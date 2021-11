Beaucoup en jeu mais Christian Horner était méchant

Toto Wolff dit que Christian Horner était « méchant » dans sa critique des commissaires au Grand Prix du Qatar.

Max Verstappen s’est qualifié deuxième pour la course du Qatar dimanche pour se retrouver à la septième place sur la grille après avoir écopé d’une pénalité de cinq places pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités lors des qualifications.

Lors de son dernier tour chaud en Q3, le Néerlandais s’est retrouvé derrière le lent AlphaTauri de Pierre Gasly, le Français ayant subi une crevaison après avoir fracassé son aileron avant.

Un marshal agitait des jaunes à double vague mais il n’y avait aucune indication sur les panneaux ou sur le tableau de bord à bord de Verstappen.

En tant que tel, il n’a pas reculé, puis a appelé pour répondre à cela devant les stewards.

Ils ont déclaré dans leur décision que même s’ils compatissaient, il appartenait au conducteur de conduire la voiture sans aide.

Horner n’était pas du tout impressionné.

« Pour être honnête avec vous, nous avons vraiment du mal à le comprendre. Cela ressemble à un boulet complet », a déclaré Horner à Sky F1.

« Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Ils doivent avoir le contrôle de leurs marshals. C’est aussi simple que ça. »

Horner a mis en colère le directeur de course de la FIA, Michael Masi, avec ses critiques à l’encontre de ses commissaires, l’Australien précisant qu’il estimait que le patron de l’équipe Red Bull était en panne.

Christian Horner a reçu un avertissement officiel. La FIA a déclaré que Horner s’était excusé et « avait également proposé de participer au programme international des commissaires sportifs de la FIA 2022 début février ». #F1 https://t.co/mL3WdWheJT – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

Horner a reçu un avertissement officiel des Race Stewards, le Britannique proposant d’assister à un cours de commissaires la saison prochaine pour mieux comprendre leur travail lors d’un week-end de grand prix.

Wolff dit que même s’il comprend l’émotion que Horner a dû ressentir à l’époque, il est «responsable» de ce qu’il dit et fait.

« Je pense qu’il y a beaucoup en jeu et que vous devez toujours… d’une manière que je ne veux même pas commenter sur lui parce que nous sommes tous responsables de ce que nous disons et de ce que nous faisons », a déclaré Wolff aux journalistes au Qatar.

« [We all] avons nos propres pressions et c’est certainement très élevé.

L’Autrichien a cependant révélé qu’il n’avait pas encore été informé exactement de ce que Horner avait dit.

« Je n’ai même pas entendu ou lu ce qu’il a dit, seulement qu’il était méchant », a-t-il ajouté avec un sourire.

Horner s’est depuis excusé pour son commentaire.

« Je tiens à préciser que les commissaires font un travail formidable », a déclaré le patron de l’équipe.

«Ma frustration n’était pas avec les commissaires mais à cause des circonstances. Si une personne a été offensée, je m’en excuse.

« C’est toujours frustrant de se retrouver dans la situation que nous avons connue, mais c’était une récupération phénoménale de Max et de l’équipe aujourd’hui. »

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Qatar avec Verstappen P2 mais avec le meilleur point au tour. En tant que tel, l’écart entre les deux est réduit à huit points avec 52 encore en jeu.