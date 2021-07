Beauté colossale, Niurka Marcos affiche sa silhouette à 53 ans | Instagram

Chiffre du championnat ! La belle starlette cubaine Niurka Marcos a laissé les internautes sans voix en exhibant sa silhouette en plongeant à l’âge de 53 ans.

L’empereur, comme elle s’est fait dire après son succès musical, elle a montré combien elle pense à ses followers même dans ses moments de loisirs et c’est pourquoi elle a partagé quelques images de son anatomie en petit maillot de bain sur son compte Instagram deux pièces.

La belle Niurka Marcos profitait apparemment d’une riche journée à la piscine lorsque le coucher du soleil est arrivé, mais sa beauté n’a pas du tout été éclipsée par la nature du coucher de soleil.

L’ex de Juan Osorio a décidé de profiter de l’eau dans son maillot de bain qui a captivé les yeux des internautes avec ses mouvements et sa silhouette sinueuse. Niurka Il n’a pas hésité à s’exhiber devant la caméra puis à plonger dans ses charmes.

REGARDEZ LA BELLE NIURKA ICI

L’actrice a également été fière à maintes reprises de sa beauté et de son âge. Marcos ne cesse de partager à quel point il est important de s’aimer et de prendre soin de lui-même et c’est pourquoi il maintient sa silhouette avec un entraînement physique, une alimentation saine et bien sûr, beaucoup de danse.

La mère d’Emilio Osorio est devenue une figure du divertissement au Mexique non seulement à cause de sa carrière et de son talent, mais aussi à cause de sa beauté qu’elle gâche à chaque instant et pour avoir été l’une des plus belles aventurières.

De plus, le caractère irrévérencieux de la star et sa peur inexistante lorsqu’il s’agit de donner un avis sur n’importe quel sujet ont fait que les caméras la suivent partout. Et il est tout à fait une star avec le plus jeune pour ses phrases pleines d’esprit qui finissent par être plus que célèbres et il vend même actuellement des articles tels que des masques faciaux.