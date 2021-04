Beauty Founders explique comment améliorer la durabilité d’une marque – WWD

Alors que nous nous lançons dans le Mois de la Terre, nous avons demandé aux entreprises à la pointe des efforts de conservation, quel changement les entreprises peuvent-elles apporter immédiatement pour améliorer leurs efforts de durabilité? Ici, leurs réponses.

«Un petit changement qui peut apporter une grande amélioration est de s’éloigner de l’utilisation de ces paquets d’échantillonnage à usage unique qui sont difficiles à recycler et deviennent souvent des déchets immédiats. Au lieu de cela, investissez dans des tubes ou des composants en verre plus écologiques qui peuvent être recyclés indéfiniment! » – Monica Aurigemma, cofondatrice, Bloomeffects

«Commencez à mesurer votre empreinte carbone. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas, et la science nous dit que créer un avenir climatique frais doit être notre priorité environnementale en tant qu’industrie et société. Les calories neutres pour le climat et les calories de carbone sont deux outils qui peuvent aider. – Melanie Bender, présidente, Versed

«Le plus grand changement que les entreprises peuvent faire est de s’engager à créer un plan d’action pour lutter contre le changement climatique. Commencez immédiatement le voyage, car nous n’avons pas le temps d’attendre qu’il y ait une réponse parfaite ou un chemin super clair. Une chose simple à faire est d’acheter des compensations. Je pense que chaque entreprise devrait payer une taxe climatique sur les produits que nous vendons. » – Brook Harvey-Taylor, PDG et fondateur, Pacifica Beauty

«L’une des choses les plus immédiates qu’une entreprise puisse faire pour améliorer son modèle de développement durable est de réévaluer ses valeurs et ses piliers de marque. En fin de compte, la durabilité est une question d’intégrité, et cela doit faire partie du système de valeurs fondamentales d’une entreprise. Peu importe les matériaux utilisés si le cœur de la marque n’a pas de boussole morale ou d’éthique pour le soutenir. – Lesley Thornton, fondatrice, Klur

«Il est vital pour les entreprises de donner la priorité aux options de traçabilité ou de fin de vie au sein de leur chaîne d’approvisionnement – comme utiliser la blockchain pour authentifier ou évaluer l’impact d’un ingrédient, ou repenser les utilisations d’ingrédients inadaptés et de déchets dans le processus de production. La somme des pièces peut créer un avenir plus respectueux de la planète. Nous avons repensé l’emballage secondaire en utilisant de la fibre de chanvre recyclée, le gaspillage de l’huile de graines de chanvre pressée à froid, pour emballer nos emballages de champignons fraîchement cultivés. – Tina Hedges, PDG et fondatrice, Loli Beauty

«Une chose sur laquelle nous nous concentrons actuellement chez Kora Organics est de plus en plus utiliser des emballages en verre lorsque cela est possible. Les quatre nouveaux produits de cette année sont en verre, et deux d’entre eux ont des options rechargeables. » – Miranda Kerr, fondatrice et directrice générale, Kora Organics

«Prenez des décisions en fonction de ce qui vous semble conforme à votre philosophie, mais aussi de ce qui est en votre pouvoir à l’heure actuelle. Par exemple, parfois, certains matériaux et initiatives ne sont pas aussi facilement accessibles aux petites marques, car ils ne peuvent souvent pas faire face aux grands MOQ ou aux coûts initiaux – ils en ont fait l’expérience à plusieurs reprises. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire plus tard, mais en attendant, il existe encore d’autres moyens d’être plus durables, comme recycler autant que possible sur le lieu de travail, choisir des fournisseurs éthiques et durables et opter pour plus. des emballages écologiques, etc. » – Laura Xiao, Henné Organics

«Dans la gestion quotidienne de votre entreprise, concentrez-vous sur l’achat uniquement de ce dont vous avez absolument besoin. Et pour le long terme, travaillez à intégrer la réutilisabilité et la fonctionnalité polyvalente dans vos produits dans la mesure du possible. Souvent, cela ne signifie pas dépenser plus d’argent, cela signifie simplement prêter attention à l’utilisation du client et aux détails de conception. » – Aja Frierson, fondatrice, Habit Cosmetics