Beaune émet une rare réprimande en anglais alors qu’il confronte Frost avec CINQ ultimatums sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Laura Kuennsberg sur les véritables motivations de Macron derrière la guerre de la pêche

L’âpre guerre des mots entre les deux pays a éclaté jeudi après l’arrestation d’un chalutier britannique dans un port français. Le mois dernier, la France faisait rage après que le Royaume-Uni n’ait approuvé que 15 permis sur 47 demandes de petits bateaux de pêche français pour opérer dans ses eaux territoriales. Jersey, qui dépend de la France pour 95 % de son approvisionnement en électricité, a également délivré 66 licences complètes et 31 autorisations temporaires, mais a refusé 73 demandes.

Samedi, le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, s’est adressé à Twitter et a déclaré: « Je voudrais expliquer où en sont les choses entre le Royaume-Uni et l’UE sur la pêche et les questions connexes, et pourquoi la rhétorique et les menaces françaises récentes, conduisant potentiellement à une violation par l’UE de ses obligations au titre du traité, sont une question si importante pour nous. »

Mais en réponse, le ministre français de l’Europe, Beaune, a furieusement riposté à Lord Frost.

Écrivant dimanche matin, il a déclaré: « Suite à l’accord sur le Brexit (TCA), l’accès devait être accordé dans quelques jours aux bateaux de l’UE.

« Cela fait maintenant 10 mois que nous négocions patiemment et de manière constructive, répondant à une série de demandes détaillées et complémentaires des autorités britanniques, bateau par bateau.

Clément Beaune a riposté aux commentaires de Lord Frost (Image: GETTY / PA)

Clément Beaune a riposté aux commentaires de Lord Frost (Image: GETTY)

« Quelle est la situation actuelle ? Il ne nous manque pas que quelques licences, mais plus de 40 % des demandes détaillées françaises.

« Pour l’ensemble de l’UE, environ 90 % des licences attendues ont été accordées, mais toutes les licences manquantes sont françaises.

« Après 10 mois, quand une quantité aussi importante de licences, ciblant un pays, est manquante, ce n’est pas un problème technique, c’est un choix politique et une violation du TCA.

« Un ami, un allié et un partenaire responsable doit défendre son monde et se conformer aux engagements légaux. »

LIRE LA SUITE: Avertissement de passeport britannique alors qu’une femme INTERDIT d’entrer en Espagne

4/ C’est pourquoi la France demande une action au niveau de l’UE, dans le cadre de l’AET, et se tient prête à mettre en œuvre des mesures proportionnées et réversibles dès le 2 novembre, comme nous l’avons annoncé à plusieurs reprises depuis avril dernier. Ces mesures sont pleinement conformes à la TCA. – Clément Beaune (@CBaune) 31 octobre 2021

M. Beaune a ajouté dans d’autres tweets : « C’est pourquoi la France demande une action au niveau de l’UE, dans le cadre de l’AET, et se tient prête à mettre en œuvre des mesures proportionnées et réversibles à partir du 2 novembre, comme nous l’avons annoncé à plusieurs reprises depuis avril dernier.

« Ces mesures sont pleinement conformes à la TCA.

« Il est positif de lire que le Royaume-Uni se soucie du TCA ; la France et l’UE attendent son plein respect et sa mise en œuvre, en ce qui concerne les droits de pêche, le protocole d’Irlande du Nord et toutes les autres questions – convenues et ratifiées -« .

Lord Frost a également tenté d’expliquer la version britannique de l’histoire dans le conflit de pêche explosif avec la France.

A NE PAS MANQUER

Le chef du port français se retourne contre Macron alors que la crise se retourne contre lui [LATEST]

Laura Kuennsberg révèle les véritables motivations de Macron derrière la guerre de la pêche [COMMENTS]

COP26 EN DIRECT : « Il a peur ! Greta admet Boris SNUB [BLOG]

Lord Frost a adressé à la France une série d’avertissements (Image: GETTY)

Il a lancé une attaque furieuse contre le Premier ministre français Jean Castex à la suite de commentaires qu’il a faits à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

M. Castex a déclaré qu’il fallait montrer au Royaume-Uni « qu’il fait plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester ».

Lord Frost a tweeté : « Nous sommes en pourparlers avec la Commission européenne depuis des semaines sur les licences de pêche et avons accordé 98 % des demandes.

« Nous le faisons de bonne foi et nous respectons pleinement notre obligation TCA – de délivrer des licences aux navires qui peuvent prouver qu’ils ont effectivement pêché auparavant dans notre limite de 6 à 12 nm.

6 Comme je l’ai indiqué hier à @MarosSefcovic, ces menaces, si elles étaient mises en œuvre le 2 novembre, mettraient l’UE en violation de ses obligations en vertu de notre accord commercial. Nous envisageons donc activement de lancer une procédure de règlement des différends telle que définie à l’article 738 du TCA. – David Frost (@DavidGHFrost) 30 octobre 2021

« C’est pourquoi nous sommes préoccupés et surpris par les commentaires apparemment faits par @JeanCASTEX à @vonderLeyen selon lesquels » il est indispensable de montrer à l’opinion publique européenne que … cela fait plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester « .

« J’espère que cette opinion n’est pas plus répandue dans toute l’UE.

« Le voir s’exprimer de cette manière est clairement très troublant et très problématique dans le contexte actuel où nous essayons de résoudre de nombreuses questions très sensibles, notamment sur le protocole d’Irlande du Nord. »

Le ministre britannique du Brexit a en outre averti : « C’est d’autant plus vrai que les menaces faites par la France cette semaine à notre industrie de la pêche, à l’approvisionnement énergétique et à la coopération future, par exemple via le programme de recherche Horizon, font malheureusement partie d’un schéma qui a persisté pendant une grande partie de cette année.

Dépendance de la pêche européenne vis-à-vis des eaux britanniques (Image: EXPRESS)

« Comme je l’ai indiqué hier à @MarosSefcovic, ces menaces, si elles sont mises en œuvre le 2 novembre, mettraient l’UE en violation de ses obligations en vertu de notre accord commercial. Nous envisageons donc activement de lancer une procédure de règlement des différends telle que définie à l’article 738 de la TCA.

« Pour notre part, nous continuerons à mettre en œuvre nos obligations en vertu de la TCA.

« Nous continuerons à parler de manière constructive pour essayer de résoudre tous les différends entre nous, et nous exhortons l’UE et la France à prendre du recul par rapport à la rhétorique et aux actions qui rendent cela plus difficile. »