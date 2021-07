Beauty Boxes Service d’abonnement le plus populaire, émissions de données – WWD

Bien que les services d’abonnement se soient développés dans un certain nombre de catégories, la beauté reste le principal domaine d’intérêt des consommateurs.

Selon les données d’Emarsys, les coffrets beauté sont le service de coffrets le plus souscrit aux États-Unis. Garder le cap, cependant, ne concerne pas seulement les produits eux-mêmes. Il s’agit d’enseigner aux clients quoi faire avec eux. « Nous avons vu beaucoup de nos clients investir dans l’expérience d’aider leurs clients à vraiment utiliser leur produit », a déclaré Payal Hindocha, analyste de détail chez Emarsys. « Il s’agit de créer cette relation et cet engagement avec un client. »

Dans un paysage où le consommateur moyen annule ses abonnements après 5,8 mois, Hindocha a déclaré que les marques qui éduquent les consommateurs sur leurs produits entre les réapprovisionnements ont tendance à fidéliser plus de clients. Sans une bonne formation sur les produits, « il n’y a rien d’incitatif ou de valeur pour ce client en échange du renouvellement de son abonnement », a-t-elle déclaré.

Ici, quelques faits saillants des dernières recherches d’Emarsys sur l’état des coffrets beauté.

Les boîtes d’abonnement beauté et soins sont le type de boîte d’abonnement le plus populaire aux États-Unis Les données montrent que les boîtes d’abonnement beauté et soins sont plus populaires que les boîtes d’abonnement alimentation et mode. Vingt-trois pour cent des utilisateurs abonnés s’abonnent aux coffrets beauté, tandis que 19 pour cent souscrivent à la nourriture et aux boissons et 15 pour cent souscrivent à la mode. Les abonnés représentent 32 pour cent des consommateurs américains. Le consommateur moyen aux États-Unis dépense 57 $ par mois en services d’abonnement. Douze pour cent des consommateurs américains dépensent plus de 100 $ par mois en services d’abonnement. Le consommateur américain moyen annule ses abonnements en 5,8 mois. Moins de 5% des consommateurs américains conservent leurs services de box d’abonnement pendant plus d’un an.

