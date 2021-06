Bébé de Meghan Markle: les Sussex donnent à leur bébé le nom de la reine pour montrer que «la famille compte toujours» pour eux | Royale | Nouvelles

in

Le bébé de Meghan Markle a «le nom le plus royal», selon un expert

Le nom choisi par le duc et la duchesse de Sussex a surpris de nombreux fans royaux en raison de la dispute très publique que le couple a endurée avec la firme ces derniers mois. L’arrivée de la Lilibet “Lili” Diana est survenue trois mois seulement après l’interview télévisée explosive des Sussex avec Oprah Winfrey sur les écrans.

La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mills, a déclaré que Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, avaient choisi de donner à leurs enfants des noms “avec les connexions les plus royales”.

Elle a déclaré: “Au cours des années précédentes, cela ne serait pas nécessairement surprenant, mais maintenant, ils se démarquent après la décision de Harry et Meghan de s’éloigner de la vie royale et leurs désaccords très publics avec d’autres membres de la famille royale.

“Le choix de Lilibet, le surnom de la reine, est en quelque sorte un choix inattendu mais un signe que la famille compte toujours malgré tout ce qui a été dit.”

Dans le documentaire spécial d’Oprah, Harry et Meghan ont accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme.

Et Harry a dit au monde que la reine avait refusé de le rencontrer avec Meghan après avoir annoncé qu’ils se retiraient de la famille royale.

Il a expliqué à l’hôte comment le monarque a annulé une réunion prévue en janvier 2020 après que le couple a publié sa déclaration Megxit.

Il a dit qu’elle avait initialement invité le couple à venir dans son domaine de Sandringham à Norfolk pour discuter pendant le dîner – mais a ensuite changé d’avis.

Harry a déclaré: “Au moment où nous avons atterri au Royaume-Uni, j’ai reçu un message de ma secrétaire privée Fiona à l’époque, coupant et collant un message du secrétaire privé de la reine disant essentiellement:” veuillez transmettre au duc et à la duchesse de Sussex que vous ne pouvez venez à Norfolk, la reine est occupée, elle est occupée toute la semaine.'”

Après avoir reçu le texto, Harry a dit qu’il avait appelé sa grand-mère qui lui a dit que son emploi du temps pour toute la semaine était plein.

Il a dit à Oprah: “Je ne voulais pas pousser parce que je savais en quelque sorte ce qui se passait.”

Oprah a ensuite demandé au prince qui, selon lui, prenait les décisions – la reine ou ses conseillers.

Il lui a dit qu’il pensait que certains membres du personnel avaient donné à sa grand-mère de « très mauvais » conseils sur la façon de gérer la situation post-Megxit.

Il a déclaré : « Quand vous êtes à la tête du cabinet, il y a des gens autour de vous qui vous donnent des conseils.

“Et ce qui m’a aussi rendu vraiment triste, c’est que certains de ces conseils ont été vraiment mauvais.”

Dans une longue déclaration publiée dimanche, Harry et Meghan ont annoncé la naissance de leur fille et expliqué la signification de ses noms.

La déclaration des Sussex disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Des semaines après l’interview d’Oprah, Harry s’est envolé pour le Royaume-Uni pour une réunion dramatique avec la reine, 95 ans, et d’autres membres de la famille royale pour les funérailles du prince Philip.

Après la sombre cérémonie à la chapelle St George du château de Windsor, le duc a été photographié en train de discuter cordialement avec le prince William et Kate.

Les commentateurs royaux ont suggéré que cela montrait qu’il y avait eu un dégel dans les relations glaciales entre les frères.

On ne sait pas quand la reine sera présentée à son dernier arrière-petit-enfant.

Harry doit rentrer en Grande-Bretagne dans les semaines à venir pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de la princesse Diana.

Un an après ses derniers fiançailles royales, Harry devrait assister au dévoilement du monument au palais de Kensington aux côtés du duc de Cambridge.

L’événement devrait avoir lieu le 1er juillet, ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.