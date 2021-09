Bébé Princesse Béatrice : Beau lien avec la soeur Eugénie à l’hôpital du nouveau bébé | Royale | Nouvelles

in

Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli une petite fille dans leur famille, a-t-on annoncé. La petite-fille de la reine a donné naissance samedi à une petite fille, pesant 6 livres 2 onces, à l’hôpital de Chelsea et de Westminster. Buckingham Palace a déclaré que la princesse et sa fille « se portaient bien ».

Ils ont ajouté que les grands-parents et arrière-grands-parents du bébé étaient « ravis ».

La petite fille sera 11e sur le trône et est la 12e arrière-petite-fille de la reine.

L’hôpital de Chelsea et Westminster est l’un des hôpitaux NHS les plus glamour, avec un catalogue de noms célèbres qui y sont nés, notamment Holly Willoughby, Amanda Holden et Claudia Winkelman.

Il voit aussi souvent des patients fortunés et, parfois, des barons, comme le beau-père de la sœur de Béatrice, George Brooksbank.

M. Brooksbank, le père de Jack Brooksbank, a été admis à l’hôpital l’année dernière après avoir contracté le COVID-19.

Les perspectives étaient d’abord sombres.

Jack et sa femme, la sœur de Béatrice, la princesse Eugénie, ont été invités à “se préparer au pire” plus d’une fois.

Mais M. Brooksbank s’est finalement remis de la maladie et a décrit son traitement par le personnel du NHS comme “incroyable” après une période de cinq semaines en soins intensifs.

“Ce fut une véritable révélation pour quelqu’un qui n’a jamais été hospitalisé depuis longtemps.

“Je leur dois certainement ma vie.”

M. Brooksbank est tombé malade du coronavirus après un voyage en France en mars 2020 et a ensuite passé un total de neuf semaines à l’hôpital.

Son état s’est amélioré après une trachéotomie et il a été transféré à l’hôpital Royal Brompton, où il a poursuivi son rétablissement.

Plus tard, il a passé du temps dans une clinique de réadaptation à Roehampton, dans l’ouest de Londres.

Malgré sa longue période de convalescence, M. Brooksbank a déclaré qu’il se sentait “absolument bien”.

Sa femme a également attrapé le virus mais n’a pas eu besoin de soins hospitaliers.

Elle a déclaré: “Sans aucun doute, ils l’ont sauvé, et nous ne pourrions être plus reconnaissants.

“Nous n’avons pas pu le voir tout au long de son traitement et plus d’une fois, on nous a dit de nous attendre au pire.”

Pendant ce temps, dans une publication sur Twitter, Béatrice a déclaré qu’elle était « tellement ravie de partager la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de notre fille », remerciant l’équipe de sages-femmes et tout le monde à l’hôpital « pour leurs merveilleux soins ».

Elle est la fille aînée du duc et de la duchesse d’York et a épousé le magnat de l’immobilier, M. Mapelli Mozzi, lors d’une cérémonie privée en juillet dernier.

Le royal est également la belle-mère du fils de M. Mapelli, Wolfie, issu de sa relation précédente avec l’ex-fiancée Dara Huang.