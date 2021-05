Beauty’s Movers and Shakers sur le retour du Power Lunch – WWD

Rien ne me dit New York comme Cipriani à l’heure du déjeuner – tartare de thon et salade d’artichaut à la table du coin près de la fenêtre avec les meilleurs et les plus brillants de l’industrie. – Jane Hertzmark Hudis, présidente du groupe exécutif, The Estée Lauder Cos.Inc.

J’aspire à déjeuner au Lamb’s Club avec la publiciste de haut niveau Jenny Ruff. Je rêve d’une réouverture: nous aurons des salades et partagerons des tranches de poitrine de poulet et, bien sûr, au moins une commande de frites bien cuites. Peut-être que si c’est un vendredi, nous aurons un verre de chardonnay Cakebread de la cachette privée de Jenny dans la cave! Mais ce qui me manque vraiment le plus, c’est beaucoup moins glamour – ce que je ne donnerais pas pour avoir toute mon équipe pré-pandémique autour d’une table haute au Pizzabar d’Adrienne sur Stone Street, au coin du bureau. – Gwen Flamberg, rédactrice en chef, Beauty & Style, Us Weekly / vice-présidente beauté, A360 Media

Pendant toute la tourmente et l’incertitude de la pandémie, je n’ai jamais quitté New York. Je suis resté pour défendre la ville que j’aime. Je commandais tous les jours des plats à emporter dans des restaurants pour soutenir les entreprises locales quand elles en avaient le plus besoin. Cela me procure donc une grande joie de retourner aux déjeuners en personne pour mes go-tos; Polo Bar pour porcs dans une couverture et un hamburger au cheddar avec cornichons sur le côté ou Indochine pour l’incroyable riz au poulet à la citronnelle et rouleaux de printemps. – John Demsey, président du groupe exécutif, The Estée Lauder Cos.Inc.

Mon rêve est de déjeuner au Ivy on Robertson à Beverly Hills. Chaudrée de maïs et espadon. Avec notre chère Kelly Thompson, Tim Quinn et Vita Giordano. – Carol Hamilton, présidente du groupe, acquisitions, L’Oréal

Alors que l’énergie de la ville de New York revient, j’attends avec impatience un déjeuner de branzino attendu depuis longtemps à l’Avra Madison Estiatorio. J’irais avec Linda Levy de The Fragrance Foundation pour porter un toast à la croissance passionnante de la catégorie des parfums de luxe et à notre lancement de parfum à succès, Marc Jacobs Perfect. – Andrew Stanleick, vice-président exécutif, Amériques, Coty Inc.

Jason [Backe] et j’adore Sycamore Kitchen pour plusieurs raisons. Un, parce que c’est sur La Brea, qui est à un pâté de maisons de notre salon, avec Ted Gibson – pour ma salade de gemmes méditerranéenne préférée et leur thé glacé noir (avec beaucoup de glace). J’y ai emmené quelques amis célèbres, et ce sont toujours de bonnes personnes qui regardent. – Ted Gibson, fondateur, Ted Gibson avec

Plus que la nourriture, ce sont les employés de mes restaurants préférés que j’ai hâte de voir: Gloria chez Nate N Al’s, Silvio chez Il Piccolo et Peter chez Sushi Park. – Cassandra Gray, fondatrice, Violet Grey

Balthazar, salade de Lardon aux pommes frites et mayonnaise et un bon Sancerre – pour compagnie et conseils Lew Rudin (décédé) qui a lancé la campagne «I Love NY» pour lui redonner son éclat dans les années 70, et Leonard Lauder, Bill Rudin et Steve Schwarzman qui pourrait le refaire aujourd’hui! – Harry Slatkin, fondateur et président, Homeworx

Nous sommes ravis de ressentir à nouveau l’énergie de ceux qui nous entourent et d’être inspirés par les gens que nous admirons au-delà d’un écran. Notre déjeuner de rêve serait sur la plage – à Soho House Malibu, assis aux côtés d’Oprah et de Gayle – discutant de grands rêves percutants. – Marianna Hewitt et Lauren Gores Ireland, fondatrices, Summer Fridays