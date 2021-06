Bébé de Meghan Markle: Thomas Markle «très heureux» après la naissance de sa petite-fille Lili | Royale | Nouvelles

Bébé Meghan Markle : l’hommage à la reine évoqué par Mills

Quelques heures après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’arrivée de Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor au monde, le père de Meghan a publié un message réconfortant. L’homme de 76 ans qui n’a jamais rencontré son petit-fils de deux ans Archie s’est félicité de la nouvelle que sa fille avait donné naissance à une petite fille à Santa Barbara, en Californie.

Il a déclaré au Sun Online : « Je suis très heureux que ma fille et ma nouvelle petite-fille aient eu un accouchement réussi.

“Je leur souhaite tout mon amour et la meilleure des chances.”

Le directeur de l’éclairage à la retraite d’Hollywood est séparé de sa fille depuis avant son mariage avec le prince Harry en mai 2018.

Après avoir été surpris en train de mettre en scène des photos de paparazzi avec un photographe, Thomas a affirmé qu’il avait subi deux crises cardiaques et s’était retiré du mariage royal.

Thomas Markle a déclaré qu’il était “très heureux” d’avoir une petite-fille (Image: ITV/Global Citizen)

Meghan est séparée de son père Thomas (Image: ITV)

Il a révélé plus tard qu’il avait eu une conversation téléphonique tendue avec Harry et Meghan depuis son lit d’hôpital quelques jours avant leur grand jour.

Plus de trois ans plus tard, Thomas n’a pas encore rencontré son gendre et son petit-fils Archie, qui a eu deux ans en mai.

Et la situation familiale difficile suggère que Thomas rend difficile de prédire si Thomas rencontrera un jour sa petite-fille Lili.

Meghan serait proche de sa mère Doria Ragland, 64 ans, dont Thomas a divorcé alors que la duchesse n’avait que six ans.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry nomment bébé d’après la reine pour montrer que «la famille compte toujours»

Meghan et Harry ont annoncé la naissance de Lili dimanche (Image: GETTY)

Après s’être envolée pour le Royaume-Uni avant la naissance d’Archie en mai 2019, Doria n’a pas eu à voyager si loin cette fois-ci.

Elle vit à Windsor Hills, une banlieue de Los Angeles qui se trouve à deux heures de route de la maison de Meghan et Harry à Montecito.

Dans leur déclaration, les Sussex n’ont pas mentionné si Doria était présente à la naissance, mais on pense qu’elle entretient une relation étroite avec son petit-fils Archie.

Au milieu de sa querelle en cours avec son père, la duchesse a choisi d’honorer la reine lorsqu’il s’agissait de nommer sa fille.

A NE PAS MANQUER

Où est né le bébé du prince Harry ? À l’intérieur de l’hôpital californien [EXPLAINED]

Le nouveau bébé de Meghan Markle et du prince Harry rend hommage à la reine et à la princesse Diana [ANALYSIS]

La princesse Eugénie félicite ses « chers cousins ​​» pour la naissance de Lilibet [INSIGHT]

Meghan et Harry ont célébré le deuxième anniversaire d’Archie en mai (Image: ./Archewell)

Le fils de Meghan et Harry, Archie, a eu deux ans en mai (Image: YouTube)

Cette décision peut être perçue comme le fait que les Sussex étendent une branche d’olivier au monarque à la suite de Megxit et de leurs désaccords publics avec la firme.

Harry, 36 ans, et Meghan, 39 ans, ont publié dimanche une longue déclaration annonçant l’arrivée de leur bébé Lilibet, qui est un surnom familial pour le monarque de 95 ans.

Le couple a déclaré: “Le 4 juin, nous avons eu la chance de l’arrivée de notre fille, Lili.

Arbre généalogique de Meghan (Image: EXPRESS)

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Harry et Meghan ont déclaré que le deuxième prénom de Lilibet avait été choisi pour honorer sa grand-mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Meghan et bébé Lili se portent bien, a déclaré le couple (Image: GETTY)

Le tout-petit est huitième sur le trône derrière son frère et son père.

Après des heures de silence, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant que la reine était ravie de l’arrivée de son onzième arrière-petit-enfant.

Un porte-parole du palais a déclaré: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex .”