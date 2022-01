Beaune, rival de Truss, approuve le message pointu saluant le drapeau de l’UE « clé de notre souveraineté » | Monde | Des nouvelles

Clément Beaune, secrétaire d’État français aux Affaires européennes, s’est rendu sur Twitter et a « aimé » une publication pro-UE partagée par un homme d’affaires français. Le tweet présente une image du célèbre drapeau bleu et or de l’UE avec la légende : « Ce drapeau représente 75 ans de paix.

« Ce drapeau est la clé de notre souveraineté. Ce drapeau est ce qui permet un plan de relance sans précédent.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE il y a un an aujourd’hui afin de restaurer sa souveraineté et de reprendre le contrôle de l’argent, des lois et des frontières.

M. Beaune a constamment critiqué le Brexit en Grande-Bretagne et a récemment mené la charge pour que les navires français puissent pêcher dans les eaux britanniques.

La France a officiellement pris la présidence tournante de six mois de l’UE le 1er janvier.

Pour marquer l’occasion, la Tour Eiffel à Paris s’est illuminée en bleu UE le soir du Nouvel An

Dans son message du Nouvel An, le président français Emmanuel Macron a déclaré : « L’année 2022 doit être un tournant pour l’Europe.

Il a ajouté : « Vous pouvez compter sur mon engagement total pour que cette période, qui revient environ tous les 13 ans, soit pour vous une période de progrès ».

La présidence de l’UE donnera à la France l’opportunité de façonner l’orientation du bloc.

Cela coïncidera également avec les élections présidentielles françaises d’avril – M. Macron ne s’est pas encore engagé à briguer un second mandat.

Plus tôt ce mois-ci, M. Macron a présenté sa vision pour l’Europe et a souligné que sa priorité serait de renforcer la souveraineté et a souligné l’importance de mettre fin à l’immigration illégale.

Il a déclaré : « S’il faut résumer en une phrase l’objectif de cette présidence… Je dirais qu’il faut passer d’une Europe de la coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin.

M. Macron a ajouté : « Pour éviter que le droit d’asile qui a été inventé sur le continent européen et qui est notre honneur ne soit malavisé, nous devons absolument trouver une Europe qui sache protéger ses frontières. »

La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, dirige désormais les pourparlers sur le Brexit avec l’UE à la suite du départ choquant de Lord David Frost en tant que ministre du Brexit le mois dernier.

Mme Truss sera également chargée de rétablir les liens tendus entre Londres et Paris après des mois de différends concernant les licences de pêche.

Suite au départ de Lord Frost, M. Beaune a appelé le Royaume-Uni à « reconstruire un climat de confiance avec la France et l’UE ».

Il a déclaré : « Nous avons eu des relations difficiles, mais nous avons toujours continué le dialogue. Je salue avec respect David Frost après sa démission.

« Il est temps pour le gouvernement britannique de reconstruire un climat de confiance avec la France et l’UE, dans l’intérêt de tous.