« Beaucoup doit être fait pour mettre en œuvre efficacement les meilleures pratiques de gestion intelligente de l’eau et de conservation de l’eau »

Alors que le monde est aux prises avec COVID-19 et les restrictions de voyage/distanciation sociale correspondantes, la gestion numérique de l’eau, la sécurité alimentaire et les services d’hygiène n’ont jamais été aussi pertinents. Il est de la plus haute importance d’obtenir de l’eau propre, des aliments sains et des environnements sains. Au cours des différentes phases de confinement, plusieurs industries étaient et sont toujours confrontées à une pénurie de personnel sur site. Ecolab a assuré des services ininterrompus à ses clients en Inde et dans le monde. Grâce à ses solutions IoT et à son centre de surveillance à distance (System Assurance Center), composé d’ingénieurs qualifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Ecolab continue de servir ses clients sans interruption pour réaliser des économies d’eau, des coûts réduits et une durée de vie prolongée des actifs. Dans une interaction exclusive avec le Financial Express Online Geetha Srinivasa, MD et responsable pays, Ecolab Inde a parlé des technologies et des innovations de classe mondiale en matière de sécurité des aliments et de l’eau qui aident les organisations à gérer les risques liés à la sécurité des aliments et de l’eau et à répondre aux besoins d’assainissement des aliments et de l’eau et plus encore. Extraits :

Quel est le scénario de l’entreprise de traitement et de conservation de l’eau en Inde ?

Bien qu’il existe de plus en plus d’exemples de pratiques innovantes qui conduisent à une utilisation plus efficace de l’eau, la situation actuelle appelle à une action multipartite plus forte et plus stricte à l’échelle nationale.

Certaines entreprises ont commencé à intégrer le risque lié à l’eau dans leurs stratégies d’entreprise, ce qui est une excellente étape. Pourtant, la sensibilisation est faible et il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre efficacement les meilleures pratiques de gestion intelligente de l’eau et de conservation de l’eau. Dans le même temps, nous sommes optimistes car nous constatons une croissance continue de notre activité de traitement de l’eau, ce qui signifie clairement un intérêt et un engagement accrus envers les solutions de gestion de l’eau.

Pensez-vous que les industries devraient être mandatées pour des politiques et des programmes d’eau adaptés aux entreprises pour faire face ou surmonter la crise mondiale de l’eau ?



Dans dix ans, nous aurons besoin de 56 % d’eau douce en plus, selon le World Resources Institute. D’où allons-nous tirer cela ? Si nous ne sensibilisons pas et ne mettons pas en œuvre des programmes de gestion de l’eau, nous poursuivrons la trajectoire vers une crise mondiale de l’eau. Pour aider à construire un avenir résilient à l’eau et à mener une action collective dans les plus grandes entreprises du monde, Ecolab s’est associé au CEO Water Mandate du Pacte mondial des Nations Unies pour cofonder la Water Resilience Coalition. Les membres de la Coalition se sont engagés à faire les investissements nécessaires dans leurs propres opérations, ainsi qu’à travailler ensemble par le biais d’une action collective, pour obtenir un impact positif net sur l’eau d’ici 2050, soutenir une chaîne de valeur résiliente à l’eau et élever l’ambition de la résilience à l’eau à travers rayonnement de l’entreprise.

En Inde, des organismes industriels comme la FICCI et la CII, à travers des initiatives comme la FICCI Water Mission et le CII Water Innovation Summit, font leur part pour sensibiliser et trouver des solutions collectives pour les entreprises.

En ce qui concerne la politique et la réglementation, le gouvernement peut jouer un rôle en assurant une tarification optimale de l’eau, en mettant en œuvre des incitations à la conservation et en fournissant des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les politiques qui récompensent l’utilisation des eaux usées traitées ou l’utilisation optimale de l’eau douce par des mesures telles que des exonérations fiscales et des certifications vertes CPCB (Central Pollution Control Board) peuvent encourager l’industrie à prendre plus au sérieux la gestion efficace de l’eau.

Comment Ecolab India s’efforce-t-il de fournir et de protéger ce qui est vital, de l’eau propre et un environnement sain ?



Ecolab est un leader mondial des solutions et services d’eau, d’hygiène et de prévention des infections. En tant que partenaire de confiance dans près de 3 millions de sites clients dans le monde, Ecolab propose des solutions complètes, des informations basées sur les données et un service personnalisé pour faire progresser la sécurité alimentaire, maintenir des environnements propres et sûrs, optimiser la consommation d’eau et d’énergie et améliorer l’efficacité opérationnelle et la durabilité pour les clients. sur les marchés de l’alimentation, de la santé, de l’hôtellerie et de l’industrie dans plus de 170 pays.

La dernière décennie a vu Ecolab India entreprendre un voyage transformationnel, élargissant notre empreinte grâce à une innovation continue. Avec plus de 600 associés, deux usines de fabrication à Pune et à Kolkata, un centre mondial de recherche, de développement et d’ingénierie (RD&E) et un centre mondial d’assurance système (SAC), Ecolab India sert 731 clients dans plus de 1 300 sites clients à travers le pays .

