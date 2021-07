Beaucoup d’entre vous ont quitté Netflix mais il bénéficie toujours d’un public fidèle

Edgar Cervantes / Autorité Android

Netflix ne profite plus du boom pandémique du nombre d’abonnés dont il a été témoin l’année dernière. Au lieu de cela, la plate-forme de streaming a perdu 430 000 abonnés payants aux États-Unis et au Canada au deuxième trimestre de 2021. Est-ce la conséquence des titres de théâtre à gros prix qui font leurs débuts sur des services de streaming comme Disney Plus et HBO Max, ou les gens ne sont-ils tout simplement pas profiter plus du contenu Netflix ? Les raisons ne sont pas claires.

Dans cet esprit, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils avaient également abandonné Netflix lors de la récente purge des abonnés de la plate-forme. Voici comment ils ont voté dans notre sondage.

Faites-vous partie des 430 000 abonnés que Netflix a perdus ce trimestre ?

Résultats

Nous avons reçu un total de 2 414 votes dans notre sondage et les résultats montrent qu’une majorité de nos lecteurs (51,9%) restent toujours abonnés à Netflix. Cependant, un nombre important de personnes interrogées ont déclaré avoir quitté Netflix. 15,4% ont déclaré avoir quitté le service et s’être abonnés à un autre service de streaming à la place. 19,1% ont déclaré avoir arrêté mais n’ont pas obtenu de service de streaming de remplacement. C’est près de 35% des personnes qui ont déclaré avoir abandonné Netflix.

En rapport: Voici les meilleures émissions de télévision et films sur Netflix

Pendant ce temps, 13% des personnes interrogées ont également déclaré qu’elles prévoyaient de quitter Netflix bientôt. Dans l’ensemble, les choses ne semblent pas très roses pour Netflix en ce moment, et la plate-forme pourrait continuer à voir une baisse de sa base d’abonnés à l’avenir. Voici ce que nos lecteurs ont à dire sur les raisons pour lesquelles ils ont voté comme ils l’ont fait.

Ce que tu avais à dire

Iceman89 : Annulé il y a quelques mois, la seule raison de s’inscrire est le contenu original qui manquait de qualité et de quantité ces derniers temps. Sinon, ce n’est qu’une sélection de choses que vous avez vues auparavant, ou que vous ne regarderiez jamais normalement, ce qui n’est pas très attrayant. De toute façon, tout ce qui est potentiellement bon finit généralement par être ruiné par l’agenda éveillé de l’industrie. Ce n’est pas la peine de payer.

Vandal Savage : Je prévois de quitter Netflix parce que tous leurs nouveaux programmes sont basés sur des féministes, ils sont contrôlés par une direction éveillée et à cause de cela, ils ont ruiné tout ce qu’ils publient. Honnêtement, il est difficile de trouver quelque chose de bien de nos jours sur Netflix.

Vasu : Littéralement, j’ai arrêté hier soir, les prix sont devenus trop élevés et la sélection de contenu trop basse. Garder mon prime et Disney plus à la place.

Albin: Considérant que Netflix aurait ajouté 10 millions d’abonnés pandémiques au deuxième trimestre de 2020 et augmenté les prix par la suite, aucune surprise pour les annulations, avec les réouvertures estivales et l’argent de verrouillage pandémique du gouvernement s’asséchant. (Jamais abonné).

Farhan Ahmad Tajuddin : Netflix est littéralement le seul endroit où je peux légalement regarder des anime japonais. Bien sûr qu’il y a Crunchyroll et AniPlus, mais le catalogue ne m’impressionne pas assez.

Fearlessferret : J’ai quitté les services de streaming de films lorsque j’ai réalisé qu’il était moins cher d’acheter le contenu qui m’intéressait sur des Bluray d’occasion. Et maintenant, j’ai une assez grande collection qui ne peut pas être emportée en changeant les accords de licence, et j’apprécie la plupart du temps une qualité audio et vidéo supérieure.

Ian Henderson : Netflix manque de contenu de qualité. Pour moi, rien ne vaut la peine d’être regardé. Je suis un gars de la série documentaire et il n’y en a pas eu de nouveau depuis plus d’un an. Peut-être à cause de la pandémie, mais qu’en est-il de se lancer dans le podcasting.

Luv: L’une des meilleures choses à propos de Netflix était le prix, et vous pouviez toujours trouver quelque chose sur Netflix. De plus, ils avaient l’habitude de donner une seconde like aux émissions qui ont été annulées, ce qui vous a incité à les soutenir. Maintenant que tout a changé. La sélection de contenu est trop faible, et le prix est devenu trop élevé et ils ne semblent plus se soucier des gens.

Techngro : J’ai quitté Netflix après le truc de Cuties. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas hésiter. Prétendre que l’exploitation des enfants est un « art » ne vous absout pas.

Johnny Ravioli : Ils étaient nuls même avant la pandémie. Prenant plus d’un an avant qu’une nouvelle saison de leurs séries originales ne soit disponible. Je ne paie pas pour le compte sur lequel je suis, donc je ne peux pas l’annuler, mais je dis à la personne qui le fait d’économiser de l’argent et je le fais. De toute façon, ils regardent à peine Netflix. Je ne le manquerai certainement pas. Je suis bien avec l’antenne tv.

Jawbox : L’augmentation annuelle des prix apparemment cohérente pour la catégorie de qualité supérieure (on a l’impression de subventionner les niveaux de qualité inférieurs ?), L’annulation de grands spectacles comme l’OA, semblent aller de la quantité à la qualité. Je l’ai éteint en janvier, peut revenir à un moment donné, mais pour l’instant, HBO a été un remplaçant agréable.

Nick V : Devrait avoir une option qui se lit comme : « Vraiment envie, mais il n’y a rien d’autre qui rivalise pour le moment. J’aimerais annuler à cause de la messagerie qui est poussée, mais comme mon option ci-dessus, il n’y a rien d’autre pour le moment.