« Nous sommes de retour, postulant à nouveau pour le poste de meilleur groupe du monde », U2 le leader Bono a annoncé sur scène à l’Astoria Theatre de Londres dans la nuit du 7 février 2001. Lorsque « Beautiful Day », le premier single du dixième album du groupe, Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière, a remporté trois Grammy Awards à peine deux semaines plus tard, cela a dû être une confirmation qu’ils avaient retrouvé leur ancien emploi.

Comme Nirvana, qui était également en lice pour le titre de « meilleur groupe du monde » dans les années 90, U2 a passé une grande partie de la décennie à délibérément mettre sa renommée à part. Pour leur chef-d’œuvre de 1991, Achtung bébé, le groupe a abandonné sa sincérité et sa fascination pour la musique roots américaine au profit d’un enregistrement plus sombre et abrasif.

U2 a poursuivi cette trajectoire artistique à travers ses deux albums suivants, 1993’s Zooropa et 1997 Pop, expérimentant la musique électronique et écrivant des paroles plus désabusées. Mais après la performance critique et commerciale décevante de Pop, le groupe s’est rendu compte qu’ils avaient, selon les mots du guitariste Edge, « poussé la déconstruction du format de groupe de rock’n’roll » aussi loin qu’ils le pouvaient.

Avec l’enregistrement de All That You Can’t Leave Behind, U2, pour la première fois de sa carrière, a fait un effort conscient pour sonner comme le U2 d’autrefois. A cette fin, le groupe retrouve Brian Eno et Daniel Lanois, qui avaient produit Le feu inoubliable, L’arbre de Josué, et Achtung Baby, pour s’assurer qu’ils capturaient ce son U2 classique.

Malgré cela, ils avaient des réserves quant à l’idée de puiser dans leur passé : lorsque Edge a voulu jouer la chanson avec un ton de guitare qu’il avait utilisé sur les trois premiers albums de U2 – avec un peu de distorsion et beaucoup de réverbération – ses camarades de groupe essayé de le convaincre d’en trouver un nouveau. (The Edge a finalement gardé le ton familier.)

« Beautiful Day » est né de « Always », une chanson que U2 a écrite lors des premières sessions d’enregistrement de All That You Can’t Leave Behind, mais dont elle n’était pas entièrement satisfaite. Écoutez « Always » et vous verrez à quel point son refrain ressemble à celui du hit ultérieur. Le groupe a continué à bricoler « Always » jusqu’au jour où, alors qu’il jammait en studio, Bono a spontanément chanté « It’s a beautiful day » – et juste comme ça, ils ont non seulement une nouvelle approche d’une vieille chanson, mais la genèse de un tout nouveau.

Bono a écrit une toute nouvelle série de paroles qui suggéraient la perte mais aussi l’optimisme. « Vous n’avez pas de chance et la raison pour laquelle vous deviez vous en soucier / La circulation est bloquée et vous ne vous déplacez nulle part », chantonne Bono au début de la chanson, d’une voix plus proche de la parole que du chant. Mais quelques instants plus tard, le refrain résonne comme un rayon de soleil traversant les nuages ​​de pluie alors que Bono vous le rappelle : « C’est une belle journée / Ne le laissez pas s’échapper. »

Il y a quelques embellissements qui donnent à la chanson un son plus moderne – Eno a ajouté des cordes synthétisées au début, ainsi qu’une boîte à rythmes qui cogne et clique tout au long de la piste – mais « Beautiful Day » tire presque toute sa puissance de laisser U2 fait ce qu’il fait le mieux. Après avoir adopté un style vocal plus rugueux et sobre sur Zooropa et Pop, Bono revient à utiliser toute la palette de sa voix, un instrument éblouissant et inimitable.

À ce jour, il reste l’un des les plus grands chanteurs de rock, celui qui peut imprégner une ligne comme « Apprends-moi, je sais que je ne suis pas un cas désespéré » avec la force émotive d’une boule de démolition. De même, le retour d’Edge à un son de guitare familier – après plusieurs années à essayer de ne pas ressembler à lui-même – ressemble à un câlin chaleureux d’un vieil ami, et souligne à quel point son jeu est simplement efficace. Et même avec la boîte à rythmes, la section rythmique de U2 est plus étanche que jamais, avec le bassiste Adam Clayton et le batteur Larry Mullen Jr. ajoutant de la couleur et du punch à la piste.

D’un point de vue critique et commercial, « Beautiful Day » était le hit dont U2 avait besoin. Les critiques qui avaient refroidi le travail du groupe à la fin des années 90 ont salué la chanson comme un retour à la forme : Rolling Stone était particulièrement digne d’éloges, l’appelant plus tard la neuvième meilleure chanson des années 2000 et l’ajoutant aux « 500 plus grandes chansons de tous les temps » du magazine. » liste.

Après sa sortie en single en octobre 2000, la chanson a atteint le sommet des ventes de musique dans près d’une douzaine de pays et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Et lors de la 43e cérémonie annuelle des Grammy Awards, « Beautiful Day » a remporté les trophées de la chanson de l’année, du disque de l’année et de la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix.

Mais le véritable héritage de la chanson réside dans les moments où elle a été enregistrée au cours des 20 dernières années. « Beautiful Day » a été sur la setlist de chaque concert de U2 depuis le début de la tournée Elevation derrière All That You Can’t Leave Behind en 2001. Quand U2 a joué le spectacle de mi-temps pour Super Bowl XXXVI, cinq mois après le 11 septembre, le groupe débute avec « Beautiful Day » avant de rendre hommage aux victimes de l’attentat avec « MLK » et « Where the Streets Have No Name ».

Et lorsque Barack et Michelle Obama ont organisé une cérémonie de remise des diplômes virtuelle pour tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme au milieu de la pandémie de COVID-19, elle comprenait une reprise de « Beautiful Day », chantée par Camila Cabello, Ben Platt, Khalid, Chris Martin de Coldplay et plus encore – présenté par Bono lui-même, qui a déclaré que « la chanson n’était pas une description de l’endroit où nous en étions. C’était une prière pour savoir où nous pourrions aller.

« Beautiful Day » peut être entendu sur la nouvelle réédition du 20e anniversaire de All That You Can’t Leave Behind. En plus d’une remasterisation de l’album original, divers formats incluent jusqu’à 39 pistes bonus supplémentaires, un livre de photos d’archives d’Anton Corbijn et un set live de 19 pistes de la performance de U2 au Fleet Center de Boston, Massachusetts lors de la tournée Elevation. en juin 2001.