Geetha Srinivasa, MD et responsable pays, Ecolab Inde

Quelles sont les principales réalisations d’Ecolab India dans son parcours pour devenir un leader mondial de la sécurité alimentaire et de la gestion de l’eau ?



Ecolab India est un marché stratégique pour nos opérations mondiales. La durabilité ayant gagné en crédibilité au fil des ans en Inde, et la prévention des infections et l’hygiène devenant encore plus importantes alors que nous luttons contre la pandémie de COVID-19 et d’autres agents pathogènes émergents, l’Inde sera un moteur de croissance pour Ecolab au niveau mondial. La sécurité sanitaire des aliments reste une priorité importante en Inde et dans le monde. Rien qu’en 2020, Ecolab a aidé ses clients à nourrir en toute sécurité 1,3 milliard de personnes. D’ici 2030, Ecolab vise à aider ses clients à fournir des aliments sûrs et de haute qualité à 1,8 milliard de personnes et à prévenir 11 millions de maladies d’origine alimentaire chaque année.

L’Inde est une destination importante pour les talents. Nous gérons et exploitons le System Assurance Center de Pune. C’est le centre névralgique où nos ingénieurs surveillent à distance et aident à résoudre les problèmes des clients et à augmenter l’efficacité sur 40 000 sites clients dans le monde.

Comment Ecolab aide-t-il ses clients à adopter des technologies pour réduire, réutiliser et recycler l’eau ? Justifiez-le brièvement avec 2 ou 3 cas de l’industrie.



Nous aidons les clients industriels à réduire leur empreinte hydrique grâce à une gestion efficace de l’eau en mettant clairement l’accent sur les objectifs de durabilité, qu’il s’agisse d’atteindre un état positif en eau ou d’atteindre la neutralité en eau. Nalco Water, une société Ecolab, est un leader dans le traitement de l’eau et l’amélioration des processus, aidant nos clients à réduire, recycler et réutiliser l’eau.

Grâce à notre centre d’assurance système et à notre expertise sur le terrain, nous aidons nos clients en Inde et dans le monde à améliorer leur gestion de l’eau. Ecolab a travaillé en étroite collaboration avec le plus grand fabricant de vaccins en Inde sur la surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 de leurs systèmes de CVC et de gestion de l’eau, afin de respecter des normes sans compromis de fabrication de vaccins. Les avantages de la technologie et des solutions d’Ecolab, ainsi qu’une surveillance constante et des rapports de performance réguliers ont permis d’obtenir un processus de fabrication de vaccins efficace et accéléré ainsi que des économies d’énergie de 50 000 USD entre 2019 et 2021. Ecolab India a également aidé Tata Steel à augmenter son chiffre d’affaires annuel de 500 000 USD et réduire la consommation d’eau de 30 % sur trois ans en adoptant des technologies de pointe.

Pour aider nos clients à réduire leur consommation d’eau, nous utilisons une large gamme de technologies basées sur l’IoT et l’IA, y compris la technologie 3D TRASAR™, une solution numérique qui aide à découvrir des opportunités d’économies d’eau avec une expertise de pointe, des informations sur les performances des actifs et des fuites et analyse des flux, recueillant des informations en temps réel exploitables.

En plus de nos solutions, Ecolab a lancé une version améliorée de son Smart Water Navigator (smartwaternavigator.com), un outil en ligne gratuit qui aide les entreprises qui commencent tout juste à identifier la consommation d’eau de référence, ainsi que celles qui sont prêtes à suivre l’année- performances sur un an. Les nouvelles fonctionnalités incluent l’analyse comparative à travers un portefeuille d’installations et la capacité d’identifier les objectifs et les risques de prélèvement d’eau et d’évaluer les performances au fil du temps.

Comment Ecolab contribue-t-il à la réalisation des objectifs de développement durable en Inde ?



Ecolab a toujours opéré là où la durabilité et les avantages économiques s’alignent, aidant nos clients à faire plus avec moins. Notre vision est d’économiser 1,13 billion de litres d’eau d’ici 2030 dans le monde. Jusqu’à présent, nous avons économisé environ 793 milliards de litres d’eau et étant donné le rythme de notre travail, nous sommes confiants quant à la réalisation de cette étape. Ecolab s’est engagé dans un partenariat avec Water.org pour équiper 100 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté avec de l’eau potable et des installations sanitaires durables. Nous continuons à fournir un soutien en matière de gestion de l’eau et de durabilité à nos clients des secteurs de l’hôtellerie, de la santé, de la pharmacie, de la fabrication, de la chimie et de l’exploitation minière, entre autres.

Dans la gestion de l’eau, par exemple, nous faisons tout, du nettoyage de la source d’eau au traitement des eaux usées, en passant par tout contact avec l’eau du processus de production, qu’il s’agisse d’une chaudière ou d’une tour de refroidissement. Notre philosophie consiste essentiellement à nous concentrer sur la réduction de la consommation d’eau avant de commencer à penser au recyclage de l’eau.

Ainsi, le mandat est de savoir comment transmettre ce message aux clients pour accélérer la durabilité de l’eau, les normes mondiales de sécurité alimentaire en tirant parti de notre modèle commercial robuste, de notre service client mondial, de notre technologie et de notre R&D supérieure.

