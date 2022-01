Bébé Nirvana: Victoire pour le groupe alors que le juge rejette l’affaire d’abus sexuels sur des enfants sur la couverture de l’album | Monde | Des nouvelles

Chris Evans se souvient d’une erreur d’album lors d’une interview avec Dave Grohl

Spencer Eden, qui est représenté sur l’œuvre d’art comme un bébé dans une piscine pourchassant un dollar sur une ligne de pêche, a poursuivi le groupe en alléguant une exploitation sexuelle, et que l’œuvre d’art constituait un abus sexuel d’enfant. Aujourd’hui âgé de 30 ans, M. Eden a déclaré que cette image de renommée mondiale lui avait causé « une détresse extrême et permanente », ainsi qu’une perte de salaire et « la jouissance de la vie ». Nirvana a déposé une demande de non-lieu le mois dernier, affirmant que les arguments d’Elden manquaient de fondement. Lundi, devant le tribunal de district de Californie, le juge Fernando M Olguin a rejeté l’affaire « avec autorisation de modification ».

Les avocats de M. Elden ont manqué le délai pour déposer une opposition à la demande de la succession Nirvana de rejeter l’affaire présentée en décembre.

Son équipe a jusqu’au 13 janvier pour se refaire.

Les avocats parlant au nom du groupe ont déclaré: « L’affirmation d’Elden selon laquelle la photo sur la couverture de l’album Nevermind est de la » pornographie enfantine « est, à première vue, pas sérieuse. »

L’équipe juridique a ajouté que tous ceux qui possédaient un exemplaire de l’album acclamé par la critique ne seraient pas « selon la théorie d’Eden coupables de possession criminelle de pornographie juvénile ».

Ils ont poursuivi en notant que, jusqu’à récemment, Elden semblait apprécier la notoriété d’être le « bébé Nirvana ».

Un juge aux États-Unis a rejeté le procès intenté contre Nirvana (Image: DRG Records)

L’album a été un énorme succès pour Kurt Cobain et ses compagnons de groupe (Image: .)

Parlant de sa renommée, ils ont déclaré : « Il a reconstitué la photographie en échange d’une redevance, plusieurs fois ; il s’est fait tatouer le titre de l’album sur la poitrine ; il est apparu dans un talk-show vêtu d’une grenouillère de couleur nude auto-parodiante ; il a dédicacé des exemplaires de la pochette de l’album à vendre sur eBay, et il a utilisé la connexion pour essayer de draguer des femmes. »

La requête a été déposée par des avocats représentant les membres survivants de Nirvana Dave Grohl et Krist Novoselic ; la veuve de Kurt Cobain, Courtney Love ; et Kirk Weddle, le photographe de l’image de couverture.

Indépendamment du bien-fondé du cas d’Elden, ont-ils soutenu, le délai de prescription de ses réclamations avait expiré en 2011, ce qui signifie qu’il était trop tard pour poursuivre.

Ses avocats ont fait valoir que le délai de prescription ne s’applique pas tant que Nevermind continue d’être vendu sous sa forme actuelle.

Le groupe a vendu plus de 30 millions d’exemplaires de Nevermind (Image : .)

Kurt Cobain s’est suicidé en 1994 (Image: .)

« La pornographie juvénile est un crime éternel », a déclaré Marsh Law à Variety dans un communiqué l’année dernière.

Il a ajouté: « Toute distribution ou tout profit tiré de toute image sexuellement explicite d’un enfant crée non seulement une responsabilité à long terme, mais engendre également un traumatisme à vie. Ceci est commun à tous nos clients qui sont victimes de pornographie juvénile activement commercialisée, quelle que soit la façon dont il y a longtemps que l’image a été créée. »

L’équipe d’Elden avait jusqu’au 30 décembre pour répondre à la motion de non-lieu de Nirvana, mais a raté le délai.

Les avocats de M. Elden à Marsh Law ont déclaré qu’ils poursuivraient une plainte modifiée, déclarant à Rolling Stone : « Conformément à l’ordonnance de la Cour, nous déposerons très bientôt une deuxième plainte modifiée. Nous sommes convaincus que Spencer sera autorisé à aller de l’avant avec l’affaire. »

Le demandeur a manqué le délai pour répondre à la décision du tribunal (Image: .)

Résumant l’affaire, les avocats de Nirvana ont déclaré : « Il ne fait aucun doute que les réclamations d’Elden échoueront sur le fond.

Ils ont ajouté : « Les réclamations d’Elden échouent, au départ, parce qu’elles sont prescrites. Elden fait valoir deux causes d’action, l’une en vertu de la loi fédérale qui permet aux victimes de certaines infractions pénales fédérales de pornographie juvénile d’intenter une action en dommages-intérêts civils; et un autre en vertu de la loi fédérale qui permet aux victimes de certains crimes de traite d’intenter des poursuites en dommages-intérêts civils. Aucune des deux causes d’action n’est opportune.

Dave Grohl est passé à un énorme succès avec les Foo Fighters (Image: .)

Nirvana était un groupe à succès dans les années 1990, jusqu’à la mort prématurée du chanteur principal Kurt Cobain qui s’est malheureusement suicidé en 1994.

Depuis lors, les membres du groupe ont eu des succès divers en solo, le batteur Dave Grohl est passé à la formation des Foo Fighters, tout aussi réussis.

Cobain a été intronisé à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame, avec ses camarades de Nirvana Krist Novoselic et Dave Grohl, au cours de leur première année d’éligibilité en 2014.

L’album « Nevermind » s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 1991.