC

À la suite des attaques persistantes des États-Unis contre des pays, dont la Chine et l’Inde, pour s’être « auto-désignés » en tant que pays en développement à l’OMC afin de bénéficier d’avantages commerciaux spéciaux et différenciés, New Delhi s’est enracinée pour une politique de renonciation volontaire à un tel statut.

Il a également souligné que tout programme de réforme doit être « axé sur le développement, en préservant les valeurs fondamentales du système commercial multilatéral et en renforçant les dispositions du traitement spécial et différencié » pour les pays pauvres et en développement dans les pactes existants et futurs.

New Delhi a également appelé au rétablissement rapide de l’Organe d’appel presque dysfonctionnel de l’OMC pour le règlement des différends, sans diluer ses caractéristiques fondamentales. Les États-Unis ont bloqué la nomination des juges, paralysant ainsi le mécanisme d’appel de l’OMC.