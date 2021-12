Beaucoup ne comprennent toujours pas ce qu’est un NFT et ce fil Twitter le prouve

Soit vous êtes avec les NFT, soit vous êtes contre eux. Il semble qu’il n’y ait pas de terrain d’entente lorsqu’on parle de cette technologie sur Internet. D’une part, il y a des utilisateurs qui dépensent des milliers de dollars pour images uniques. De l’autre, c’est toute une armée de trolls qui les multiplie pour montrer que ces détenteurs se trompent. Qui a vraiment raison ?

Un NFT n’est pas un jpeg

CryptoPunks ou Singe ennuyé Yacht Club ne sont que quelques exemples de TVN qui circule sur Internet. Chaque jour, on peut voir sur Twitter comment un utilisateur acquiert l’un de ces avatars. Le tweet comprend généralement également le prix sauvage qui a été payé pour cela. Et puis… la horde de haters arrive. Les mentions sont remplies de reposts de la même image encore et encore. Certains enregistrent la photo dans leur galerie pour la télécharger dans les commentaires. D’autres prennent des captures d’écran avec leurs mobiles, et les plus drôles capturent même l’option « Enregistrer sous » du clic droit. Tout pour montrer que ils ont acheté de la fumée.

Certains utilisateurs ils pourraient le prendre mal et même admettre que ils se sentent floués. C’est ce qu’un utilisateur de Twitter a voulu capturer comme un troll (capturé @JackShawhan. Ce n’est pas une situation réelle (précisément @tropofarmer est spécialisé dans la gestion des NFT) mais cela sert à parfaitement illustrer tout cela et à rire un peu. Il passa :

D’un autre côté, il y a des utilisateurs qui défendent bec et ongles que Ce groupe de haineux leur profite. C’est ce que pense par exemple @drakedanner, investisseur de NFT :

« Lorsque vous enregistrez l’image et l’utilisez ou la partagez, vous donnez plus de valeur au jeton sous-jacent », a-t-il écrit. « C’est un peu ironique que les sauvegardes par clic droit fassent du marketing gratuit auprès des propriétaires de jetons non fongibles. »

Alors… un NFT peut-il vous être volé ?

Tous ces cas de « vol » de TVN sont vraiment un mal compris. La plupart des NFT consistent en un seul fichier JSON avec un lien vers l’œuvre multimédia en question. C’est le contenu qui est transféré lorsqu’un de ces jetons est acquis. Dans de très rares cas, le NFT est intégré à la blockchain elle-même, ce qui aurait dû être établi dès le départ. En fait, de nombreux services de vente NFT migrent leurs systèmes vers des plates-formes plus complexes précisément pour cette raison. C’est le cas de CryptoPunks, par exemple, qui a effectué plusieurs changements en août dernier.

Mais même ainsi, dire que vous pouvez « voler » un NFT, c’est comme dire que vous avez volé Las Meninas de Velázquez parce que vous êtes entré dans le musée du Prado et que vous avez pris une photo du tableau avec votre iPhone. Les droits de propriété de la toile ne sera toujours pas la vôtre, peu importe combien vous l’imprimez, la partagez sur Twitter ou la mettez comme fond d’écran.

Droits de propriété, droits d’auteur et NFT

Concernant ce dernier, les droits de propriété, il y a encore un vide juridique absolu à l’échelle internationale sur les NFT. Nous comprenons que le propriétaire de l’œuvre numérique a le plein contrôle sur le droits d’exploitation des images, mais… Et quand le NFT n’est pas unique et que plusieurs tokens sont créés ? Et qu’en est-il du droit d’auteur de l’oeuvre? Sont-ils transférés au NFT ou restent-ils associés au créateur de l’œuvre ? Toutes ces questions continueront sans réponse claire et énergique jusqu’à ce que le organismes de réglementation A son tour, établir les premières lois qui permettront à ce marché chaotique qui commence à peine à s’installer un peu.