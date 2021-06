Beaucoup d’insécurité ? Le réalisateur de Woke Indiana Jones 5 devient méchant quand un critique dit que le film sera mauvais 10z viral

Quelqu’un peut-il nous dire pourquoi le réalisateur d’Indiana Jones 5, James Mangold, est si sensible ?

Récemment, le réalisateur du cinquième opus à venir d'”Indy” a eu une querelle avec un critique qui a affirmé que le film de Mangold ne serait pas bon, en partie à cause de son potentiel de réveil. Au lieu de vaquer à ses occupations et d’ignorer les ennemis, la réaction exagérée de Mangold a peut-être amené les gens à croire qu’il n’était pas sûr de son film.

Culture Nerd YouTuber et utilisateur de Twitter Matthew Kadish a frappé Mangold un peu trop près de chez lui le 12 juin, fustigeant le prochain film du réalisateur pour avoir tous les signes d’être en dessous de la moyenne, réveillant l’entrée dans la série. Kadish a tweeté: «À tous ceux qui pensent qu’Indiana Jones 5 pourrait être bon, laissez-moi juste souligner… 1. Steven Spielberg ne dirige pas. 2. Kathleen Kennedy produit. 3. Harrison Ford a 78 ans. 4. C’est écrit par Jonathan Kasdan, qui a écrit SOLO.

Chacun de ceux-ci sont de mauvais présages. Tout d’abord, l’absence de magie cinématographique de Spielberg est une perte nette. Kennedy est le producteur qui a dirigé la trilogie Disney Star Wars réveillée, il s’agit donc d’un incendie potentiel de benne à ordures. Harrison étant vieux, il lui sera difficile d’être crédible en tant que leader d’action, et Kasdan est le gars qui a pensé qu’il serait cool d’écrire le célèbre homme de science-fiction Lando Calrissian en tant que pansexuel amoureux des robots dans son scénario Solo.

Pour ajouter à la liste de Kadish, Mangold est un gaucher qui modifierait également la production de ses films en fonction de la politique. En réponse à la signature par la Géorgie des lois sur la sécurité électorale soutenues par le GOP en mars de cette année, Mangold a tweeté : “Je ne réaliserai pas de film en Géorgie”.

Mangold n’a pas du tout apprécié le tweet de Kadish, faisant tout son possible pour répliquer une réponse méprisante et mesquine aux critiques. Il a écrit : « Merci, Matt ! 1) Continuez à faire du monde un endroit meilleur en faisant des conneries pendant la 1ère semaine de production depuis votre sous-sol. 2) Jamais vu un script de Jon. Rien contre lui. Juste la réalité. Butterworths et moi sommes partis d’une page blanche. 3) 1-3 r extrêmement talentueux et tous à mes côtés.

Vraiment sympa pour le réalisateur hollywoodien de premier plan de s’en prendre à Kadish qui a une plateforme plus modeste. Le magasin de culture nerd de Kadish, The Salty Nerd, a renvoyé une réplique humoristique à Mangold, tweetant: «Nous n’avons pas de sous-sol. Mais nous avons un studio génial avec une statue de Batman.

Et puis Mangold les a frappés encore plus fort avec un tweet sarcastique : « Ouais. C’est un studio génial. Félicitations pour la statue de Batman. Et le pot de bouchons. Alors, que diriez-vous de me laisser finir mon film et ensuite de baiser tout ce que vous voulez devant vos briques de vinyle éclairées par votre fantaisie lumineuse.

Il a également ajouté: “Et peut-être n’appelez pas l’opinion” nouvelles “..”

Oh, le grand réalisateur de Logan a l’air dur, n’est-ce pas ? Il a poursuivi sa guerre des mots en qualifiant Kadish de « navigateur de nuit » qui peut « le faire sortir » mais « ne peut pas supporter la lumière », et dans les tweets suivants, il a réprimandé Kadish pour son manque d’expérience à Hollywood, affirmant qu’il n’avait pas le droit commenter des choses qu’il ne connaît pas.

On dirait que Mangold pourrait avoir un raté réveillé avec Indiana Jones 5, et à en juger par sa protestation, peut-être qu’il le sait.