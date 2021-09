Beaufille RTW Printemps 2022 – WWD

“Nous avions un strict ‘si nous ne l’achetions pas, nous n’en ferions pas une règle'”, ont expliqué Chloé et Parris Gordon au téléphone. La déclaration faisait référence aux premiers styles de denim de leur collection printanière Beaufille, mais elle a également résonné dans leur assortiment moderne et concis.

« Mis à part le denim, une chose que tous nos tissus ont en commun cette saison est l’engagement envers la durabilité environnementale, qui, chaque tissu de la collection – huit sur ces 10 incorporent tous 100 pour cent de coton ou plus de 80 pour cent de coton. Ils sont tous certifiés par la Better Cotton Initiative… pour nous, il est important d’utiliser uniquement des tissus qui ont la capacité d’être tracés, afin que nous puissions être transparents avec nos clients de la culture au produit final », a expliqué Chloé Gordon.

L’idée de créer une garde-robe intemporelle avec des vêtements de haute qualité est également née du temps que le duo passait par la garde-robe de leur défunte grand-mère.

“Elle venait d’une génération où la mode rapide n’existait pas et la mentalité était” moins de pièces de meilleure qualité “, et en conséquence, Parris, moi-même et ma mère avons pu acquérir ses pièces, les porter nous-mêmes et en faire l’expérience un beau produit transmis et vécu. C’était vraiment inspirant, nous espérions que nos pièces fabriquées cette saison auront ce pouvoir durable », a déclaré Chloé Gordon.

Le regard: Une garde-robe reprenant l’ADN de la marque de subtilité, de romantisme et de sophistication.

Citation à noter : “C’est une nouvelle fabrication pour Beaufille et quelque chose qui nous a semblé parler de nos points de départ et de ce que nous voulions accomplir avec sa collection, qui était de proposer un uniforme d’été avec des pièces intemporelles et des tissus de haute qualité, mais aussi avoir une empreinte durable. ” Chloé Gordon a fait remarquer au téléphone.

Pièces clés : L’introduction de styles de jeans classiques (jambes droites et jambes larges, avec de subtils détails de poches incurvées), ainsi qu’une superbe minijupe ; un trench-coat luxueux et durable avec des épaules nettes et structurées ; des robes romantiques douces avec des détails plissés et froncés (également un chemisier blanc architectural); se sépare facilement; imprimés abstraits dessinés à la main entre un animal et un léopard (peints par leur mère) ; un nouveau sac à main en cuir de style mini-mallette.

Les plats à emporter : La collection serrée comprenait des incontournables de la garde-robe avec la bonne quantité d’intrigue vestimentaire (imprimés, silhouettes) et un attrait intemporel.