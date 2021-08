Bebe refinance pour la croissance – WWD

Bebe Stores Inc. a refinancé pour réduire ses coûts et développer son activité.

Le concédant de licence de mode et d’accessoires pour femmes basé à San Francisco a conclu un accord de crédit prévoyant un prêt à terme garanti de premier rang sur cinq ans de 25 millions de dollars avec une capacité de prélèvement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars auprès de SLR Credit Solutions.

Dans son annonce jeudi, la société a déclaré que le produit du financement avait été utilisé pour rembourser son prêt à terme garanti existant de 22 millions de dollars et à des fins de capital de croissance supplémentaires.

La société a également annoncé qu’elle avait accepté d’acheter huit franchises de location-vente Buddy’s Home Furnishings auprès de Franchise Group Inc. Les huit franchises sont situées dans le Kentucky et l’Indiana. L’achat « complète l’empreinte existante de la société dans le sud-est des États-Unis et tire parti de l’infrastructure de back-office existante de Bebe », a déclaré Bebe dans son communiqué.

De plus, Bebe a augmenté son dividende en espèces trimestriel sur ses actions ordinaires à 0,15 $ par action, contre 0,06 $ par action mis en œuvre au cours du deuxième trimestre de 2020. Le dividende trimestriel est payable le 24 septembre 2021 aux actionnaires inscrits au 10 septembre. 2021.

“Ce refinancement nous permet de réduire considérablement notre coût du capital tout en offrant une flexibilité financière supplémentaire pour exécuter notre stratégie afin de générer une croissance future à partir de notre plate-forme”, a déclaré Manny Mashouf, PDG de Bebe. « L’augmentation de notre dividende trimestriel représente les solides résultats d’exploitation de nos propriétés sous licence de marque et nos perspectives positives pour les 47 franchises de location-vente Buddy’s Home Furnishings que nous avons acquises en novembre 2020, conformément à notre objectif déclaré de fournir un dividende solide. à nos actionnaires.

L’annonce a indiqué que les prêts au titre de la facilité de crédit porteront intérêt au LIBOR, la référence standard pour la fixation des taux d’intérêt sur les prêts ajustables, plus 5,50 % avec une réduction à 5,25 % après un an si l’entreprise maintient un ratio de levier (dette sur actifs) égal ou inférieur à 1,50:1,00. La facilité de crédit sera garantie par la quasi-totalité des actifs de la société et de ses filiales.

Bebe est un concédant de licence de vêtements et d’accessoires qui distribue les produits de la marque Bebe par l’intermédiaire de titulaires de licence dans environ 100 magasins internationaux et en ligne. Bebe possède et exploite également par l’intermédiaire de filiales environ 55 magasins franchisés Buddy’s Home Furnishings en location avec option d’achat dans 10 États du sud-est des États-Unis.

La société, fondée en 1976 par Mashouf, était l’une des marques contemporaines les plus en vue et les plus vendues il y a environ deux décennies, alimentée par ses styles et ses publicités sexy. Cependant, alors que les tendances changeaient et que le trafic dans les centres commerciaux diminuait, Bebe a connu des périodes de turbulence marquées par de nombreuses fermetures de magasins et un roulement de cadres.

