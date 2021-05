Beaucoup d’entre vous pourraient retirer leur téléphone Android pour un iPhone gratuit

Le débat entre le téléphone Android et l’iPhone est sans fin. Chaque année, les deux plates-formes se disputent la suprématie en offrant les dernières fonctionnalités matérielles et logicielles pour attirer les utilisateurs. Cependant, passer d’un système d’exploitation à l’autre n’est pas quelque chose que les gens font souvent. Il y a plusieurs facteurs à cela, y compris le confort de l’interface utilisateur, la fidélité, le comportement habituel, l’ouverture d’Android par rapport aux restrictions d’iOS, la disponibilité des applications, les spécifications, le prix, etc. Mais que faire si quelqu’un vous offrait un iPhone gratuit? Souhaitez-vous retirer votre téléphone Android, en laissant toutes ces considérations de côté?

Nous vous avons posé cette question dans notre sondage et voici comment vous y avez répondu.

Si vous aviez un iPhone gratuit aujourd’hui, retireriez-vous votre téléphone Android?

Résultats

Pour qu’un sondage comme celui-ci s’exécute sur Android Authority, les résultats sont assez fascinants, selon la façon dont vous les interprétez.

24,37% des près de 11 000 électeurs ont accepté catégoriquement de retirer leur téléphone Android pour un nouvel iPhone gratuit. Ces personnes peuvent avoir des téléphones Android plus anciens qui pourraient avoir besoin d’une mise à niveau. Il est également possible qu’ils aient été bloqués avec un téléphone Android parce que les iPhones sont généralement moins abordables ou qu’ils veulent simplement vivre quelque chose de différent.

Pendant ce temps, une grande partie – 32,9% des répondants – a déclaré qu’ils pourraient envisager de passer de leur téléphone Android à l’iPhone gratuit, en fonction du modèle de ce dernier qu’ils obtiennent.

Combinez ces votes et près de 56% des électeurs montrent une volonté d’opter pour un iPhone gratuit et de retirer leur téléphone Android.

Cependant, si vous regardez uniquement les résultats du sondage, sans surprise, une majorité d’entre vous (42,6%) ne tombera pas dans le piège gratuit de l’iPhone. Vos téléphones Android sont bien trop précieux pour vous et vous vous en tiendrez à eux quelle que soit l’offre iPhone gratuite.

Vos commentaires

Peter Colpaert: Je vendrais l’iPhone à un fan-garçon / fille / personne et utiliserais l’argent pour un téléphone Android beaucoup plus cool.

Zarkman: Android est indésirable. Apple vaut plus que toutes vos sociétés Android combinées fois 10 pour une raison. Cela s’appelle l’offre et la demande. Les gens exigent des produits de qualité supérieure et Apple les fournit.

Jacob Stutzman: Je viens de le faire littéralement. Vous avez un iPhone gratuit pour ajouter une ligne. Je l’ai vendu 2 jours plus tard et j’ai acheté un OnePlus 9 pour ce pour quoi j’ai vendu l’iPhone. Cela a très bien fonctionné.

Ryan: J’ai reçu deux iPhones au travail, je les ai vendus tous les deux et je passerai bientôt à autre chose.

vagabonti: Je retirerais le nouvel iPhone.

Abdul Basit Snowkid: Si j’aime suffisamment l’iPhone, je pourrais l’utiliser comme téléphone secondaire, mais je n’abandonnerai certainement pas mon téléphone Android.

Ant_B: J’ai autant d’amour pour Apple que pour Android. Les deux plates-formes ont maintenu mon intérêt pour la technologie en vie pendant des années. C’est juste qu’en ce qui concerne mon cas d’utilisation, je préfère Android. Ni l’un ni l’autre n’est parfait, mais non plus une poubelle complète.

Richard Durishin: Remplacer ma machine de productivité (Surface Duo) ou mon havre de son (V60)? Certainement pas.

Steve: J’ai déjà un iPhone 12 Pro. Vous ne pouviez pas me payer pour utiliser à nouveau un Android. Combien de marques différentes utilisent leur système d’exploitation et Apple leur donne toujours un coup de pied. Il y a une bonne raison pour laquelle à peu près toutes les émissions de télévision et tous les films présentent leurs téléphones et ordinateurs portables, etc. comme des produits Apple, car ils sont la norme Gold. Ils ne fabriquent que du matériel haut de gamme coûteux, qu’il s’agisse d’un MacBook Pro ou d’AirPod, etc., pas comme la merde bon marché d’entrée de gamme que fabriquent les sociétés Android.

DBS: En voyant à quel point les gammes S20 et S21 de Samsung se sont avérées sans particularités, et à quel point l’interface utilisateur d’Android est en train de devenir avec Android 12 … oui, je suis probablement plus proche du passage à un iPhone que je ne l’ai jamais été. Donc, si mon S10e était mort et qu’on me donnait un 12 Mini avec 512 Go (parce qu’il manque de stockage extensible, ce que je n’accepte pas d’abandonner ni de payer pour un stockage interne supplémentaire), je le considérerais.

TeeRoy Woodfin: Si quelqu’un me donnait un iPhone ou si je gagnais un IPhone lors d’un tirage au sort, je le vendrais. Je ne me soucierais pas si c’était un IPhone 12, 13 ou 20. Les iPhones sont ennuyeux et ont trop de restrictions propriétaires.

Kelvin K. Martin: Android est tellement meilleur que l’iPhone. Il y a tellement plus que vous pouvez faire avec le système d’exploitation Android. Vous pouvez télécharger votre musique dans des torrents. Vous pouvez télécharger des films, jailbreaker votre téléphone pour exécuter le dernier logiciel Android et la sécurité est incomparable. Je ne retirerais certainement pas mon iPhone.

Dw: Je suis sur le point d’acheter un nouvel iPhone. M’en donner un serait juste adoucir l’affaire. Les téléphones Android sont gros et maladroits, et ils téléchargent beaucoup plus de données sur moi que sur Apple. De plus, bravo aux iPhones qui me demandent si je veux arrêter de partager des identifiants uniques avec Facebook – et oui je le ferais.

Colin Hendrickson: Seulement si c’était le 12 pro max avec 512 Go de stockage. Ensuite, mon Note 10 5G pourrait se déplacer.

Marcus: J’utiliserais les deux ensemble. Découvrez le meilleur des deux mondes. Mais évidemment, mon téléphone Android serait mon téléphone principal.

Mega DP: La seule raison pour laquelle je voudrais quitter Apple est à cause de leur position sur la vie privée et du doigt du milieu qu’ils ont récemment donné aux réseaux sociaux. Si Google faisait la même chose, ce ne serait même pas un débat.

Alfi Shaikh: Je pourrais échanger mon téléphone phare Andriod 5G S20 ou S21 contre l’iPhone 12 uniquement. Aucun autre iPhone. Les séries iPhone 11 ou inférieures ne sont pas une comparaison pour le téléphone Android phare de 2021.

Mike Solòrzano: J’adorerais changer, j’adore Android, ne vous méprenez pas, surtout parce que j’ai un téléphone Huawei, mais je ne peux pas me permettre d’avoir un Samsung ou un iPhone, et j’aimerais repartir à zéro et voir qu’iOS a à offrir puisque je ne l’ai jamais utilisé auparavant, j’espère que vous pourrez m’en offrir un haha.