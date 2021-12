« Beaux » souvenirs de Peter Sarstedt

Peter Sarstedt, un auteur-compositeur-interprète au talent distingué avec un catalogue substantiel, sera toujours le plus étroitement associé à son hymne au sommet des charts de 1969 « Where Do You Go To My Lovely ». Mais sa vie et sa carrière étaient remarquables à bien d’autres égards.

Sarstedt est né à Delhi le 10 décembre 1941 et faisait partie d’une dynastie distinguée de hitmakers. Son frère aîné Richard, sous son nom de scène d’Eden Kane, avait son propre numéro 1 au Royaume-Uni avec « Well I Ask You » en 1961 et quatre autres tubes du Top 10 dont « Forget Me Not » et « Boys Cry »; Le jeune frère Clive a eu un succès dans le Top 3 en 1976 en tant que Robin Sarstedt, avec « My Resistance Is Low ».

La famille est retournée en Grande-Bretagne en 1954 et, lorsque l’engouement pour le skiff a éclaté, les frères ont commencé à se produire en direct. Peter a fait ses débuts en single sous le nom de Peter Lincoln avec « In The Day Of My Youth » de 1967 sur Major Minor. Il avait également un single sur Island, « I Must Go On », avant de passer à United Artists et de sortir la chanson avec laquelle il est devenu synonyme.

Sa propre composition, « Where Do You Go To My Lovely » racontait l’histoire captivante de la relation entre le narrateur et son amie depuis l’enfance, Marie-Claire, traçant la progression de ses haillons vers la richesse. Comme il l’expliqua plus tard : « Je voulais écrire une longue pièce parce que je travaillais dans des clubs folkloriques et des universités. Ailleurs, il a ajouté: «Marie-Claire était censée être une fille européenne générique, mais si elle était basée sur quelqu’un, c’était ma petite amie d’alors, Anita Atke. J’avais été présenté par un autre musicien ambulant quand Anita étudiait à Paris à l’été 66 et ce fut le coup de foudre.

La chanson a dominé les charts britanniques pendant quatre semaines, sur l’ensemble du mois de mars 1969, et a été signalée comme n ° 1 dans 14 pays. Il a remporté à juste titre un Ivor Novello Award, pour la meilleure chanson musicalement et lyriquement, en 1970. Sarstedt a ensuite eu un hit n ° 10 avec le suivi « Frozen Orange Juice » et a fait n ° 8 avec un album éponyme de 1969. Lui et Anita ont déménagé au Danemark, où il est devenu particulièrement populaire, et ils ont eu deux enfants.

Atteindre de nouveaux publics

Peter n’a plus jamais atteint les charts britanniques, mais a continué à sortir des singles et des albums et à se produire en direct avec une grande régularité, gagnant également des passages à la radio avec des sorties telles que « Beirut » en 1978. « Where Do You Go To My Lovely » a ensuite atteint un nouveau public lorsque il a été présenté dans les films de Wes Anderson Hotel Chevalier et The Darjeeling Limited. Il est devenu particulièrement populaire au Danemark, où lui et sa famille ont vécu pendant de nombreuses années. Sarstedt est décédé le 8 janvier 2017 après avoir combattu la paralysie supranucléaire progressive au cours des six dernières années, une condition qui l’a poussé à prendre sa retraite en 2010.

Juste après que son tube de signature soit devenu n°1 au Royaume-Uni, Sarstedt a déclaré à Melody Maker : « Même mon directeur de banque – et ce type est vraiment conservateur – aime le disque, même s’il pense que mes cheveux sont trop longs. Quand la nouvelle est arrivée que le disque était au top, je dormais… Je pensais que je rêvais quand c’était dans les années 30, ça semble ridicule que tant de gens sortent et l’achètent. Cela me déconcerte.

Écoutez la liste de lecture des années 60.