Bébé retrouvé mort à Doncaster: enquête policière sur un meurtre alors que des femmes ont été arrêtées – dernière | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les femmes, 17 et 45 ans, ont été arrêtées pour suspicion de meurtre et restent en détention. Le corps du nouveau-né a été retrouvé mort dans une maison de Doncaster jeudi. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux à Norman Crescent, Rossington à 12h15 aujourd’hui.

Le bébé a été déclaré mort sur les lieux.

Le surintendant temporaire Jamie Henderson a déclaré: «Il s’agit d’un cas extrêmement tragique et je sais que la communauté locale, et celles plus loin, seront très bouleversées d’apprendre ce qui s’est passé.

« À l’heure actuelle, notre enquête sur les circonstances entourant la mort du bébé n’en est qu’à ses débuts et nous demandons au public de ne pas spéculer sur l’affaire.

« Il y a un cordon en place sur Norman Crescent dans la région de Rossington pendant que nos agents effectuent leur travail, et nous demandons donc aux membres du public d’éviter la zone pour le moment. »

