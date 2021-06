Beaucoup plus de gens que je ne le pensais regardent YouTube sur leur téléviseur

in

C’est potentiellement important parce que les budgets consacrés au contenu de divertissement ne sont pas, dans l’ensemble, passés à Internet ou au streaming aussi rapidement que les gens auraient pu le deviner. Tout créateur de contenu sur YouTube peut parler clairement de cette réalité. Même ainsi, YouTube est déjà un moteur majeur de publicités. Selon Next TV, la plateforme de publication vidéo a généré plus de 6 milliards de dollars de revenus publicitaires au premier trimestre de cette année. À long terme, si le service est en mesure de retirer plus de dollars publicitaires qui seraient allés aux réseaux de télévision traditionnels, ce nombre pourrait augmenter de façon exponentielle.