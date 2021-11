Beaucoup d’œufs ont besoin de beaucoup de paniers

En mai 2021, Nickel Digital Asset Management a interrogé 50 gestionnaires de patrimoine et 50 investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Émirats arabes unis pour comprendre leurs préoccupations concernant l’investissement dans les actifs numériques. L’enquête a révélé que plus des trois quarts des personnes interrogées pensaient que « les préoccupations concernant la sécurité des actifs numériques et des services de garde [were] un obstacle « important » empêchant de nombreuses personnes d’investir dans des actifs cryptographiques pour la première fois. »

La sécurité des actifs cryptographiques et la confiance dans l’ensemble des marchés sont une préoccupation sérieuse. Les mauvais acteurs affectent négativement le développement et l’acceptation du marché des actifs cryptographiques. Chaque nouvelle attaque de 51%, de phishing ou de routage ou l’exposition d’une nouvelle vulnérabilité de point de terminaison de blockchain rend le marché un peu plus dangereux et un peu moins digne de confiance

Mais on peut aussi affirmer qu’à chaque nouvelle attaque, le système dans son ensemble devient plus sûr car les faiblesses sont renforcées, les pratiques améliorées et les trous comblés. C’est la façon dont l’industrie réagit à ces attaques qui est la plus importante, et non les attaques elles-mêmes. En apprenant de ses erreurs, en prenant des mesures et en reconstruisant mieux qu’avant, le marché augmente la confiance et est davantage accepté par le grand public.

Une illustration de la façon dont ce processus a fonctionné est avec la plate-forme d’actifs cryptographiques basée sur la blockchain YouHodler. En 2019, un rapport de vpnMentor affirmait qu’une faille de sécurité dans les systèmes de YouHodler affectait 86 millions de clients. Le rapport était faux à tous points de vue, notamment en ce que YouHodler n’avait pas 86 millions de clients. Néanmoins, ce fut une expérience d’apprentissage pour l’entreprise, qui s’est depuis intensément concentrée sur la sécurité.

YouHodler suit toutes les meilleures pratiques de l’industrie pour les contrôles de sécurité informatique, la protection des données, les droits d’accès et le cryptage des données. Il stocke les fonds fiduciaires sur des comptes dans des banques réputées en Europe et en Suisse et ne s’associe qu’à des fournisseurs de paiement fiduciaires de confiance.

Mais cela ne suffit pas. Pour s’assurer que son système de sécurité est actif et non passif, il effectue des tests d’intrusion de cybersécurité trimestriels et une formation continue des employés pour le phishing et autres piratages. En outre, YouHodler utilise l’infrastructure informatique de pointe de Ledger Vault pour contrôler en toute sécurité ses actifs cryptographiques avec une solution de gestion de l’auto-conservation à autorisations multiples et une assurance-criminalité mutualisée de 150 millions de dollars. Toutes les opérations par carte de crédit sont conformes aux normes de sécurité PCI, tandis que toutes les opérations de chiffrement sont effectuées conformément à la norme de sécurité crypto-monnaie (CCSS).

Intégration de Fireblocks

YouHodler a récemment ajouté une couche de sécurité supplémentaire en intégrant ses opérations à Fireblocks, la principale plateforme de conservation et de règlement d’actifs numériques. Cela donne à YouHodler et à ses clients une sécurité de niveau institutionnel pour la garde, le règlement et les règles supplémentaires de gouvernance d’entreprise.

Avoir Fireblocks augmente également l’efficacité des interactions avec d’autres fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le réseau de Fireblocks comprend plus de 400 participants et dépasse actuellement plus de 700 milliards de dollars en volume de transfert. Faire partie du réseau permet à YouHodler d’augmenter l’efficacité des transactions avec d’autres contreparties, notamment les bourses, les courtiers et les portefeuilles.

Mais le marché de la cryptographie ne dort jamais et chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Alors que toutes les principales blockchains sont déjà intégrées à la plate-forme YouHodler, avec Fireblocks, YouHodler peut augmenter la vitesse et l’efficacité de l’intégration des blockchains et des protocoles qui sont actuellement hors de son écosystème.

La sécurité et la confiance dans la cryptographie doivent être gagnées en se concentrant sans relâche sur l’utilisation d’une technologie de pointe, pour garder une longueur d’avance sur les attaquants. Mais il s’agit aussi de personnes. YouHodler est soutenu par de vraies personnes qui siègent au sein de l’entreprise et peuvent agir en cas de problème. Ce n’est pas une plate-forme DeFi, qui par conception n’a pas d’autorité centrale.

Selon Ilya Volkov, PDG de YouHodler, le principe derrière l’approche de YouHodler en matière de sécurité est de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous devriez plutôt avoir autant de paniers que possible… et beaucoup d’œufs. Cette approche consistant à créer des systèmes de sécurité actifs, en couches et séparés permettra aux marchés des actifs cryptographiques de gagner la confiance de nouveaux participants et de passer à leur prochain niveau de développement.