Bébé abandonné: la police publie l’image d’une femme qu’elle tente de retrouver | UK | Nouvelles

La police des West Midlands a publié un e-fit d’une femme à qui ils souhaitent parler dans le cadre de la recherche en cours pour la mère du bébé George. George a été découvert par un promeneur de chien dans un parc connu sous le nom de The Mound, à King’s Norton, Birmingham à 17h40 le 22 avril. George n’avait que quelques heures quand il a été retrouvé et vêtu d’un tee-shirt rayé orange et blanc ‘Dino Dude’. chemise de Matalan, pantalon gris et était enveloppée dans une couverture grise et blanche à motif zigzag.

Malgré un appel urgent et un certain nombre de pistes, la mère de George n’a toujours pas été retrouvée.

La femme a été décrite comme étant blanche, mesurant environ 5 pieds 6 pouces et de taille moyenne / grande.

Elle portait un sweat à capuche zippé gris clair et un pantalon de jogging. Ses cheveux étaient peut-être en queue de cheval basse à l’époque.

L’image générée par ordinateur a été créée par des experts de la police de Thames Valley et a été reconstituée après que les agents ont parlé à un témoin clé.

«Nous voulons simplement vous trouver afin de pouvoir vous parler, vérifier que vous allez bien et offrir toute l’aide ou le soutien dont vous pourriez avoir besoin.

«Si quelqu’un reconnaît cette femme ou pense savoir qui est la mère de George, veuillez nous contacter. Vous pouvez le faire en toute confiance si vous le souhaitez.

«Nous avons eu une bonne réponse à nos appels précédents et je remercie tous ceux qui nous ont contactés jusqu’à présent.

“Si vous savez quelque chose – aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître – veuillez nous contacter.”

Les agents ont distribué des brochures contenant l’image dans la région, encourageant toute personne reconnaissant la femme à entrer en contact.

Toute personne disposant d’informations est instamment priée de contacter la police via un chat en direct sur le site Web de la force ou en appelant le 101, en citant le journal 3476 du 22 avril.