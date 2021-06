Bébé Meghan Markle: Comment le nouveau nom de bébé Sussex est un adorable clin d’œil au prince Philip | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé que leur deuxième enfant avait été accueilli dans le monde à 11 h 40 le vendredi 4 juin, « sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage de Santa Barbara, en Californie ». La jeune fille pesait 7 livres 11 onces, et “la mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison”. Ils ont décidé de rendre un certain nombre d’hommages touchants au nom de la jeune fille, notamment un clin d’œil à la grand-mère du prince Harry, la reine Elizabeth II, ainsi qu’au prince Philip récemment décédé.

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor rejoindra désormais ses parents et son frère aîné Archie Harrison dans le clan Sussex, qui est désormais basé aux États-Unis après y avoir déménagé l’année dernière.

Le nom Lilibet est quelque peu inhabituel sur ces rives, mais en hébreu signifie en réalité Elizabeth.

Dans un communiqué, le couple a déclaré : “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Le nom était également le surnom préféré du prince Philip pour la reine.

La naissance de bébé Lilibet survient juste une semaine avant que le duc d’Édimbourg n’atteigne l’âge de 100 ans. Le prince Harry était incroyablement proche de ses deux grands-parents avant de quitter le Royaume-Uni l’année dernière.

Lilibet, qui signifie aussi « promesse de Dieu ». L’arrivée prévue du bébé a été annoncée pour la première fois le 14 février et est survenue juste après que Meghan ait révélé qu’elle avait fait une fausse couche environ un an après la naissance d’Archie.

Parlant de l’épisode tragique, Meghan a déclaré qu’elle ressentait “un chagrin presque insupportable”, ajoutant: “Je savais, alors que je serrais mon premier-né, que je perdais mon deuxième.”

Il était largement prévu que Diana figurerait parmi les noms donnés à la première fille de Harry et Meghan, mais leur décision de nommer leur premier fils Archie a été un peu plus surprenante.

En 2019, quand Archie est né, les favoris avec les bookmakers étaient Alexander, Arthur et Albert.

JUST IN: Emma Corrin partage ses inquiétudes concernant Harry et Meghan en train de regarder The Crown

Harrison a également enthousiasmé les initiés royaux car le nom, qui est normalement un nom de famille, signifie “fils de Harry”.

M. Little a déclaré: “C’est peut-être un nom que Meghan connaît et c’est encore une fois pourquoi ils l’utilisent.

“Archie a une touche britannique, alors que Harrison est plus un nom américain. Le premier Harrison qui me vient à l’esprit est Harrison Ford.

“Ils ont voulu faire quelque chose d’un peu différent, et ils l’ont fait.”

Archie devait assumer le titre de comte de Dumbarton, mais Meghan et Harry ont déclaré avoir décidé qu’il serait simplement connu sous le nom de maître Archie.

Cela a conduit l’initié royal Richard Fitzwilliams à dire que la décision d’avoir un nom royal “non traditionnel” était “merveilleuse” et “rajeunirait la monarchie”.

Il a déclaré: “C’est un choix unique, par un couple unique qui fait les choses d’une manière unique.

“Nous parlons de la marque Sussex, qui est une marque internationale.”